STRØMTRØBBEL: DeAndré Upshaw får normalt en strømregning på 600–700 kroner om vinteren. I februar i år kommer den på nesten 60.000. Foto: Lola Gomez / The Dallas Morning News

Fikk strømregning på 60.000 kroner

Etter snø, kulde, strømbrudd og vannmangel har mange i Texas nå fått en ny skrekkopplevelse: Strømregningen.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde ingen anelse. Når vi får en tung strømregning i Texas, som vi må forberede oss på, ligger den normalt på 600–700 kroner per måned. Vi så for oss kanskje 2500–3000 kroner, men jeg hadde aldri forestilt meg en regning på nesten 60.000, sier DeAndre Upshaw til CNN.

Ja, du leste riktig.

Uspshaw fra Dallas fikk en regning på 60.000 kroner for én måneds strømforbruk.

I Houston forsøkte David Astrein og kona å bruke så lite strøm som mulig etter to strømbrudd, men regningen er likevel på nesten 24.000 kroner.

– Per i dag er regningen på 24.000, og den er beregnet til å bli på 25.500 kroner. De siste tolv månedene har den i snitt vært på 1360 kroner. I januar var den på 1100 kroner, sier Astrein til VG.

Det er småtteri sammenliknet med Scott Willoughby (63) fra forstaden Royse City utenfor Dallas. Han er blitt omtalt både i The New York Times og hos NBC etter at selskapet Griddy sendte ham en strømregning på over 142.000 kroner.

– Sparepengene mine er borte, konstaterer Willoughby.

Dette er bare tre eksempler av mange på innbyggere i Texas som har fått skyhøye strømregninger i februar.

STRØMSJOKK: DeAndre Upshaw viser fram strømutgiftene da de var på 48.000 kroner. Den hadde steget til nesten 60.000 da regningen kom. Foto: Lola Gomez / The Dallas Morning News

Isolert fra resten av landet

Årsaken er at Texas, som den eneste delstaten i det kontinentale USA, har sitt eget strømnettverk. Dermed kunne ikke nabodelstatene hjelpe til når krisen kom med det overraskende vinterværet og kulden.

Spotprisen på elektrisitet i Texas styres av Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), som økte den med 10.000 prosent mandag 15. februar. Mens prisen lå på 250 kroner per megawatt-time 10. februar, var den plutselig på 76.000 kroner 14. februar, ifølge Reuters.

– Det er sprøtt å si, men vi er blant de heldige. Jeg ser folk som får regninger på 5000 dollar og 10.000 dollar. For enkelte familier betyr dette økonomisk ruin, sier Astrein.

FORELØPIG REGNING: David Astreins regning slik den ser ut noen dager før månedsslutt.

Han og kona bruker samme selskap som Willoughby – Griddy.

– Det er ikke moro, men hvis regningen ikke blir enda høyere, blir vi ikke økonomisk ruinert, men det er andre familier som ikke er like heldige. Tenk på alenemødre som lever fra lønning til lønning. De vil kanskje ikke klare å sette mat på bordet. Dette er virkelig skummelt, sier Astrein til VG.

Ba kundene velge andre

Selskapet Griddy gikk faktisk til det ekstreme skritt å be samtlige 29.000 kunder om å velge et annet selskap fordi prisene deres ville bli skyhøye.

– Vi tok den enestående beslutningen om å si til våre kunder – som vi har jobbet veldig hardt for å få – at det er best for dem på kort sikt å velge en annen leverandør, sier daglig leder Michael Fallquist hos Griddy ifølge Houston Chronicle.

les også Vannmangel på kulderammede sykehus i USA

I 1999 besluttet Texas å deregulere strømforsyningen og gi ansvaret til private aktører. Beslutningen ble støttet av begge partier. Det er angivelig over 200 selskap som tilbyr strøm i Texas i dag.

– Deregulering var omtrent som å fjerne fartsgrensen på motorveien. Det åpner opp for snarveier som forårsaker katastrofer, kommenterer energiforskeren Ed Hirs ved University of Houston overfor The New York Times.

Ingen av selskapene i Texas har sørget for å ha en «strømreserve», slik man har i andre delstater. Ettersom det er et helt åpent marked, vil det være en konkurranseulempe å bygge opp noe slikt. Det er tross alt ikke ofte Texas har snøstorm og 22 minusgrader.

Guvernør Greg Abbott har satt inn Nasjonalgarden for å bidra i utdeling av vann til innbyggere som mangler dette. Han sier i en pressemelding søndag at han også jobber med den lovgivende forsamlingen i Texas for å ta tak i strømregningene.

Foreløpig er ingen løsning på plass. Og strømregningene har allerede forfalt.