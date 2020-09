Foto: Stephan Savoia / TT NYHETSBYRÅN

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (87) er død

Bader Ginsburg har etter nesten tre tiår som amerikansk høyesterettsdommer blitt kjent som en markant forkjemper for kvinners rettigheter og likestilling.

– Nasjonen vår har mistet en historisk jurist. Vi i Høyesterett har mistet en kjær kollega. I dag sørger vi, men med tro på at fremtidige generasjoner vil huske Ruth Bader Ginsburg slik vi kjente henne - en utrettelig og resolutt forkjemper for rettferdighet, sier høyesterettsjustitiarius John G. Roberts i en uttalelse, ifølge The New York Times.

USAs høyesterett annonserte natt til lørdag norsk tid at Ginsburg at hun har omkommet som følge av komplikasjoner i forbindelse med kreften som hun lenge har kjempet mot.

Dødsfallet kan få store konsekvenser for USA: President Donald Trump vil nå få muligheten til å utnevne en ny dommer for å erstatte Ginsburg, som var en ledende figur blant de fire dommerne som anses som liberale i USAs høyesterett.

Det er ni dommere i USAs høyesterett. I dag anses fire som liberale, og fem som konservative. Utnevner Trump en ny konservativ dommer, vil det trekke høyesterett langt i en konservativ retning, med tre liberale mot seks konservative dommere.

President Trump tidligere utnevnt høyesterettsdommere Neil M. Gorsuch og Brett M. Kavanaugh.

Ifølge NPR formidlet Ginsburg til sitt barnebarn Clara Spera kun dager før hun døde, at hennes aller inderligste ønske var at hun ikke skulle erstattes som høyesterettsdommer før en ny president er på plass i USA.

