Fakta: Kampen om Nagorno-Karabakh

Alle over 18 år skal ha fått beskjed om å gjøre seg klar til krig. Her er kjapp innføring i konflikten.

Nagorno-Karabakh er offisielt en del av Aserbajdsjan, men er ikke under aserbajdsjanske myndigheters kontroll.

De har erklært seg som en selvstendig stat.

Området har cirka 145.000 innbyggere, nesten alle etniske armenere. Siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området.

I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991. Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt.

Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner.

Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart.

Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer.

Separatistene meldte søndag morgen at aserbajdsjanske styrker har angrepet dem og bombet byen Stepanakert. De sa også at de hadde skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre etter at bombingen begynte. Les mer om det som har skjedd her

Publisert: 27.09.20 kl. 13:17