PROTESTER: En demonstrant på vei over en barrikade, under en demonstrasjon i Yangon 19. mars. Foto: STR / AFP

Nye blodige demonstrasjoner i Myanmar. Slik ble Telenor fanget i en demokratikamp

BEIRUT (VG) Med krypterte apper, skjult identitet og hemmelige chattegrupper, forsøker demonstrantene i Myanmar å unngå å bli arrestert. Midt oppi dette, står Telenor, som nå har måttet kuttet nettet for 16 millioner kunder.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Jeg demonstrerer fordi jeg mener verden fortjener å vite hva som skjer her i Myanmar, forteller Naung (23).

Han er en av tusenvis av unge voksne som de siste ukene har tatt til gatene for å demonstrere mot militærkuppet i landet.

VG kjenner til hans identitet, men han ønsker ikke å stille opp med fullt navn av hensyn til egen sikkerhet.

Også lørdag har det vært voldsomme demonstrasjoner i landet. Enkelte kilder hevder 90 mennesker er drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker i Myanmar lørdag, ifølge Reuters.

I høst tapte opposisjonen, som militæret støtter, valget. Når den nye regjeringen nå skulle tre til makten, grep militæret inn.

DEMONSTRER: Naung (23) er en av flere titalls tusen som har demonstrert mot militærkuppet. Foto: Privat

Kuppet startet grytidlig om morgenen 1. februar, og soldatene satte den demokratisk valgte presidenten Aung San Suu Kyi og andre politiske ledere, i husarrest. Lederen for militæret, general Min Aung Hlaing, uttalte at militæret var på folkets side og skulle forme «et ekte og disiplinert demokrati».

Siden har det vært store demonstrasjoner over hele landet.

Militæret har møtt dem med skarpe skudd og brutal makt, og mer enn 300 mennesker er drept og rundt 2.000 er arrestert siden kuppet 1. februar, ifølge NTB.

– Jeg vil at vår president, og vår mor, Aung San Suu Kyi skal bli løslatt. Jeg ønsker ikke at flere skal bli drept av militærjuntaen her i landet, skriver demonstranten Naung i en melding til VG.

FENGSLET: Aung San Suu Kyi under et valgkampmøte i Mandalay i Myanmar i 2012. Hun hadde da nettopp sluppet ut fra militærets husarrest. Nå har hun nylig havnet der igjen. Foto: Kyrre Lien

Droner og hackere

Myanmar er ikke fremmed for militærdiktatur. I 50 år holdt militæret landet i et jerngrep, men i 2011 åpnet landet opp og slapp løs politiske fanger. Blant dem, Aung San Suu Kyi. En ny regjering ble demokratisk valgt inn, med Suu Kyi som statsminister, og verden – og Norge – hyllet landet for den positive utviklingen.

Det norske kongeparet dro på besøk, det gjorde også næringsministeren.

Samtidig strømmet utenlandske selskaper til dette store uoppdagede markedet, med sine 53 millioner innbyggere. Telenor var blant dem som satset stort i 2013, og har i dag fått hele 16 millioner mobil- og internettkunder.

Lenge så alt lovende ut for det asiatiske landet.

Men demokratiseringen var skjør, for militæret sørget for å fastholde på makten i regjeringen. Samtidig startet myndighetene med store investeringer i overvåkningsutstyr, droner og hackingprogrammer.

Utstyr som kan brukes både i legitim politietterforskning, men for de med dårlige hensikter i Myanmar: For eksempel for å undertrykke opponenter, slå ned på demokratiforkjempere eller drive folkemord.

DRONE: En drone fra det israelske selskapet Elbit. Droner fra dette selskapet skal ha dukket opp i Myanmar. Foto: JACK GUEZ / AFP

Dette er noe av det myndighetene skal ha kjøpt inn:

– Frykter dere at utstyret nå blir brukt til å slå ned på dissidenter?

– Vårt utstyr er et veldig dårlig verktøy hvis det er målet. Det kan ikke brukes til overvåkning, for undertrykking eller å «slå ned på dissidenter» Men vi har nå tatt grep og umiddelbart stoppet videre bruk av programvaren vår i Myanmar, skriver Carolen Ytander i MSAB til VG.

Det er flere rapporter om at israelske droner lagd av Elbit systems skal ha endt opp i landet.

VG har ikke lykkes å få den myanmarske ambassaden i Norge i tale.

Telenor og overvåkning

Også Telenor har merket hvordan militæret og myndighetene i Myanmar har strammet grepet.

Den 31. januar 2019 skal de ha blitt invitert til direktoratet for transport og kommunikasjon for å diskutere «overvåkning av stemme og datatrafikk». Dette viser lekkede dokumenter VG har fått tilgang til gjennom en offentliggjort forskningsrapport.

Telenor, som er eid 54 prosent av den norske stat, var en av flere teleoperatører som skal ha blitt invitert. Møtet skulle omhandle «lovlig avskjæring», altså en mulighet der myndighetene vil kunne ha mulighet til å avlytte individuelle abonnenter på telenettet.

LEKKET: Dette lekkede dokumentet innhentet av forskeren Phyu Phyu Kyaw skal vise en invitasjon til Telenor hvor myndighetene ønsker å diskutere dataovervåkning i Myanmar. Foto: Kyrre Lien, VG

– Vi begynte å høre rykter om dette møtet i 2019, og etter hvert fikk jeg tak i invitasjonen som bekrefter at møtet fant sted, skriver Phyu Phyu Kyaw til VG via en kryptert meldingsapplikasjon.

Hun er født og oppvokst i Myanmar. Nå forsker hun på digital overvåkning og har skrevet en dyptgående forskningsanalyse om militæret og myndighetene sin overvåkning og sensur i Myanmar, for den anerkjente amerikanskstøttede organisasjonen Open Technology Fund.

Hun har også fått tak i lekkede dokumenter som viser innsiden av forvaltningen i Myanmar, et system som er svært lukket. Noen av disse dokumentene er også brukt av The New York Times.

Telenor ønsker ikke å kommentere om de var på dette møtet i 2019.

– Som lokal teleoperatør er det vanlig og nødvendig å ha jevnlige møter og dialog med myndigheter og regulatører i de landene vi er til stede i. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn på innholdet i denne typen dialog, skriver informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø, i en e-post til VG.

AVLYTTING: Denne budsjettposten skal vise noen av innkjøpene myndighetene i Myanmar skal ha gjort, deriblant utstyr for dataovervåkning over mobilnettet. Foto: Kyrre Lien, VG

Avlyttingsutstyr

Forskeren Phyu Phyu Kyaw skriver videre i sin rapport at rett etter dette møtet i 2019, brukte myndighetene 4 millioner dollar på avansert programvare og utstyr for å kunne avlytte mobiltrafikk.

I budsjettdokumentene Kyaw viser til, er det også spesifisert at Telenor skal få 120 brukerlisenser.

– Det utstyret som presenteres her er ikke noe man google seg til. Det er ikke sånn at leverandørene annonserer dette på nettet, siden kundekretsen er liten. Det fremstår som at dette er et system som brukes til å samle inn data fra mobilnett, forteller Olav Lysne til VG.

Han er direktør i selskapet Simulamet, og professor ved OsloMet, med telekommunikasjon og datasikkerhet som ekspertområde.

TELENOR: I 2014 reiste kongeparet og næringsministeren til Myanmar for å besøke landet. Der traff de også Telenor, som for anledningen hadde pusset opp fasaden til hovedkvarteret sitt i Yangon. Foto: Heiko Junge / NTB

– I Norge kan politiet og PST gå til retten og få tilgang til data, men dette systemet som beskrives synes å være mye bredere, fordi man kan overvåke mange samtidig. Det virker ikke å være målrettet på samme måte, slik som for eksempel i Norge.

Han mener situasjonen nå har blitt krevende for Telenor.

– Hvis Telenor pålegges av myndighetene at slik datainnsamling skal skje, er det lite de kan gjøre. Alle som driver business i et land må følge de gjeldende lovene og pålegg som kommer, mener han.

Militæret har de siste dagene slått hardt ned på fredelige demonstranter. Det er også kommet rapporter om aktivister som er blitt arrestert for sine ytringer, og senere torturert og drept.

Det er kommet anklager om at militære er til stede i Telenors lokaler, men at dette blir tilbakevist av Telenor.

– Det er ikke militære i våre lokaler, og vi har operasjonell kontroll på vårt nettverk. Da kuppet fant sted 1. februar kom militæret fysisk til våre lokaler og beordret nettverket umiddelbart stengt. Ellers er, og som de har vært gjennom store deler av pandemien, Telenors kontorer i Myanmar stengt og de fleste ansatte jobber hjemmefra, skriver informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø, i en e-post til VG.

MOBIL-REVOLUSJON: Tilgangen på internett og mobil fra blant annet Telenor har vært en liten revolusjon for folket i Myanmar. Før var det forbeholdt de aller rikeste. Et simkort kostet før 1000 dollar. Foto: LYNN BO / EPA

Nedstengt nett

– Har militæret tilgang til å overvåke deres nett i Myanmar uten rettslig kjennelse?

– Telekommunikasjonsloven fra 2013 gir myndighetene adgang til telekommunikasjon i visse tilfeller og basert på et ulike kriterier. Denne loven gjelder fortsatt, skriver Sandstø.

I loven står det at myndighetene har «mulighet etter skjønn til å få lisensinnehaver til å avlytte kommunikasjon, når det er av offentlig interesse og med myndighetens godkjennelse».

Myndighetene har videre beordret Telenor og andre teleoperatører i landet til å blokkere tilgangen til hundrevis av nettsteder, deriblant flere redaktørstyrte medier som storavisene The Economist og The Atlantic.

– Å stenge tilgangen til kommunikasjon er ikke enkelt for oss, men som en lokal arbeidsgiver må Telenor Myanmar håndtere en vanskelig situasjon og prioritere sikkerheten til de ansatte på bakken, skriver informasjonssjefen.

– Siden etableringen i Myanmar i 2013 har vi aktivt tatt til orde for tydelig definerte lover og regler som regulerer telekommunikasjon etter internasjonal standard.

Akkurat nå er altså hele nettet til Telenor stengt ned. De skriver i en uttalelse: «Telenor har protestert mot utviklingen til regulatorene i landet. Vi mener sterkt at nettverket skal være åpent hele tiden for å sikre menneskers grunnleggende rettighet til ytringsfrihet».

Men aktivistgruppen «Justice for Myanmar» mener Telenor må gjøre mer enn de har gjort til nå.

– Telenor må beskytte menneskerettighetene til sine brukere i Myanmar og beskytte dem mot militæret sin overvåkning. Telenor sitt samtykke med militæret, som fortsetter å begå overgrep mot menneskeheten, setter folk i stor risiko. Dette må ta slutt, skriver deres talsperson, Yadanar Maung, til VG.

På denne kritikken svarer Telenor at også er opptatt av menneskerettigheter.

– Vi er svært bekymret for utviklingen i Myanmar, og tar sterkt avstand fra og fordømmer bruk av vold mot demonstranter og sivile i landet, skriver Sandstø.

forrige





















fullskjerm neste MILITÆRKUPP: De siste ukene har mennesker trukket ut i gatene for å vise sin forakt mot militærkuppet.

Kryptert frihetskamp

– Jeg har Telenor-abonnement, men nå er jeg uten nett fordi militærjuntaen har skrudd det av, forteller demonstranten Naung (23) til VG.

Nå går han derfor til ulike internettkafeer for å få oppdatert informasjon om protestene.

Det siste døgnet har demonstrasjonene i Myanmar fortsatt, og flere demonstranter skal ha blitt drept. Naung forteller til VG at demonstrasjonene blant annet planlegges via ulike krypterte meldingsgrupper på tjenesten Telegram.

– Utenfor hjemmet mitt hørte jeg 90 skudd forrige helg, skriver han.

Mens militæret strammer grepet i landet, gjør Naung det han kan for å unngå å bli arrestert. Han frykter for konsekvensene hvis militæret finner ut hvem han er, at han har demonstrert, og hva han mener.

– Jeg har byttet navn på sosiale medier, bruker vpn for å skjule min lokasjon og bruker krypterte meldingstjenester. Jeg er veldig redd for å bli overvåket, fordi militæret da kan sette meg og min familie i fengsel, slik de har gjort med mange av mine venner, forteller han.