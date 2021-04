Fornøyelsesparken var en gang byens samlingspunkt. Men under IS ble den brukt som bombefabrikk. Nå har smilende barn tatt karusellene tilbake.

IS brukte fornøyelsesparken som bombefabrikk. Nå har barn tatt karusellene tilbake

– Jeg elsker det på grunn av alle fargene og følelsen av hvordan det er å fly, forteller Rafah (6).

Det er det flyvende helikopteret som er hennes favoritt. En blinkende, tolvarmet maskin som sender fargerike helikoptre opp og ned i luften.

Vi er i en fornøyelsespark i Mosul i Irak. Byen som en gang var regnet som Den islamske statens (IS) hovedstad.

Stedet hvor de erklærte sitt kalifat, hvor de laget propagandafilmer og planla terrorangrep.

Men lite vitner om fortiden mens Rafah drar med seg pappaen til neste attraksjon: Karusellen.

2014: IS brukte bare en uke på å krige det irakiske militæret ut av byen. Mange av de irakiske soldatene ble så redde da IS kom, at de rev av seg uniformen og flyktet til fots.

Øyenvitner har sagt at det lå uniformer strødd langs motorveien ut av Mosul.

IS tok over store mengder våpen, politistasjoner, kontorer og hjemmene til folk. Og fornøyelsesparken.

– IS hadde med egne ansatte, men de ville at jeg skulle bli igjen og drive businessen videre. Problemet var at jeg visste de ville bruke inntekten på å drepe andre.

Yasser Barawi, sjefen for fornøyelsesparken, er en kraftig mann i en tettsittende grønn genser. Han lener seg godt tilbake i skinnstolen når han skal fortelle hva som skjedde.

– Jeg valgte å flykte fra Mosul, men da satte IS en arrestordre på meg. De sa at hvis jeg kom tilbake, skulle de kutte av meg hodet, sier han og ler rått.

Mens IS i 2014 var på avisforsidene verden over, brukte de anledningen til å lage propagandafilmer om hvor bra livet var under det selverklærte kalifatet.

Det hadde vært en stor strategisk seier å få kontrollen over Mosul, med sine 1,5 millioner innbyggere.

I en film viste de frem en av fornøyelsesparkene i Mosul. En soldat, som holder et automatvåpen, dytter rundt på en gutt i rullestol mens kameraet zoomer inn på en karusell i bakgrunnen.

Foto: IS-propaganda

Men alt var ikke som IS viste frem. For selv om IS holdt karusellen i gang, hadde de også startet opp med en annen geskjeft.

– De brukte denne fornøyelsesparken til å produsere bomber og improviserte sprengladninger (IED). Fordi de visste at flyene til koalisjonen ikke ville angripe når det var mange barn som lekte her, forteller Barawi til VG.

IS var kjent for å skjule seg blant de sivile, og brukte skoler og sykehus som militærbaser og våpenfabrikker, forteller Mathilde Becker Aarseth. Hun har skrevet doktorgrad om IS ved Universitetet i Oslo, og kommer til sommeren med boken «Mosul under ISIS».

– Da IS var på sitt sterkeste, var gruppens militære kapasitet eksepsjonelt god til terrorgruppe å være. Produksjon av eksplosiver skjedde i stor skala i områdene gruppen kontrollerte, selv om det er vanskelig å tallfeste, forteller hun.

Foto: STRINGER

2017: Kampen om Mosul er blitt beskrevet som blant de verste siden andre verdenskrig, med flere titalls tusen drepte. I 2017 skulle den irakiske hæren krige mot IS i åtte måneder før hele Mosul ble helt gjenerobret.

– Da vi kom tilbake var parken nedbrent. Alle lekene og attraksjonene var bare et skjelett. Jeg husker militæret sa til meg «denne parken er umulig å få tilbake i stand igjen», forteller Barawi.

– Vi brukte 20 dager på å klarere parken. Det var 173 IED-er som lå igjen her, og alle rommene var rigget med bomber. Bare på kontoret vi sitter i nå, var det ti miner, forteller han.

EKSPLOSIVER: Noen av bombene de fant i fornøyelsesparken. Foto: Privat (2017)

Han har siden pusset opp kontoret. Fjernet gamle minner, erstattet det med en kontorpult i mørkt tre og svart skinn, med forgylte detaljer.

– Jeg har designet kontoret selv. Gull er min favorittfarge. Som fargen på ditt hår! Skulle ønske jeg også hadde gullfarge på mitt hår, sier han og ler.

Barawi lener seg frem.

– Nå er fornøyelsesparken god business igjen. Vi har vunnet flere priser for beste omsetning i hele i Irak. 200 prosent overskudd!

Etter at IS var drevet ut av Mosul i Irak, lå det igjen en by som måtte bygges opp fra grunnen.

Barawi forteller at de nesten ikke fikk noe støtte fra irakiske myndigheter for å gjenreise fornøyelsesparken, og at alle pengene kom fra dem selv og folket i Mosul.

Mye av utstyret, generatorer og verktøy var også blitt stjålet, og måtte erstattes før parken igjen kunne åpne.

37 år gamle Rabeaa kan se hele gamlebyen i Mosul fra toppen av pariserhjulet som nå snurrer igjen. Under IS’ kontroll, ble musikk og sang forbudt. Nå kan attraksjonene igjen la tonene flyte. Men ikke alt er reparert etter at IS styrte fornøyelsesparken.

Solen er på vei ned over Tigris, som renner forbi fornøyelsesparken. På en liten grønn flekk har Safa (37) og familien en fotoshoot for å forevige kvelden.

– Jeg kom hit for å nyte dagen. Da IS styrte byen, turte vi ikke å dra hit på grunn av all bombingen, forteller han.

Familien er fra Mosul, og bodde her under IS’ styre.

– Jo lengre tiden gikk med dem, jo flere regler og restriksjoner lagde de. Etter hvert begynte jeg å se at de hengte lik fra broen. Kanskje det var mennesker som ikke hadde fulgt reglene deres, undrer Safa.

Barna tripper ved siden av faren mens han forteller.

– En dag barna lekte ute på gaten, kom en fra IS og spurte hvem de likte best: «IS eller den Irakiske regjeringen?» Heldigvis skjønte de at de skulle si IS, for hadde de sagt «den irakiske regjeringen», ville jeg nok blitt pisket eller drept.

Ingeniøren forteller om de grufulle månedene i 2017, da irakiske soldater ville ta tilbake Mosul. Om stadige bombeangrep, og hvordan de ble brukt som menneskelige skjold av IS. Han føler de har fått livet i gave som overlevde.

– Vi lever livet til det fulle og i øyeblikket, for vi vet ikke hva fremtiden kan bringe.

Rett over elven ligger gamlebyen i Mosul, et av områdene som ble hardest rammet av kamphandlingene.

Hele nabolag i gamlebyen i Mosul er jevnet med jorden. Over 138.000 hjem ble ødelagt eller skadet av de intense flyangrepene for å drive ut IS, i følge Flyktninghjelpen. Da IS tapte byen, sprengte de Al-Nuri-moskeen, stedet hvor kalifatet ble erklært. Moskeen fra 1100-tallet gjenbygges nå. Befolkningen håper at gjenoppbyggingen i hele byen skal gå raskere. Hver dag kommer Hessan Fathi (57) for å se på sitt hjem i ruiner.

– Jeg må komme tilbake hit hver dag fordi sjelen min er knyttet til dette stedet.

Hessan Fathi (57) står på en liten knaus av smadret betong og mursteiner. Det som en gang var et interiør og et hjem, er bare en ugjenkjennelig masse. Er det gardiner som ligger der?

– Selv om det har skjedd en katastrofe i dette nabolaget, føler jeg på en lykke inni meg når jeg kommer hit. Her ble jeg født, dette er mitt nabolag.

Han forteller at nabolaget var hjem for alle før IS kom. Jøder, kristne og muslimer bodde side om side i byen som har røtter helt tilbake til middelalderen.

En familie i nabohuset kommer ut og vil invitere ham på te.

– Den familien mistet 14 av familiemedlemmene sine, forteller han og peker.

I Mosul måtte alle menn gro langt skjegg og gå i svarte klær. Det måtte også Fathi.

– Du kunne ikke ikke ha skjegg, for da ville IS piske deg. Selv de unge gutta fra IS som hadde våpen og som knapt kunne få skjegg, måtte prøve å få seg det.

Nabokvinnen følger med, hun veiver med armen i været for å vise hvordan IS pisket folk.

– Men det gjorde det også livsfarlig, for når alle var kledd i sort, så vi jo like ut for flyene. Enten drepte IS deg, eller så kunne flyene ta livet av deg.

Rundt oss bygges det opp hus. Samtidig kritiserer mange det internasjonale samfunnets manglende hurtighet. Lyden av trykkluftbor blander seg med ordene til Fathi.

– Hvordan var tiden under IS?

– Død og mer død. Minuttet du forlot hjemmet ditt, var du ikke sikker om du kom tilbake.

– Hva jobbet du med?

– Jeg er slakter. Så hver dag dro jeg på jobb for å slakte dyr. Det var ikke mye jeg tjente, men det var litt. Jeg pleide å gi litt av overskuddet til trengende i nabolaget.

Han tror grunnen til at han overlevde, var fordi han har gjort gode gjerninger i livet, noe Gud satt pris på.

Nå bor han og hans fire sønner, fire døtre og kona i en annen bydel mens de prøver å få nok penger til å bygge opp hjemmet sitt igjen.

Mosul var en viktig by for IS og den klart største de kontrollerte.

– Det var det økonomiske senteret i kalifatet, og strategisk plassert for transport av mennesker, våpen, og varer til og fra Syria og Tyrkia. Da IS okkuperte Mosul, fikk de kontroll over flere moderne og godt utstyrte sykehus og universiteter, og noe av materiellet fra sykehus ble transportert til IS-kontrollerte områder i Syria, forteller forsker Mathilde Becker Aarseth.

Selv om det er gått snart fire år siden IS-krigerne ble drevet ut av byen, er det fremdeles spor av dem. Langs veien ligger restene av et bombebelte.

Selv om IS ble mislikt av mange, hadde de også en viss støtte fra enkelte av befolkningen i Mosul. Men de som støttet IS den gang, er ikke lenger å finne. De snakker i hvert fall ikke høyt om det.

– Det er ingen av de familiene igjen her, de befinner seg i teltleirene utenfor byen. De kan ikke komme tilbake hit, for det er så mange familier som har mistet en far, en mor eller en datter på grunn av IS, sier Fathi.

Fremdeles er 300.000 mennesker internt fordrevet fra Mosul, ifølge Flyktninghjelpen.

– Vi kan ikke akseptere deres eksistens, for de har såret oss dypt. Vi vil ikke se dem her.

Et av de store spørsmålene nå er hvordan de dype arrene etter IS skal leges, og hvordan splittelsen skal minskes.

– Det kan ikke bli noen forsoning, for det er så mye hat. Hatet har bygget seg opp i hjertet. Vi kan ikke tilgi IS og dem som støttet dem, det går ikke, forteller slakteren.

– Hva gir deg håp nå?

– Mitt håp er den neste generasjonen, de barna som skal gjenoppbygge det vi har ødelagt.

