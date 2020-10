ØKT SMITTEVERN: To pleksiglassplater er satt opp på scenen før debatten mellom Mike Pence og Kamala Harris. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Tar grep før nattens debatt: Skilles med pleksiglass

To gjennomsiktige plater skal skille Mike Pence og Kamala Harris under nattens visepresidentdebatt.

Coronasmitten har spredt seg i kretsen rundt Donald Trump etter forrige ukes debatt med Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Det er foreløpig uklart hvor smitten oppstod, men nå tar kommisjonen for presidentdebatter grep for å sikre bedre smittevern under debatten mellom visepresident Mike Pence og Kamala Harris.

Debatten, som arrangeres i lokalene til University of Utah, begynner klokken 03 natt til torsdag norsk tid.

Medlemmer av Trumps familie og kampanje blåste i munnbindregelen under presidentdebatten. Denne gangen vil kommisjonen sørge for at alle i salen med unntak av debattantene og ordstyreren bruker munnbind.

På campus-området til universitetet i den amerikanske delstaten Utah oppfordres folk til å holde avstand. Foto: ROBYN BECK / AFP

I tillegg vil avstanden på scenen mellom Pence og Harris være større. To meter skilte Trump og Biden, mens avstanden nå blir tre og en halv meter.

Det mest iøynefallende smitteverntiltaket er likevel de to pleksiglassplatene, altså plastplater i klar akryl, som er montert opp på scenen for å skille visepresidenten og California-senatoren.

Pence latterliggjorde smitteverntiltaket

Pence-teamet motsatte seg først smitteverntiltaket og latterliggjorde Harris-leirens ønske om å skille debattantene på den måten.

De mente pleksiglasset var unødvendige med tanke på visepresidentens negative coronatester. Tirsdag kveld amerikansk tid snudde de imidlertid og godtok tiltaket.

Flere av de positive smittetilfellene rundt Trump knyttes til Rosehage-seremonien 3. oktober for høyesterettsnominerte Amy Coney Barrett. Der var også visepresidenten tilstede, men senest tirsdag amerikansk tid testet han negativt for coronaviruset, ifølge New York Post.

DUKET FOR DEBATT: Munnbind blir obligatorisk for alle tilskuere til debatten mellom visepresidentkandidatene. Foto: ROBYN BECK / AFP

Donald Trumps pressesjef Kayleigh McEnany sier til sier til Fox News at de foreløpig ikke et om smitteutbruddet rundt presidenten stammer fra seremonien i Rosehagen.

Ifølge New York Times gjør Det hvite hus lite for å undersøke omfanget og kilden til smitteutbruddet som nå har rammet dem. De har for eksempel ikke villet ha hjelp til smittesporing fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

