I natt kan Kamala Harris bli historisk: − En fryktløs forkjemper

OAKLAND (VG) Donald Trump har kalt Kamala Harris kommunist og et monster. Venninner forteller om en «fryktløs forkjemper», som ikke vil la seg bli definert av andre.

Dersom Demokratene vinner valget blir hun USAs første fargede, kvinnelige visepresident. Men i utgangspunktet hadde hun ikke store politiske ambisjoner, forteller venninnene til VG.

Det er over 25 år siden nå, men Libby Schaaf har fortsatt hendelsen klart i minne. Hun hadde nettopp begynt å jobbe med et frivillighetsprogram for offentlige skoler i Oakland, en by like øst for San Franscico, da hun ble kontaktet av en ung, kvinnelig advokat.

Kvinnen het Kamala Harris, og hun hadde satt seg fore å bygge opp et mentorprogram for barn i utsatte deler av byen.

– Hun kom til meg for å høre om jeg kunne hjelpe henne med visjonen hennes, og for å være ærlig ..., sier Schaaf til VG, før hun bryter ut i latter.

– Hun var så organisert, så jeg tror ikke jeg var til noe særlig hjelp i det hele tatt.

LOKALPOLITIKER: Libby Schaaf er nå borgermester i Oakland, byen hvor Kamala Harris ble født. Foto: Jason Henry / VG

Kamala Harris lyktes med å etablere mentorprogrammet, ved en ungdomsskole i et kriminelt belastet område. Og hun som var rektor på skolen på den tiden, sto på en av de første radene da Harris mange år senere lanserte sin presidentkampanje.

– Denne fortellingen er et så godt eksempel på hvem hun er og hvem hun alltid har vært, lenge før hun var i offentlighetens søkelys. Hun var en fryktløs forkjemper for våre mest sårbare, sier Schaaf.

Påvirket av foreldrene

Historien ble også begynnelsen på et langt vennskap mellom de to. Libby Schaaf er nå borgermester i Oakland, hvor Kamala Harris ble født. Selv snakker Harris ofte om røttene sine i byen, som er en av de mest multikulturelle i USA.

Foreldrene hennes møttes like i nærheten, som studenter på universitetet i Berkeley. Faren Donald Harris kom fra Jamaica, moren Shyamala Gopalan var datteren av en indisk diplomat som hadde kjempet for Indias uavhengighet.

De ble skilt like etter at Harris begynte på skolen.

I sin første tale etter at hun ble valgt som visepresidentkandidat, fortalte Harris om hvordan moren oppdro henne og søsteren Maya til å bli politisk engasjerte.

– Hun sa til oss: «Ikke bare sitt og klag. Gjør noe!», sa hun.

Moren døde av kreft i 2009, året før Harris ble utnevnt til riksadvokat i California.

– Jeg var sammen med henne den kvelden og husker hvor trist det var at moren hennes ikke kunne være til stede for å overvære det øyeblikket, sier Libby Schaaf.

Debbie Mesloh, en annen venninne av visepresidentkandidaten, som også har vært rådgiveren hennes, forteller at moren har hatt stor innflytelse på Harris.

– Noe av det jeg har lært av Kamala, er å ikke la andre definere deg. Moren hennes snakket om det hele tiden, sier Mesloh.

Harris selv har flere ganger fortalt hvordan hun ble påvirket av foreldrenes fortid som borgerrettighetsaktivister.

– Vi spøker med at vi vokste opp omringet av en gjeng voksne mennesker som marsjerte og ropte om noe de kalte rettferdighet, sa hun til Washington Post i fjor sommer.

VENNINNE OG RÅDGIVER: Debbie Mesloh har kjent Kamala Harris i over 20 år. Foto: Privat

– Vil gjøre en forskjell

Men ambisjonene om å bli toppolitiker var der ikke fra starten, mener de to venninnene VG har snakket med.

– Hun vil gjøre verden til et bedre sted. Jeg tror det er naturlig at talentet og verdiene hennes førte henne inn i politikken, men jeg har aldri hatt inntrykk av at det var der det startet, sier Libby Schaaf.

– Jeg tror hun alltid har hatt lyst til å gjøre en forskjell. Ambisjonene utviklet seg etter hvert som hun gikk fra ett embete til et annet, sier Debbie Mesloh.

INTRODUSERTE HARRIS: Libby Schaaf under lanseringen av presidentkampanjen til Kamala Harris.

Hun begynte som aktor, før hun ble statsadvokat i San Francisco og deretter riksadvokat i California. I 2016 ble hun valgt inn i senatet.

Denne bakgrunnen er ikke ukontroversiell. Skildringer som «hardhendt polititopp» har fulgt henne siden hun stilte som presidentkandidat i fjor, og da VG møtte velgere i Oakland tidligere i høst, mente flere at det er vanskelig å stole på henne.

En av grunnene til skepsisen er at hun kriminaliserte foreldre til barn som hadde for mye ubegrunnet skolefravær, ifølge Washington Post.

Libby Schaaf mener tvert imot at denne politikken illustrerer visepresidentkandidatens analytiske evner.

– Hun gikk rett til kjernen av problemet for å forhindre kriminalitet, i stedet for å straffe kriminelle etter at skaden allerede var skjedd, sier hun.

– Og det er denne analytiske tankemåten hun vil ta med seg for å løse de største problemene i landet.

STØTTESPILLER: Libby Schaaf mener det amerikanske folket vil nyte godt av Kamala Harris’ analytiske evner dersom hun blir valgt til visepresident. Foto: Jason Henry / E24

Hipp og morsom

Privat beskrives Kamala Harris som varm og omsorgsfull. Hun liker å lage mat, og da gjerne en kombinasjon av retter fra India og Jamaica. Samtidig er hun kvikk, med en fantastisk sans for humor, ifølge vennene.

– Også er hun veldig hipp, sier Debbie Mesloh og ler.

– Jeg tror alle nå har sett henne i Converse og Timberlands.

LASERFOKUS: Debbie Meslow sier Kamala Harris jobber dobbelt så hardt når hun møter motstand. Foto: Privat

Kontrastene til hvordan hun blir omtalt av noen av sine politiske motstandere, er store. Republikanerne fremstiller henne som en radikal kommunist, og i et intervju med TV-kanalen Fox kalte Donald Trump Harris for «et monster».

Debbie Meslow er ikke overrasket over karakteristikkene. Hun mener det viser hva kvinner må tåle på dette nivået i politikken.

– For meg som venn har det vært vanskelig å se alle kallenavnene og fornærmelsene, men hun vil aldri la noe sånt komme i veien for henne, sier hun.

– Hun har laserfokus. Når hun blir behandlet sånn, jobber hun dobbelt så hardt for å vise hva som er mulig. Og det har hun alltid gjort.

