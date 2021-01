I KLINSJ: President i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen er rykende uenig med AstraZeneca om hva selskapet har forpliktet seg til. Foto: Francisco Seco / AP Pool

EU har offentliggjort vaksinekontrakten med AstraZeneca

EU-kommisjonen har nå publisert kontrakten med AstraZeneca om levering av vaksinedoser, etter flere dager med konflikt.

Det skriver de at de har blitt enige med AstraZeneca om å gjøre.

– Kommisjonen ønsker selskapets forpliktelse om større åpenhet i deltakelsen av utrullingen av EUs vaksinestrategi velkommen, skriver de.

I kontrakten står det at AstraZeneca etter beste evne skal øke kapasiteten, og produsere vaksinedosene de har avtalt å levere til EU. Det står også at de raskt skal si ifra hvis de støter på problemer som kan gjøre at de ikke får levert det som er avtalt i kontrakten.

Det har de siste dagene har vært full konflikt mellom AtraZeneca og EU, etter at selskapet fikk produksjonsproblemer hos en av underleverandørene som skal produsere vaksine til EU - og derfor varslet en betydelig reduksjon i antall doser de kan levere i februar.

AstraZeneca er de som skal tilby flest doser til EU og Norge med de avtalene vi har i dag, og den varslede reduksjonen ville ifølge FHI betydd en to måneders forsinkelse i vaksineringen av Norge.

Norge var først forespeilet 1,12 million doser i februar, som deretter ble nedskalert til 200.000.

Dette krangler de om

I kontrakten står det at dersom AstraZeneca ikke er i stand til å oppfylle sin intensjon om å produsere de innledende Europa-dosene, kan EU tilby AstraZeneca underleverandører innen EU «som er i stand til å produsere vaksinedoser».

Tilsvarende skal AstraZeneca «bruke sin beste innsats for å inngå kontrakter med slike foreslåtte markedsordninger for å øke den tilgjengelige produksjonskapasiteten i EU».

Det er blant annet denne «beste evne»-formuleringen EU og AstraZeneca er uenige om hva betyr.

AstraZeneca-direktør Pascal Sorio mener på sin side at selskapet ikke har forpliktet seg til å levere mer enn det de til enhver tid klarer:

– Det er ikke en forpliktelse vi har med EU - det er «best effort». Grunnen til at vi sa det, er at Europa på dette tidspunktet ønsket å få mer eller mindre samtidig som Storbritannia, selv om kontrakten ble signert tre måneder senere, sa han i et intervju med italienske storavisen La Repubblica onsdag.

Men onsdag sa også EUs helsekommissær Stella Kyriakides i en uttalelse at det verken er korrekt eller akseptabelt at selskapet ikke er forpliktet til å levere fordi EU signerte en «best effort»-avtale. Hun presiserte at EU signerte en forhåndskjøpsavtale for et produkt som på det tidspunktet ikke eksisterte ennå.

– Logikken i denne avtalen er like gyldig nå som den var da: Vi har tilbudt en risikofri investering i forkant, for å få en bindende forpliktelse fra selskapet om å forhåndsprodusere, selv før de får en godkjenning, sa Stella Kyriakides.

Den tyske helseministeren Jens Spahn sa fredag formiddag at Tyskland ønsker AstraZenecas tilbud om å levere flere doser til EU velkommen, ifølge Reuters. Men det er ikke klart hva dette tilbudet skal innebære.

– Ikke vært tilstrekkelig åpne

EU har også klaget på manglende åpenhet fra selskapet om forsinkelsene. De har ikke vært fornøyde med den informasjonen de har fått, ifølge helsekommissæren.

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt til VG at Norge fikk informasjon om de nedjusterte produksjonsvolumene den 22. januar.

– AstraZeneca har ikke vært tilstrekkelig åpne om produksjonsproblemene og om de nedjusterte prognosene for leveranser til Norge og Europa. Det viktigste nå er å sørge for store og forutsigbare produksjonsvolum og god vaksinetilgang i Europa, i tillegg til god informasjonsdeling, sa han onsdag.

I kontrakten står det også at AstraZeneca raskt skal gi beskjed til kommisjonen hvis de møter på vanskeligheter som blir en betydelig risiko for selskapets evne til å produsere og selge vaksinedosene avtalt i kontrakten.