Putin-kritiker Navalnyj dømt til tre og et halvt år i fengsel

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj (44) har fått omgjort en betinget dom på tre og et halvt år til fengselsstraff.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Utfallet var ventet og dommen som falt i Moskva tirsdag, blir ifølge Reuters anket.

– En person er fengslet for å skremme millioner andre, sa Aleksej Navalnyj under sin vitneforklaring. Tusenvis av mennesker har de siste to helgene blitt pågrepet etter å ha deltatt i protester til støtte for Navalnyj.

Dommer Natalja Repnikova ga påtalemyndigheten medhold i at opposisjonslederen brøt meldeplikten som lå i den betingede dommen, da han ble behandlet for forgiftning i Tyskland i høst. Ifølge dommen må Kreml-kritikeren sone i en straffeleir.

Navalnyj beskylder Vladimir Putin for å stå bak giftattentatet mot ham.

Han har allerede sonet ti måneder i husarrest.

Aleksej Navalnyj sto med hendene i lommene og smilte oppgitt til sine støttespillere mens dommer Repnikova leste opp dommen tirsdag kveld. Kona Julia, iført rød genser på første rad, holdt seg helt rolig. Like før dommen ble lest opp, viste han et hjerte til sin kone.

– Han var forberedt på en slik dom, sier direktøren for Navalnyjs organisasjon mot korrupsjon, Ivan Zjdanov, til tv-kanalen Dozjd.

– Vi skal fortsette å protestere. Vi må endre dette landet, sier han.

Opprørspoliti slo en jernring rundt hovedbyretten i Moskva, da domstolen tirsdag morgen åpnet saken mot Russlands fremste opposisjonspolitiker.

354 personer er pågrepet av spesialstyrkene i løpet av dagen, melder nettstedet OVD-info.

Tirsdag kveld er blant annet Den røde plass stengt, og det kryr av politifolk på steder der det kan være tenkelig at opposisjonen vil demonstrere.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov opplyste tirsdag formiddag at presidenten ikke fulgte rettsmøtet. UDs pressetalskvinne raste mot at diplomater fra 20 vestlige land var til stede i retten.

Brutt meldeplikten

Navalnyj sa i retten at han ikke kunne melde seg, fordi han samlet krefter etter å ha blitt angrepet av den militære nervegiften Novitsjok under en reise til Sibir.

I RETTEN: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj i retten i Moskva i morges. Foto: Moscow City Court /AFP

I retten tirsdag sa 44-åringen at han har etterforsket drapsforsøket på seg selv.

– Vi beviste at det var Putin som gjorde dette drapsforsøket. Og da gikk den lille tyven som sitter i bunkeren sin fra vettet, sa Navalnyj i sin forklaring og la til:

– Putin vil gå inn i historien som en forgifter. Vladimir forgifteren.

Ti måneder i husarrest

Han har sittet i varetekt siden 17. januar, da han vendte hjem fra Tyskland. Han blir trolig brakt tilbake til det kjente fengselet Matrosskaja Tisjina (Matrosens stillhet) tirsdag kveld.

Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.

Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva.

Nominert til Sakharovprisen i 2019.

Akutt syk under en flyreise mellom Sibir og Moskva og sendt til sykehus i Berlin 22. august 2020. Vestlige eksperter fant at han var forgiftet med militær nervegift. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia) Vis mer

Han har sin faste advokat Olga Mikhailova, pluss Vadim Kobzev, som forsvarere.

Forsvarerne åpnet med å legge frem bevis for at Navalnyj var på sykehuset i Berlin. Han var alvorlig syk da han ble fløyet til Tyskland for behandling i august i fjor.

Benekter giftattentat

Opposisjonslederen har anklaget sikkerhetsstyrken FSB for å stå bak giftattentatet.

Putin har benektet dette, og uttalt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben».

FORSVARER: Aleksej Navalnyj i samtale med sin faste advokat Olga Mikhailova under tirsdagens rettsmøte. Foto: Moscow City Court / AFP

I retten sa forsvareren Vadim Kobzev at Navalnyj ville møtt til registrering om morgenen mandagen etter, om han ikke var blitt pågrepet på flyplassen i Moskva søndag 17. januar.

Han skulle meldt seg første og tredje mandag hver måned.

– Legeattest kan ikke godkjennes

En representant for fengselsvesenet sa at Navalnyj mer enn 50 ganger har brutt betingelsene for den betingede dommen.

Det forekom også før sykehusoppholdet i Tyskland, ifølge representanten, som sa at de ikke visste hvor Navalnyj befant seg fra 24. september 2020.

Dagen i forveien ble 44-åringen utskrevet fra sykehuset i Berlin.

PÅ VAKT: Spesialstyrken OMON bevokter rettsbygningen i Moskva under tirsdagens rettsmøte. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Aleksandr Jermolin, som representerer fengselsvesenet, innrømmet i retten at de fikk en adresse til hotellet i Tyskland der Navalnyj var etter sykehusoppholdet.

Han la til at de ikke forsøkte å oppsøke ham, ettersom de bare kan operere på russisk territorium, og understreker at det var Navalnyj som skulle kontakte dem.

– Visste du ikke det?

Navalnyj spurte Jermolin om han respekterer Putin. Dommeren sa at det er irrelevant, men Navalnyj fortsatte:

– Du sier at du ikke visste hvor jeg var etter august. Landets president sa at jeg var til sykehusbehandling. Visste du ikke det? Hvorfor står du her og sier at jeg ikke var hjemme. Selvfølgelig var jeg ikke det.

Jermolin sa at fengselsvesenet ikke fikk dokumenter som ga gyldig grunn til manglende oppmøte.

– Saken er fabrikkert

Etter en rettspause forklarte Aleksej Navalnyj seg for retten.

– Det er allerede fastslått at denne saken er fabrikkert, sa 44-åringen.

Tirsdag morgen la forsvarerne frem en uttalelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), der det heter at rettssakene mot Navalnyj er politisk motivert.

Navalnyj beskylder Vladimir Putin for å stå bak forgiftningen av ham.

– Hans eneste måte å kjempe på, er å drepe. Jeg fornærmet ham ved å overleve, etter at de prøvde å drepe meg på hans ordre.

Aktor fremholdt at Navalnyj skal ha brutt meldeplikten også før han ble forgiftet.

– Bekrefter du at du etter hver gang du brøt reglene, fikk en advarsel om at dommen ville bli ubetinget, spurte aktor.

– Jeg bekrefter at den fabrikkerte saken ble brukt til å stoppe min politiske aktivitet, svarte Navalnyj i retten.

TALER: Aleksej Navalnyj taler under et politiske møte i Moskva i juli 2019. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Avslører korrupsjon

Aleksej Navalnyj – juristen som ble politiker – er blitt kjent over hele Russland for sine korrupsjonsavsløringer i sosiale medier av elitens eiendommer og enorme rikdom.

Over hele Russland har titusener demonstrert for at opposisjonslederen skulle bli løslatt. Mer enn 5000 ble arrestert under søndagens demonstrasjoner.

Vestlige ledere har uttrykt bekymring over pågripelsene og støttet kravet om løslatelse.

Utenriksdepartementets profilerte talskvinne Maria Zakharova skriver på Facebook at henimot 20 ambassader er representert i rettssalen, blant dem USA og Storbritannia.

– Putin følger ikke saken

– Det er ikke bare innblanding i en suveren stats anliggende, men viser også vestens ønske om å beherske Russland. Eller er dette et forsøk på psykologisk press på dommeren, spør Zakharova ifølge Mediazona.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier til Regnum at presidenten ikke følger rettssaken, men forbereder seg til et møte med russiske lærere.

Rettssaken og demonstrasjonene til støtte for opposisjonslederen kaster skygger over russlandsbesøket til EU-kommisjonens visepresident Josep Borell fra torsdag.

Putins talsmann Dmitrij Peskov forsikrer tirsdag at Russland er interessert i en normalisering av forholdet til EU og sier at Russland vil strekke seg langt for å oppnå dette.