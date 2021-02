Navalnyj i retten i Moskva: Kan få flere års fengsel

Vladimir Putins mest plagsomme kritiker sitter på tiltalebenken i Moskva. Aleksej Navalnyj (44) risikerer å bli sperret inne i flere år.

Opprørspoliti var oppmarsjert utenfor hovedbyretten i Moskva da domstolen tirsdag morgen åpnet saken mot Russlands fremste opposisjonspolitiker.

Over 90 personer er tirsdag morgen pågrepet, melder nettstedet OVD-info.

Fengselsmyndighetene har begjært at den betingede dommen på tre og et halvt år blir omgjort til fengselsstraff, fordi Aleksej Navalnyj har brutt meldeplikten.

Navalnyj svarer at han ikke kunne melde seg, fordi han samlet krefter i Berlin etter å ha blitt angrepet av den militære Novitsjok under en reise i hjemlandet.

Han har allerede sonet ti måneder i husarrest.

Over hele Russland har titusener demonstrert for at opposisjonslederen skulle bli løslatt. Han har sittet i varetekt siden 17. januar, da han vendte tilbake til Moskva.

Stolt av kona

Mer enn 5000 ble arrestert under søndagens demonstrasjoner, blant dem Navalnyjs kone Julia. Hun ankom den sentrale byretten i Moskva tirsdag morgen for å følge saken.

– Jeg er stolt av deg, sier Aleksej Navalnyj, henvendt til kona, fordi hun nå har blitt arrestert to ganger i forbindelse med demonstrasjonene.

SAMMENSTØT: Et massivt politioppbud i Moskva møtte søndag demonstrantene som støtter Navalnyj. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Retten ble satt klokken 09.20 norsk tid. Navalnyj har sin faste advokat Olga Mikhailova, pluss Vadim Kobzev, som forsvarere.

Spesialstyrken OMON bevokter domstolen skal ha foretatt flere arrestasjoner før rettssaken åpnet. To journalister fra Mash er pågrepet, ifølge Meduza.

Gatene rundt rettsbygningen skal være sperret av.

Forsvarerne åpnet med å legge frem bevis for at Navalnyj var på sykehuset i Berlin. Han var alvorlig syk da han ble fløyet til Tyskland for behandling etter forgiftningen i august i fjor.

EMD: – Politisk motiverte

Opposisjonslederen har anklaget Vladimir Putin for å stå bak giftattentatet. Han reagerer sterkt på at forgiftningen ikke blir etterforsket i Russland.

I retten sier Kobzev at Navalnyj ville møtt til registrering om morgenen mandagen etter, om han ikke var blitt pågrepet på flyplassen i Moskva søndag 17. januar.

Han skulle meldt seg første og tredje mandag hver måned.

Forsvareren la frem et dokument fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som mener at sakene mot Navalnyj har vært politisk motiverte.

Statsadvokaten mener at legeattesten fra Charité-sykehuset i Berlin ikke kan godkjennes. Vestlige eksperter er ikke i tvil om at Navalnyj ble angrepet av nervegift.

TALER: Aleksej Navalnyj taler under et politiske møte i Moskva i juli 2019. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Den russiske riksadvokaten uttalte mandag at fengslingsbegjæringen er lovlig og rettferdig og at statsadvokatene vil be retten om å omgjøre den betingede dommen fra 2014.

Kreml har allerede varslet at de ikke vil bry seg om vestlige protester mot hva de kaller ulovlige demonstrasjoner og advarer vesten mot å komme med nye sanksjoner.

– Vi er ikke klar til å godta eller bry oss om amerikanske uttalelser om dette, uttalte Kremls talsmann Dimitri Peskov ifølge Reuters.

USAs utenriksminister Antony Blinken har fordømt politiets brutale fremferd mot demonstrantene og anmodet om at Navalnyj blir løslatt.

Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.

Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva.

Nominert til Sakharovprisen i 2019.

Akutt syk under en flyreise mellom Sibir og Moskva og sendt til sykehus i Berlin 22. august 2020. Vestlige eksperter fant at han var forgiftet med militær nervegift. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia) Vis mer

Aleksej Navalnyj - juristen som ble politiker - er blitt kjent over hele Russland for sine korrupsjonsavsløringer i sosiale medier av elitens eiendommer og enorme rikdom.

Kontrasten er stor i forhold til fattigdommen blant vanlige russere. Landet opplever økonomiske nedgangstider. Kjøpekraften faller og pensjonsalderen er hevet.

En eldre kvinne forteller tv-kanalen Dozjd tirsdag morgen at hun kom til sperringene rundt rettsbygningen med en plakat med bilde av Navalnyj.

– Politiet rev plakaten ut av hendene mine og ødela bildet. Navalnyj er en bra mann. Og det er så mange unge som støtter ham, sier den russiske kvinnen.

