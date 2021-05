NY INTERESSE: Ultraløp har blitt svært populært i Kina. Nordmannen Preben Rasmussen har også kastet seg på. Foto: Privat

Fryktet for vennene i katastrofeløpet: − En stor tragedie

21 deltakere døde da ekstremvær slo til under et ultraløp i Kina lørdag. Norske Preben Rasmussen (50) kjenner flere som deltok.

Av Therese Ridar og NTB



– Dette er en stor tragedie, sier Preben Rasmussen, som bor i Kina og selv har deltatt på flere lignende løp i landet.

Fem av vennene hans deltok i det 100 kilometer lange ultraløpet i fjellet nordvest i Kina som ble truffet av uværet lørdag. I alt 21 døde, ifølge lokale myndigheter.

– Nå har jeg heldigvis fått vite at alle jeg kjenner er i god behold, sier Rasmussen.

Ekstremvær

Ekstremværet rammet området midt under løpet som ble arrangert nær byen Baiyin i Gansu-provinsen.

– Brått og ekstremt vær med hagl og isregn traff deler av traseen til det 100 kilometer lange terrengløpet i Gansu-provinsen ved 13-tiden lørdag, opplyser myndighetene i byen Baiyin.

fullskjerm neste SØKER: Letemannskaper på vei inn i ulykkesområde på leting etter overlevende.

I tillegg til nedbøren, falt også temperaturen kraftig i området. Løperne ble truffet av regn, hagl og kraftig vind 20–30 kilometer ut i løypa.

Mange av deltagerne ble stående fast i bratt og ulendt terreng, og vinden var så kraftig at nødvarmeteppene, som noen hadde pakket med seg, blåste bort, ifølge nyhetsnettstedet The Paper.

Det ble igangsatt en redningsaksjon etter at flere løpere ble meldt savnet, og løpet ble avlyst, melder nyhetsbyrået Xinhua. I alt 151 løpere ble reddet ned fra fjellet.

– Populært med ultraløp

Bergenseren Preben Rasmussen jobber innen shipping og har vært bosatt i Kina de siste fire årene.

ULYKKESTED: Redningsmannskaper i arbeid på stedet der kulde og uvær førte til at flere deltagere omkom etter å ha deltatt i ultraløpet i Gansau-provinsen Foto: STRINGER / Reuters

– Ultraløp har en økende popularitet i Kina, med mange tusen deltagere. Jeg tror folk har behov for å komme seg ut i storbyen og ut i naturen, forteller Rasmussen.

Tilfeldighetene skulle ha det til at han for øyeblikket befinner seg i Norge.

– Ellers er det stor sannsynlighet for at jeg selv hadde deltatt, sier han.

Hans erfaring er at de som organiserer disse løpene har stort fokus på sikkerhet, med oppdaterte værmeldinger og utstyrspåminnelser uken før.

– Dette løpet blir i utgangspunktet sett på som et av de letteste fordi det er på 3000 høydemeter, som er mindre høydeforskjell enn i mange andre ultraløp, forklarer Rasmussen.

Beskriver egne opplevelser

En av løperne, Liuluo Nanfang, har skrevet et blogginnlegg om hvordan han opplevde dramaet i fjellet. Han mener at arrangørene ikke kan lastes for det som skjedde, og at uværet kom brått på alle:

– Værmeldingene var gode og lørdag morgen var det solskinn og fint vær, helt frem til bussturen som skulle ta oss til startpunktet.

KINESISKE FJELL: Dette bildet er fra et av ultraløpene Preben Rasmussen var med på i vinter. Foto: Privat

Men så ble det overskyet, vind og lavere temperaturer. Mange av løperne skalv av kulde før start.

– Starten gikk klokken ni. Vinden økte og så kom regnet. Etter hvert blir det virkelig hardt, med mye vind og regn som treffer ansiktet. Det gjør vondt og brillene blir dekket av regn og det er vanskelig å holde øynene åpne i det hele tatt, skriver Nanfang

På vei mot toppen var det er en blanding av steiner og sand, og noen bratte partier som man må klatre.

– Ingen transportmidler kommer opp hit, så det er ingen forsyning av mat eller drikke på denne delen av løypa, forteller han.

I tillegg blir vinden og regnet stadig verre og temperaturen lavere. Alt er vått, inkludert skoene og sokkene.

– Og jeg var redd for å bli blåst ned. Jeg har på meg fingerløse vanter, og etter hvert er det så kaldt at jeg ikke kan kjenne fingrene mine, sier han.

Dette er tidspunktet han bestemmer seg for å snu, og nedturen viser seg å bli enda tøffere. Steinene er glatte, det er vanskelig å se og kroppen skjelver konstant av kulde.

– Jeg tror jeg var heldig som tok beslutningen om å snu da jeg gjorde, og ikke noen minutter senere, skriver Liuluo Nanfang.

– Ekstremt krevende

Han beskriver jobben til redningsmannskapet som ekstremt krevende.

– En nær venninne av meg sank sammen nær toppen av fjellet. Hun ble vekket av en annen løper, og oppdaget da at hun blødde fra beinet, men kan ikke huske hvordan det skjedde.

Han skriver også at det skal ha vært pengepremier involvert.

– Det kan kanskje virke som et ekstra press på noen om å fullføre, men de fleste som deltar på dette er ekstremt giret på å fullføre uansett, sier Preben Rasmussen.