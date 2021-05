forrige





fullskjerm neste TVUNGET NED: Flyet ble tvunget ned i Minsk i går.

EU stenger luftrommet for hviterussiske flyselskaper

EU bekrefter mandag kveld at de stenger luftrommet og deres lufthavner for hviterussiske flyselskaper.

Det skriver talsperson Barend Leyts for Europarådets president, Charles Michel, på Twitter, melder nyhetsbyrået DPA, i 22-tiden mandag norsk tid.

Beslutningen kommer etter det Europakommisjonens president kaller en «kapring» av et Ryanair-fly i hviterussisk luftrom i går.

Flyet, som var på vei fra Athen til Vilnius i Litauen, da det ble tvunget til å lande.

Med en påstått bombetrussel og ved hjelp av et jagerfly, tvang Hviterussland flyet til å landet i Minsk. Om bord var regimekritikeren Roman Pratasevitsj og kjæresten hans, som begge ble hentet ut av kabinen og pågrepet.

FENGSLET: Roman Protasevitsj, bloggeren som er en viktig brikke i den hviterussiske opposisjonen, i retten i 2017. Foto: REUTERS

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, krevde mandag kveld at Pratasevitsj ble løslatt «umiddelbart».

I uttalelsen mandag kveld krever Europarådet også løslatels av Pratasevitsj og kjæresten. Videre ber de FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) om å raskt sette i gang en etterforskning av saken.

Forbyr flyselskap

Like før klokken 19 mandag kveld skriver nyhetsbyrået Reuters at de har sett et utkast til et forslag fra de 27 EU-landene.

Ifølge Reuters sier utkastet at landene har blitt enige om å be alle EU-baserte flyselskaper å unngå hviterussisk luftrom og å forby hviterussiske flyselskaper fra luftrommet over EU og lufthavner.

Nyhetsbyrået skriver også at EU-landene mandag kveld kommer til å bli enige om å legge ytterlige sanksjoner mot de hviterussiske myndighetene og å be den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart snarest mulig å etterforske søndagens hendelse.

Går etter involverte personer

Ursula von der Leyen, skriver mandag kveld på Twitter at EU ikke «vil la dette være ubesvart».

SANKSJONER: EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, varsler sanksjoner. Foto: FRANCISCO SECO / POOL

Hun lister også opp flere områder sanksjonene mot landet vil dekke:

Personer involvert i kapringen

Selskaper som finansierer regimet

Flysektoren

Norge følger opp

VG har spurt Utenriksdepartementet om Norge vil følge EUs sanksjoner.

– Ja, vi vil slutte oss til eventuelle restriktive tiltak, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til VG.

Begrepet «restriktive tiltak» brukes om virkemidler som er hjemlet i sanksjonsloven, innført i april i år.

TILTAK: Norge vil følge restriktive tiltak fra EU, sier utenriksminister Eriksen Søreide til VG. Foto: Gabriel Skalevik, VG

Stemplet som terrorist

Den hviterussiske president Aleksandr Lukasjenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon.

Skribent og aktivist Protasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet og satt på en liste over etterlyste i november 2020, ifølge den russiske tv-stasjonen Russia Today.

Protasevitsj levde i eksil i Litauen, som mange andre fremtredende hviterussiske opposisjonelle.

Nexta, Telegram-kanalen Protasevitsj var redaktør for, har hatt en sentral rolle i å organisere opposisjonen under de omfattende protestene mot Lukasjenko som har pågått siden i fjor sommer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa mandag at «Lukasjenko lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator».

– Viktig med rask reaksjon

Martin Paulsen var inntil nylig styreleder i Raftostiftelsen, som jobber med å fremme menneskerettigheter. Han har tilbrakt flere år i Hviterussland og følger situasjonen tett.

– Det er viktig med en rask reaksjon og særlig EU klarer å stå samlet. Europa er den viktigste aktøren. Målrettede og sektorvise sanksjoner mot regimet blir sentralt, sier Paulsen til VG.

– Hvis EU stanser EU alt kjøp av olje og gass fra Hviterussland, så vil det smerte regimet kraftig.

PÅMINNELSE: Martin Paulsen var inntil nylig styreleder i Raftostiftelsen og sier hendelsen er en påminnelse for europeiske politikere. Foto: Hans Jørgen Brun

Han sier følgende om aksjonen mot Ryan Air-flyet og reaksjonene i Europa.

– Det er vanskelig å se at dette vil endre situasjonen i Hviterussland, men det får jo oppmerksomheten fra EU. Særlig fordi et av deres flyselskap er involvert og europeiske borgere var om bord.

– Slik sett blir det en påminnelse for europeiske myndigheter om de alvorlige tingene som allerede foregår i Hviterussland. Sist uke ble landets største nettsted stengt og de ansatte anklaget for skattesnusk.