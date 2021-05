VENTER: En helsearbeider sitter klar til å utføre covid-19-tester ved et helsesenter i Hanoi den 15. mai. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Varsler funn av ny virusvariant: − Den spres veldig fort

Et av landene som har klart seg best gjennom pandemien stenger nå delvis ned. Helsemyndighetene i Vietnam har nemlig avdekket en ny hybrid-variant.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vietnam, med i underkant av 100 millioner innbyggere har nesten ikke hatt smitte, ifølge de offisielle tallene.

Gjennom hele pandemien er det kun registrert 6713 smittetilfeller. 40 av dem ble derimot registrert fredag.

Så langt er det kun registrert 40 coronadødsfall i Vietnam. 12 av dødsfallene skjedde de siste 14 dagene.

Smitten har nemlig eksplodert siden april, og nå mener myndighetene å ha funnet årsaken.

– Vi har oppdaget en ny hybridvariant av den britiske og den indiske varianten. Den spres veldig fort, sa landets helseminister Nguyen Thanh Long under et møte lørdag ifølge The Guardian.

Landet er nå i sin fjerde smittebølge melder EPA, og den forventes å vare lenger enn de andre.

– Det at den nye varianten er en indisk variant med mutasjoner som i utgangspunktet tilhører den britiske varianten er veldig farlig, sa Long under møtet.

Ifølge Reuters har helseminister Long forklart at prøver av varianten har replisert seg svært raskt i laboratorier, noe som kan være grunnen til at så mange nye smittetilfeller har dukket opp flere steder i landet på kort tid.

Smitteøkningen har skapt bekymring, og myndighetene har innført begrensninger på mobilitet og handel.

Noen steder i landet har kafeer, restauranter, frisører, massasjestudioer, turistfeller og religiøse samlingssteder fått streng beskjed om å holde stengt.

BØNN: En mann står utenfor et stengt tempel i Hanoi for å be. Tempelet er stengt for å hindre smittespredning. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Mutasjoner

Når virus reproduserer seg oppstår det små feil i kopieringen som gjør etterkommeren litt annerledes fra forgjengeren. Dette kalles mutasjoner.

I neste generasjon skjer det kanskje enda en feil et annet sted, og slik akkumulerer endringer seg over tid.

– Både engelsk variant og indisk variant har ganske mange mutasjoner. Når Vietnam rapporterer om at det kan se ut til at det er en kombinasjon, så ser de antagelig en del av egenskapene som er observert i de indiske og den britiske varianten, sier avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

TESTER: En mann blir testet for covid-19 i Hanoi den 22. mai. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

– Det er foreløpig lite informasjon i de internasjonale nettverkene om den vietnamesiske varianten, så vi vet lite eksakt om hva slags endringer det er snakk om og hvilke egenskaper denne varianten har, men følger situasjonen tett.

Hun påpeker at det er vanlig at virus endrer seg, og at det skjer mutasjoner hele tiden. Det at det fortsatt er stor smittespredning i deler av verden øker også risikoen for at nye varianter av viruset dukker opp.

– Det er viktig at vi får kontroll på pandemien globalt, først og fremst av hensyn til de som bor i landene som har stor smittespredning, men også fordi pandemien vil være en risiko for alle så lenge smittespredningen er stor, sier Vold.

Vaksinemangel

– Etter hvert som man får økende vaksinedekning øker sannsynligheten for at man får varianter som unngår immunitet. Det gir et seleksjonspress, og vi følger ekstra nøye med på varianter der vaksinene ser ut til å redusert effekt, legger avdelingsdirektøren til.

I Vietnams tilfelle fremstår ikke dette som et problem nå.

Samtidig som at nesten 2.6 millioner enkeltdoser er satt i armer i Norge, har landet med 98 millioner innbyggere kun fått 2.9 millioner doser.

Vietnamesiske helsemyndigheter sier at de jobber med å sikre 10 millioner doser gjennom COVAX-samarbeidet, i tillegg til 20 millioner Pfizer-doser og 40 millioner doser av russiske Sputnik V, melder Reuters.

Målet er å sikre 150 millioner doser i 2021.

Myndighetene har også bedt folk og næringsliv om pengedonasjoner for å sikre landet vaksiner, skriver The Guardian.