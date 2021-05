OPPREISNING: Henry McCollum avbildet i september 2014, da han ble løslatt fra fengselet. Foto: Michael Biesecker / AP

To brødre feilaktig dømt til døden i 1984 – får 650 millioner kroner

De psykisk utviklingshemmede halvbrødrene Henry McCollum og Leon Brown var 19 og 15 år da de ble dømt til døden for å ha voldtatt og drept en 11-årig jente. DNA-bevis renvasket dem 30 år senere, og nå får de 75 millioner dollar i erstatning.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det brutale drapet skjedde i Red Springs i Nord-Carolina i 1983. Advokatene for mennene har argumentert at de var to redde tenåringer med lav IQ da de ble forhørt av politiet og angivelig presset til å tilstå. De skal ha signert tilståelser de ikke forsto hva innebar. I 1984 ble de dømt til døden.

– Jeg takker gud, sa McCollum utenfor retten, ifølge News & Observer.

FEILAKTIG DØMT: Leon Brown i august 2014, da han fremdeles satt innesperret. Foto: Chuck Liddy / The News & Observer/ AP

Etter 31 år bak murene ble mennene satt fri i 2014, etter at DNA-bevis som pekte på en dømt drapsmann renvasket dem.

Brødrene har siden 2015 kjørt en sivilsak i retten, og fredag avgjorde juryen at hver av brødrene skulle få 31 millioner dollar i skadeerstatning – én million for hvert år i fengsel. I tillegg fikk de 13 millioner dollar i straffeerstatning, melder AP.

– Jeg har fått friheten min. Det er fremdeles mange uskyldige mennesker i fengsel i dag og de fortjener ikke å være der, sier McCollum etter juryavgjørelsen.

les også Rolf (37) ble fengslet, men var uskyldig: «Narkotika» var havsalt

I tillegg har to parter i saken inngått forlik. Robeson County Sheriff’s Office inngikk fredag forlik på ni millioner dollar og byen Red Springs inngikk forlik på én million dollar i 2017.

Da han ble løslatt fra fengselet i 2014, sa McCollum at han ikke bar på noe sinne etter å ha tilbrakt over 30 år i fengsel, ifølge BBC.

FAMILIE: James McCollum klemmer sønnen Henry etter løslatelsen i 2014. Foto: Michael Biesecker / AP

Brødrene har ikke bare sittet i fengsel, de har også sittet på såkalt «death row» der de dødsdømte fangene venter på straffen. McCollum skal ha opplevd at 42 av sine medinnsatte ble henrettet og er den i delstaten som har sittet lengst på avdeling for dødsdømte. Brown var den yngste innsatte på avdelingen i delstaten da de ble dømt. Hans dom ble senere omgjort til livstid.

Siden 2015 har brødrene forsøkt å bygge et liv utenfor fengselet. Begge har verger som styrer økonomien deres og Brown bor på et gruppehjem og trenger tilsyn døgnet rundt. Han har mentale helseproblemer etter tiden i fengsel, skriver News & Observer.