Prøvde å ta seg inn til Israel og ble drept: − Jerusalem, vi kommer!

AADLOUN, LIBANON (VG) Tusenvis av demonstranter har reist til grensene til Israel, og sier de vil ta tilbake det palestinske land. En av demonstrantene ble drept.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

Det skytes i luften mens begravelsesfølget roper ut: «Jerusalem, vi kommer!»

Flere hundre mennesker var lørdag samlet i en søvning småby i sørlige Libanon for å hedre og begrave 21 år gamle Mohammed Tahhan, en mann som skal ha hatt tilknytning til grupperingen Hezbollah.

Han ble drept av israelske soldater da han demonstrerte på grensen til Israel.

Mange i begravelsesfølget gråter, men faren smiler og ser glad ut.

– Vi er blant dem som tror at hans død var en gave til folket i Palestina, og den islamistiske motstandsbevegelsen i Libanon, fortalte faren Qassim Tahhan.

forrige









fullskjerm neste BEGRAVES: Det var gruppen Hezbollah som arrangerte begravelsen for den drepte.

Den eskalerende krigføringen mellom Hamas og Israel, samt gatekampene mellom israelere og palestinere i Israel og på Vestbredden, har gjort at Israel nå trues fra flere kanter.

Tidligere denne uken ble det skutt opp raketter fra Libanon rettet mot Israel, og et mindre angrep kom også fra Syria. I tillegg har det vært demonstrasjoner i Libanon og Jordan.

Libanesiske Mohammed Tahhan ble drept på fredag da han og flere titalls andre demonstrerte på grensen mellom Libanon og Israel.

– De israelske soldatene sto 30 meter unna, og det var enda et gjerde som skilte dem og oss. Vi forsøkte hele tiden å komme nærmere og nærmere, og det var da de skøyt Mohammed, forteller Ali Webdhe (21), som også deltok.

STOLT: Hussein Al-Haj Fassa (19) er stolt av at hans venn ble martyr. Foto: Kyrre Lien, VG

Martyr

– Jeg har kjent ham siden vi var små. Vi dro sammen for å protestere mot Israel fordi vi er alle én nasjon og vi har én fiende: Israel, forteller Hussein Al-Haj Fassa (19).

På fredag hadde de krysset et av gjerdene inn mot Israel, da de israelske soldatene åpnet ild og skøyt Mohammed i magen. Han døde av skadene.

– Vi må ha to stater, hvis ikke må jødene dra, forteller han.

– Hvordan er det å begrave sin venn?

– Jeg er stolt. Han ble martyr, slik som jeg også ønsker å bli, forteller han.

SKYTER: En propalestiner fyrer av skudd for å hedre den avdøde, mens begravelsesfølget beveger seg gjennom byen. Foto: Kyrre Lien, VG

– Et angrep på hele Libanon

Mens kisten av Mohammed bæres nedover gaten, kaster kvinner roseblader og ris mot begravelsesfølget. Det ropes «død over Israel!»

Kisten er svøpt i det gule flagget til Hezbollah, og det veives med både palestinske og Hezbollahs flagg.

Hezbollah er et islamistisk parti, en sosial bevegelse og en militær organisasjon i Libanon, med sterke røtter i Iran og Syria. De har sin forankring og største oppslutning i Libanons sjia-befolkning, og ble etablert i 1982. Grupperingen er kategorisert som en terrororganisasjon av blant annet USA, Canada og Israel.

BEGRAVES: Hezbollah arrangerte begravelsen for den drepte, og trykket opp plakater av ham som «martyr». Foto: Kyrre Lien, VG

– Fienden ønsker å tie oss med kuler, så de drepte vår martyr Mohammed. Vi vil forsikre dem i motstandsbevegelsen at drapet fra den israelske fienden er et angrep på hele Libanon, sier Nabil Qawouk, en Hezbollah-representant, i en tale under begravelsen.

Nedover gatene i den lille byen er det allerede hengt opp plakater som hyller den avdøde 21-åringen.

Folkemengden roper at «libanesisk blod har blandet seg med den palestinske jorden».

Begravelsen skjer samme dagen som al-nakba markeres, som betyr katastrofen. Dagen markerer at flere hundre tusen palestinere ble fordrevet under opprettelsen av staten Israel i 1948.

les også Gnisten som antente alt

UTSLITT: Etter at kisten til Mohammed er i jorden, holder kompisen Hussein M'teirek på å svime av, og må få vann i ansiktet. Foto: Kyrre Lien, VG

– Han var snill

Hussein M'teirek har kjent den avdøde siden de var barn.

– Han var en snill person som brydde seg om alle. Han prøvde alltid å få sine venner rundt seg til å være glade, forteller han.

Han forteller at den drepte delte tiden sin mellom sine to jobber - en for Hezbollah, og en som bananselger.

– Han har lenge fortalt meg at han ønsker å bli martyr.

At en Hezbollah-kriger blir drept i Libanon, er sjeldent. Hezbollah og Israel har et svært anstrengt forhold etter flere kriger. Israel har også gjentatte ganger angrepet Hezbollah-mål inne i Syria, siden gruppen kriger på Bashar al-Assad sin side.

Samtidig gikk Hezbollah raskt ut og sa at den drepte ikke var på grensen på oppdrag fra dem.

Analytikere i Libanon mener det er lite sannsynlig at grupperingen, eller Libanon som land, ønsker krig med Israel, men peker på at det kan komme mindre eskaleringer fra enkeltpersoner de neste dagene.

PALESTINA: Kolonner med propalestinere og hezbollah-sympatiserer på vei til grensen til Israel, lørdag. Foto: KYRRE LIEN

Truer Israel

Lørdag observerte VG flere kolonner av biler som var på vei sørover mot grensen til Israel, med det palestinske flagget svaiende ut av vinduene.

Mange ble stoppet av libanesiske soldater som hadde opprettet veisperringer og blokkerte veier som ledet til grensen, for å hindre at demonstranter eskalerer situasjonen ytterligere.

En talsperson fra det israelske militæret advarte Libanon mot å tillate demonstranter som var på vei mot grensen. De uttalte også at de avverget infiltratører som natt til lørdag hadde forsøkt å ta seg inn til Israel.

GRENSEN: Støttespillere av Hezbollah og den palestinske revulasjonen klatrer på muren over til Israel i byen Al-Mutaleh på lørdag. Foto: NABIL MOUNZER / EPA

Militæret sier de skal ha plantet det de tror er eksplosiver, før demonstrantene flyktet tilbake da Israel åpnet ild.

Jonathan Conricus i IDF fortalte reportere fredag at israelske styrker følger nøye med på grensen til Libanon og Syria.

– Vi fortsetter selvfølgelig å være veldig overvåkne nord i landet og analyserer alt som skjer der, fortalte han. Akkurat nå er det ingen stor endring, men vi følger det nøye, fortalte han.

SPEIDER: En israelsk soldat ser over på Libanon, hvor det de siste dagene har samlet seg propalestinske demonstranter. Foto: JALAA MAREY / AFP

Også i Jordan har det vært spent, og omkring 1000 demonstranter samlet seg tidligere i uken på grensen til Israel.

Der ble det også ropt «Jerusalem, vi kommer!».

De krevde at myndighetene skulle åpne grensen inn til det palestinske territoriet.

En av demonstrantene, Raed al-Ejil, sa til nyhetsbyrået AFP at han ønsket å sende en «beskjed til sine myndigheter».

– Vi vil dra til Palestina fordi det vi ser der er uakseptabelt. Barn har dødd, hjem er blitt knust. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si, fortalte han.

VGs Midtøsten-kontor Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

DETTE HAR SKJEDD MELLOM ISRAEL OG PALESTINA DE SISTE DAGENE: