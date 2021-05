I OPPOSISJON: Dikteren Khet Thi. Foto: Irrawaddy News

Myanmar-poet var i avhør – returnert død med organer fjernet

Ifølge familien til dikteren Khet Thi ble han arrestert og brakt inn til forhør lørdag. Da de fikk beskjed om å møte ham på sykehuset, var han død. Kona hevder hans indre organer var fjernet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Verkene til Myanmar-poeten Khet Thi uttrykker ifølge Guardian opposisjon til militærjuntaen som styrer landet.

Han skrev blant annet: «De skyter deg i hodet, men de vet ikke at revolusjonen skjer i hjertet».

Hans kone Chaw Su forteller til burmesiskspråklig BBC at de begge ble pågrepet av væpnede soldater og politi lørdag.

les også Militærjuntaen i Myanmar løslater australsk eksredaktør og over 23.000 andre

– Jeg ble forhørt. Det ble han også. De sa han var på forhørssenteret, men han kom ikke tilbake. Bare kroppen hans, sier hun.

Hun forteller at hun ble oppringt om morgenen og bedt om å møte mannen på sykehuset. Hun trodde han kanskje hadde en brukket arm.

– Men da jeg kom dit, var han på likhuset, og hans indre organer var fjernet, sier kona.

En talsperson for juntaen har ifølge Reuters ikke besvart henvendelser om å kommentere saken. De har heller ikke fått tak i sykehuset for en kommentar.

Chaw Su ba om å få kroppen utlevert. Ifølge henne hadde militæret planer om å begrave ham.

Hun sier sykehuset opplyste at mannen skal ha hatt et hjerteproblem, men at hun ikke stoler på dødsårsaken.

les også Redd Barna: Over 40 barn drept i Myanmar siden kuppet

«Han døde på sykehuset etter å ha blitt torturert på forhørssenteret», hevder den lokale menneskerettsgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) i en uttalelse.

Khet Thi skal være minst den tredje poeten som dør siden kuppet 1. februar.

Myanmar har vært preget av store protester siden forsvarsledelsen grep makten i kuppet og satte landets leder Aung San Suu Kyi i husarrest.

Siden er minst 550 demonstranter drept av landets sikkerhetsstyrker, ifølge AAPP.