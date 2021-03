Slår alarm i Sverige: − Utviklingen går feil vei

Regjeringen i Sverige advarer om at smitteutviklingen i landet går feil vei. Samtidig varsler länene om at både folk og bedrifter leter etter smutthull i den nye svenske covid-19-loven.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag kunngjorde statsminister Stefan Löfven (S) at de eksisterende restriksjonene i Sverige forlenges til 18. april.

– Jeg vil igjen be om en reell kraftanstrengelse. Smittespredningen ligger på et for høyt nivå, øker dessverre i mange deler av landet. Trykket på sykehusene er stort, og derfor er det viktig at vi orker litt til. At vi tar ansvar for sykehusene, at vi tar ansvar for våre medmennesker og naturligvis ansvar for oss selv, sier Löfven.

– Utviklingen går feil vei, legger helseminister Lena Hallengren (S) til.

Hun håper ikke påsken blir en tid for smittespredning.

– Dette betyr en begrenset og uvanlig påske. Store feiringer må ikke forekomme.

De ber svenskene begrense kontaktene sine enda mer enn det de gjør i dag.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: En graffitimaler i Stockholm har satt ord på det mange føler. Foto: Anders Wiklund, TT

Samtidig roper de svenske länene for andre uke på råd varsku om at både medelsvensson og virksomheter forsøker å omgå coronatiltakene.

Sverige er delt inn i län, som tilsvarer de norske fylkene.

Länene har fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn for å sikre at Sveriges midlertidige covid-19-lov blir fulgt.

Sammen publiserer pandemitilsynene også ukentlige rapporter om tilstanden ute i landsdelene.

«En konklusjon i ukens nasjonale situasjonsbilde fra länsstyrelsenes pandemitilsyn er at en betydelig del av publikum ikke oppfyller sitt ansvar etter smittevernloven», skriver pandemitilsynet på sine nettsider.

– Vil arrangere fester

Den svenske riksdagen vedtok i begynnelsen av januar en ny pandemilov, og landet har strammet kraftig inn sett opp mot hva de gjorde tidligere i pandemien.

Blant annet er det nå forbudt med mer enn åtte personer på allmenne sammenkomster og offentlige arrangementer.

Det er også innført skjenkestopp kl. 20, og maks fire personer får sitte på samme bord på restauranter.

Se hvilke regler som gjelder i Sverige på krisinformation.se.

Länstyrelsene skriver at de får mange spørsmål fra privatpersoner om hvordan de kan arrangere for eksempel bryllup og studentfester uten å bli stoppet av covid-19-loven.

PROTESTERTE: Restaurantansatte i Stockholm viste sin misnøye med de ny reglene 14. januar 2021. Foto: Carl-Olof Zimmerman, TT

I denne ukens rapport trekker de også frem en arenarestaurant i Västmanland, som utvidet serveringslokalet til å omfatte mesteparten av tilskuerplassene i arenaen, for å unngå at en match der skulle bli bedømt som et offentlig arrangement.

Både länsstyrelsen og politiet vurderte likevel matchen til å være et offentlig arrangement.

– Vi ser at trenden fortsetter, og vi får stadig flere rapporter om at både allmennheten og virksomheter prøver å finne måter å omgå lovgivningen, noe som er veldig bekymringsfullt, sier nasjonal koordinator for länenes pandemitilsyn, Anna Carlsson.

Länsstyrelserna skriver at tilsyn gir god effekt, men at det trengs flere og tydeligere tiltak for å hindre trengsel i store matvarebutikker.

– Pandemitrøtthet

Sverige er inne i sin tredje smittebølge, og smitten er økende.

På en pressekonferanse tirsdag advarte statsepidemiolog Anders Tegnell om voksende tiltakstrøtthet hos broderfolket.

ADVARER: Statsepidemiolog Anders Tegnell Foto: Jonas Ekströmer, TT

Tegnell sa at flere og flere ignorerer restriksjonene, og at mange for eksempel har begynt å vende tilbake til arbeidsplassene sine, eller ignorerer oppfordringen om å handle alene, skriver TT.

– Mesteparten av forklaringen handler trolig om det vi kaller pandemitrøtthet, at man ikke lenger følger restriksjonene så godt som man kunne ønske, sa Tegnell til Dagens Nyheter om den økte smittespredningen.

Tegnell peker også på at det mer smittsomme og farlige engelske mutantviruset nå dominerer i de fleste svenske regioner.

På landsbasis i Sverige har nå 634 pr. 100.000 innbyggere testet positivt de siste 14 dagene.

I Norge er det samme tallet 236,5.

– Også april blir vanskelig

Sverige har vært hardest rammet av pandemien i Norden, og er det nordiske landet som har hatt desidert mest smitte og høyest dødstall.

Se hvordan coronasituasjonen har utviklet seg i Norden i VGs coronaspesial.

Da nyhetsbyrået TT i går spurte statsepidemiolog Anders Tegnell om april ser ut til å bli en så vanskelig måned at man ikke kan regne med noen lettelser, svarte han:

– Ja, slik ser det absolutt ut nå. Det finnes ingen tegn på at dette her har snudd. Dermed får vi regne med at også april blir en vanskelig måned.

– Tegn på lys

Statsminister Lövfen ser likevel lys i enden av tunnelen.

– Takket være vaksinasjonene så finnes nå det tegn på lys. I takt med at flere og flere av de eldste og de skjørest har blitt vaksinert mot covid-19, så synker også takk og lov dødstallene, sa Löfven på onsdagens pressekonferanse.