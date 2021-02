Politimann tiltalt etter at norske Alexander (16) døde i Sverige

12. mai 2020 jages 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat på moped av en sivil politibil. Ferden ender katastrofalt. Nå er en politimann tiltalt for «å ha forårsaket en annen persons død».

Etter en 300 meter lang biljakt krasjer mopeden de sitter på. Kameraten til Alexander overlever uten store skader, men selv treffer han en lyktestolpe. Til tross for at Alexander har hjelm på hodet, dør han kort tid senere.

Nå er politimannen som førte den sivile politibilen tiltalt for «å ha forårsaket en annen persons død og for tjenestefeil etter å ha innledet samt for å ha fortsatt jakten på mopeden, til tross for at det ikke var forsvarlig», ifølge tiltalen som VG har fått tilgang til.

– Vi kjenner oss veldig lettede over at påtalemyndigheten har bestemt seg for å tiltale politimannen som kjørte bilen og vi håper at det fører til en fellende dom for å ha årsaket Alexanders død, sier Frode Storåker, Alexanders pappa, til VG.

Det var Aftonbladet som omtalte tiltalen først.

MINNES ALEXANDER: Det er lagt ned lys, minneord og blomster på stedet Alexander døde etter mopedkrasjen i Lerum utenfor Göteborg der han bodde. Foto: Privat

Ville kontrollere mopeden

I en rapport skrevet en uke etter ulykken, kommenterte politimannen som satt i passasjersetet på den sivile politibilen under biljakten at «de var i området for å arbeide med trafikksaker rettet mot mopeder og crossere».

To ganger observerte de Alexander og kameraten denne kvelden. Den andre gangen bestemte politiet seg for å stoppe mopeden for å sjekke kjøretøyet.

«Patruljen kjører bak og signaliserer stopp, men at mopeden fortsetter å kjøre», står det i rapporten.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet. Det endte katastrofalt. Foto: Privat

Etter 100 meter svinger Alexander av veien og inn på en gruslagt gangvei.

Flere vitner til biljakten har forklart at både mopeden og politibilen holdt høy fart på grusveien.

– Min første tanke var at politibilen jaget mopeden, sier et av vitnene i avhør.

Et annet vitne brukte «et hundredels sekund» på å forstå at politibilen jaktet på mopeden.

GLEDESSPREDER: – Vi har det veldig tungt nå, sier faren Frode Storåker etter sønnens tragiske bortgang. Foto: Privat

Uforsvarlig ulykkesrisiko

I dokumentene fra den svenske etterforskningen kommer det fram at guttene på mopeden ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse. Det er ifølge etterforskningsdokumentene ikke en god nok grunn for å starte en biljakt på gangvei i Sverige, blant annet på grunn av forhøyet risiko for ulykke.

Videre kommer det fram at føreren av politibilen skal ha «handlet i strid med politiets regelverk og generelle råd» da han forfulgte mopeden inn på gangveien.

FRUSTRERTE: Vennene til avdøde Alexander er frustrerte over politiet. Nå er de samlet ved ulykkesstedet der Alexander krasjet. Fra venstre: Linus Edelstam, Simon Huber, Joel Ståhl og Isa Kjellberg. Foto: Harald Henden/VG

Selv nekter føreren av politibilen for dette i avhør.

– Jeg hadde gjort det samme igjen i dag, til tross for at det her fikk helt forferdelige konsekvenser. Han hadde maksimal uflaks. Men jeg kan ikke si noe annet enn at jeg ville gjort det samme igjen i dag.

Videre nekter polititjenestemannen for at dette kan klassifiseres som en biljakt og at han selv nesten hadde stoppet politibilen da ulykken skjedde.

– Det her har aldri vært en biljakt. Det er viktig å se forskjellen på en biljakt og det å stoppe et kjøretøy. Stoppe kjøretøy gjør vi hver dag.

Skulle aldri skjedd

Alexanders far, Frode Storåker mener biljakten fremstår uforståelig.

– Ekstra trist er det å lese at politimannen sier han ville gjort det igjen, selv om det gikk som det gikk. Det er helt uforståelig hvordan noen kan si noe sånt, sier Storåker.

Panikk

Et par hundre meter senere smeller det. Biljakten har da vart i under ett minutt. Et vitne som bor like ved ulykkesstedet, reagerer på politibilens høye fart. Han løper ut for å se hva som har skjedd og kommer fram til Alexander samtidig som politiet.

Politimannen skriker og banner «Helvete, helvete, jævler» og har ifølge vitnet panikk. Den andre skal ha forsøkt å be om hjelp over politiradioen.

Politiet utfører sammen med vitner livreddende førstehjelp på Alexander før ambulansen kommer til stedet. Han erklæres død samme kveld.

#ride4alex

– Det er en ubeskrivelig sorg å miste et barn på denne måten. Sorgen og savnet vokser for hver dag. Det har vært en stor påkjenning å vente nesten 10 måneder for å få tilgang til informasjon, sier Frode Storåker og fortsetter.

– Helt siden Alexanders bortgang har det vært viktig for oss at Alexander inkluderes i det vi gjør. Han har en plass ved matbordet, vi har bilder på han rundt i huset og vi prater om han hele tiden. Vi besøker hans grav hver dag og ved alle sammenkomster som jul og fødselsdager bruker vi å møtes ved graven først for at han skal være inkludert.

– Da vi innså at det ikke fantes noe støtteapparat som kunne møte oss i vår situasjon kom det som et sjokk på oss. Den store støtten vi har fått fra ungdommene har vært uvurderlig for oss. Når enkelte ikke har våget å møte oss i sorgen har ungdommene stilt opp og mopedmanifestasjonen #ride4alex lever vi fortsatt på, avslutter Storåker.