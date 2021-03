NORSK KOBLING: Den israelske milliardæren Dan Gertler på gruvefeltet til kobber- og koboltselskapet Katanga i Den demokratiske republikken Kongo i 2012. Han skapte overskrifter i Norge i 2017, da han hjalp UD i Joshua French-saken. Foto: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Biden omgjør Trumps beslutning: Gjeninnfører sanksjoner mot israelsk milliardær

Diamanthandleren Dan Gertler er anklaget for å ha beriket seg på bekostning av den fattige befolkningen i Den demokratiske republikken Kongo.

Av Ingrid Hovda Storaas

Seks dager før han gikk av som president, ga Donald Trump den omstridte israelske milliardæren Dan Gertler en ettårig lisens som fjernet ham fra USAs sanksjonsliste over korrupte aktører.

Det vakte oppsikt: Gertler havnet nemlig på listen over korrupte aktører i 2017, etter en presidentordre fra Trump selv.

Amerikanske myndigheter hevdet da at diamanthandleren fra Israel hadde lagt seg opp sin formue gjennom ugjennomsiktige og korrupte gruve- og oljeavtaler i Den demokratiske republikken Kongo (DRC).

I en uttalelse i 2018 sa finansdepartementet at de mente mangemilliardæren var involvert i plyndring av naturressurser fra Kongo gjennom avtaler med landets tidligere president Joseph Kabila, og at han dermed også var ansvarlig for konsekvensene dette fikk for landets fattige befolkning. Tapet av inntekter til landet ble estimert til 1,3 milliarder amerikanske dollar mellom 2010 og 2012.

Selv nekter han for å ha gjort noe ulovlig, skriver Bloomberg.

TETTE BÅND: Tidligere president i Den demokratiske republikken Kongo Joseph Kabila i Kinshasa i 2018. Han og Gertler skal være nære allierte. Gertler startet sin karriere i Kongo gjennom diamantavtaler med Kabilas far Laurent Kabila. Foto: JOHN WESSELS / AFP

I Norge skapte Gertler overskrifter da han i 2017 ble hentet inn av utenriksdepartementet for å bidra med å få Joshua French løslatt i Kongo.

Sterke reaksjoner

Mandag har Joe Biden gjort om på den kontroversielle avgjørelsen om å løfte sanksjonene mot Gertler, skriver Washington Post.

– Unntaket samsvarte ikke med USAs sterke utenrikspolitiske interesser om å slå ned på korrupsjon verden over, sier talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price i en uttalelse.

Sanksjonene betyr blant annet at Gertlers amerikanske bankkontoer fryses, og de forbyr amerikanske selskaper å gjøre forretninger med ham.

Avgjørelsen ble tatt etter press fra både menneskerettighetsgrupper og demokrater i den amerikanske Kongressen, skriver New York Times.

– Dan Gertlers korrupte partnerskap med tidligere president Joseph Kabila har kostet DRC dyrt i form av tapte ressurser, tapte tjenester, og, til sist, også tapte liv, sier John Prendergast i gruppen The Sentry til avisen.

Gertlers advokat Alan Dershowitz – som representerte Donald Trump i den første riksrettssaken – sier til Bloomberg at beslutningen ble tatt uten av Gertler fikk muligheten til å legge frem beviser på at han har «gjort alt etter boken».

– Vi ser nå på hvilke muligheter vi har, sier advokaten.

REPRESENTERTE TRUMP: Dan Gertlers advokat Alan Dershowitz sammen med tidligere president Donald Trump i desember 2019, kort tid før den første riksrettssaken. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Helomvendingen

Donald Trumps beslutning om å løfte sanksjonene mot Gertler ble først kjent etter at han hadde gått av med makten 21. januar i år.

Amerikanske medier omtaler Trump-administrasjonens helomvending i saken som et mysterium.

Ifølge New York Times har Dan Gertler i årevis jobbet iherdig for å få sanksjonene mot seg fjernet. 15. januar i år skal finansminister Steven Mnuchin omsider ha gått med på en ettårig avtale som ga milliardæren tilgang på penger som var fryst i USA. I bytte måtte han blant annet love å følge internasjonale antikorrupsjonsregler.

Hvorfor gikk Trump og hans finansminister med på dette, når de tidligere hadde gått så hardt ut mot den israelske forretningsmannen?

Ifølge New York Times kan press fra Israel ha vært en av årsakene. Én av Gertlers advokater er Boaz Ben Zur, som også har Israels statsminister Benjamin Netanyahu på kundelisten. Avisen peker også på at Gertler har alliert seg med flere lobbyister i Washington D.C. Det spekuleres også i om han kan ha bidratt med å løse sikkerhetsutfordringer som ville påvirket USAs interesser i regionen.

«Bloddiamanter»

Ifølge New York Times kom Gertler til Den demokratiske republikken Kongo allerede som 23-åring i 1997. Han var diamanthandler, og ville utfordre verdens ledende leverandør av rådiamanter.

I dag eier Gertler ifølge Bloomberg aksjer i flere gruve- og oljevirksomheter i landet, deriblant det kontroversielle kobberselskapet Glencore.

Bakgrunnen for Gertlers formue skal ha vært en avtale med Joseph Kabilas far Laurent Kabila, da sistnevnte var president i Kongo. På begynnelsen av 2000-tallet trengte han våpen for å føre en krig som skulle vise seg å vare i over ti år.

BRUTAL KRIG: Opprørssoldater som ville fjerne Laurent Kabila fra makten i Boma i 1998. Flere millioner mennesker ble drept i landet de neste ti årene, ifølge FN. Foto: CORINNE DUFKA / Reuters

En av presidentens måter å skaffe seg kapital på, skal ha vært å gi utlendinger monopol på landets enorme tilfang av naturressurser, og Gertler fikk en avtale om å eksportere diamanter, skriver New York Times. Han ble ifølge to FN-rapporter publisert i 2001 sett på som en attraktiv samarbeidspartner fordi han hadde bånd til generaler i det israelske militæret, som igjen kanskje kunne hjelpe president Kabila med å skaffe seg tilgang til våpen.

Ifølge New York Times har Gertler motsatt seg funnene i FN-rapportene.

Rapporten konkluderer med at DRCs president Kabila brukte penger han tjente på avtalen med Gertler til å styrke landets militære styrker, noe som bidro til å gjøre begrepet «bloddiamanter» kjent.