SINT TWITTERMELDING: Utah-senator Mitt Romney raser mot Trumps forsøk på det han mener er å presse ansatte på lokalt nivå. Her er de to sammen i Det hvite hus i 2019. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Romney raser mot Trump: − Vanskelig å se for seg en mer udemokratisk handling

Senator Mitt Romney er bekymret over Trumps angivelige forsøk på å snu valgresultatet i delstaten Michigan.

Oppdatert nå nettopp

– Etter å ha mislyktes i å legge frem selv et plausibelt tilfelle av utbredt svindel eller sammensvergelser i retten, tyr presidenten nå til å åpenlyst presse ansatte på lokalt nivå til å gå imot folkets vilje og valgresultatet, sier republikanske Mitt Romney.

Uttalelsen kommer etter at det torsdag ble kjent at Donald Trump hadde invitert Michigan-politikere til Det hvite hus – angivelig i et forsøk på å sikre seier i delstaten han tapte med rundt 150.000 stemmers margin.

– Det er vanskelig å se for en verre, mer udemokratisk handling fra en sittende amerikansk president, slår Romney fast i en uttalelse på Twitter.

Han stilte selv til valg som partiets presidentkandidat i 2012, men tapte da mot Obama.

Romneys uttalelse er blant de mest kritiske beskrivelsene av Trump fra en politiker i hans eget parti, men ikke den eneste. CNN melder at også senator Ben Sasse fra Nebraska har gått ut mot partiets leder etter hans forsøk på å endre resultatene fra Michigan.

– Presidentens advokater har ikke kommet med påstander om bedrageri i retten, fordi det er konsekvenser for å lyve under ed. Trump tapte Michigan med mer enn 100.000 stemmer, og kampanjen har tapt eller trukket seg fra alle søksmålene i staten, sier Sasse.

REPUBLIKANER-TOPP: Utah-senator Mitt Romney. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kritiserer Midtøsten-strategi

Torsdag gikk Mitt Romney dessuten ut mot Trumps beslutning om å trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten.

– Konsekvensene av det som skjer under denne «lame duck»-perioden er potensielt langt verre enn konsekvensene av at overgangsprosessen utsettes, sier han.

Med «lame duck» menes perioden fra en president taper et valg, frem til den påtroppende presidenten tar over i januar året etter valget.

– Vi har rundt 40 koalisjonsmedlemmer som også har styrker i området. Når vi trekker ut våre styrker, setter vi både våre egne gjenværende styrker og våre alliertes styrker i fare, fortsetter senatoren.

Han påpeker at dette gjør at land USA samarbeider med ikke kan være like trygge på samarbeidet.

– Jeg har snakket med folk i utlandet som er skremt av avgjørelsen, og som lurer på om de fremdeles kan stole på USA.

Langvarig strid

Romney har også tidligere vært en av Trumps tydeligste kritikere innad i hans eget parti.

Under riksrettssaken mot presidenten, var han den eneste republikaneren som stemte for å erklære Donald Trump skyldig i maktmisbruk.

– Hadde Mitt Romney viet den samme energien og sinnet til å slå en vaklende Barack Obama som han på sin skinnhellige måte gjør mot meg, kunne han ha vunnet valget, skrev Trump om han den gang.

Presidentens sønn, Donald Trump Jr., tok til orde for at Romney burde kastes ut av partiet.

Munnhuggeriene mellom de to profilerte republikanerne har pågått lenge, og feiden dukker stadig opp på nytt. Romney har sagt at han blir «dårlig av Trumps uærlighet» og at han «skader friheten». Trump har på sin side blant annet kalt motstanderen en «pompøs dust».

Publisert: 20.11.20 kl. 09:30 Oppdatert: 20.11.20 kl. 09:42

Les også