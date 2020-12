STATSSEKRETÆR: Brad Raffensperger. Foto: DUSTIN CHAMBERS / REUTERS / NTB

Georgia etterforsker over 250 saker i forbindelse med valget

Statssekretær i delstaten Georgia, Brad Raffensperger, mener det ikke finnes bevis for systematisk valgfusk i delstaten, og kommer med et stikk retning president Donald Trump.

Likevel etterforskes over 250 saker relatert til presidentvalget i delstaten, og Raffensperger sier alle troverdige anklager om ulovligheter ved valget skal sjekkes. Samtidig gjentok han at det ikke finnes bevis for valgfusk, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er noen som forsøker å utnytte følelsene til mange Trump-velgere med å spre fantasifulle påstander, halvsannheter og feilinformasjon, og faktisk villeder de tilsynelatende også presidenten, sa Raffensperger på en pressekonferanse mandag.

Ifølge Gabriel Sterling ved statssekretærens kontor er det heller ingenting som tyder på at valgresultatet vil endres som følge av disse etterforskningene.

Valget i Georgia ble så jevnt at det måtte omtelling til. Over fem millioner stemmer ble talt opp for hånd, og Joe Biden ble kåret til vinner med 0,2 prosent flere stemmer enn Donald Trump. Resultatet førte til at Trump ba om enda en omtelling, noe han kan gjøre så lenge det skiller mindre enn 0,5 prosent. Denne opptellingen skal foregå maskinelt, og er forventet å være ferdig innen midnatt onsdag lokal tid.

– Når denne omtellingen er ferdig vil alle i Georgia kunne ha enda mer tiltro til valgresultatet, til tross for all feilinformasjonen som blir spredt av uærlige folk, sa Raffensperger.

Statssekretæren kunne også fortelle at de blant annet undersøker anklager i forbindelse med poststemmer, anklager om at noen stemte to ganger og anklager om at døde personer og personer som ikke er bosatt i delstaten stemte ved presidentvalget.

Totalt jobber 23 etterforskere med disse sakene. Blant annet skal påstandene til et vitne som hevder det var flere stemmer enn konvolutter med poststemmene etterforskes, samt anklager mot gruppene America Votes, Vote Forward og New Georgia Project, skriver AP.

– Disse gruppene har et ansvar om ikke å oppfordre til ulovlig stemming, dersom de har gjort det, vil de bli holdt ansvarlige, sa Raffensperger.

President Donald Trump fortsetter likevel å hevde at han kun tapte delstaten på grunn av valgfusk, uten å dokumentere påstanden, samtidig som både statlige eller føderale valgmyndigheter sier det ikke finnes noe bevis for dette:

– Hvorfor vil ikke guvernør Brian Kemp, Georgias ulykkelige guvernør, bruke sin makt i krisetilstand, som han enkelt kan gjøre, til å overstyre hans sta statssekretær for å matche signaturene på konvoluttene. Det kommer til å være en gullgruve av svindel, og vi vil lett vinne delstaten, skrev Trump på Twitter mandag.

Kemp, som Raffensperger og Trump er republikaner, svarer via sin kommunikasjonsdirektør Cody Hall at han ikke loven forhindrer ham i å blande seg inn i valget.

Publisert: 01.12.20 kl. 04:14

