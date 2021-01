FRYKTET FOR LIVET: Alexandria Ocasio-Cortes valgte å gjemme seg i et usikret rom under angrepet på Kongressen. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Alexandria Ocasio-Cortez mener det var hvite nasjonalister i det sikrede rommet

Alexandria Ocasio-Cortez frykter hvite nasjonalister blant sine kolleger i Kongressen.

Under terrorangrepet på Kongressen 6. januar, følte Alexandria Ocasio-Cortez seg tryggere i et usikret rom enn sammen med republikanske kongressmedlemmer mens hun skjulte seg for hissige Donald Trump-tilhengere.

Fem personer mistet livet i angrepet på Kongressen, der Trump-tilhengere skal ha lett etter visepresident Mike Pence og Demokratenes leder Nancy Pelosi.

Flaks og en snarrådig politimann hindret opprørerne å få tak i noen av Kongressens medlemmer.

– Jeg følte ikke engang at det var trygt å gå til det sikrede rommet, for det var Qanon-sympatisører og hvite nasjonalister der, som til og med er medlemmer av Kongressen, som jeg vet ville ha avslørt mitt oppholdssted og som ville ha gjort det mulig for noen å skade meg eller kidnappe meg eller lignende, fortalte Ocasio-Cortez i en Instagram-post etterpå.

I et intervju med Rachel Maddow hos MSNBC forteller hun mer detaljert om sine opplevelser den grusomme dagen da Kongressen offisielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget, som Joe Biden vant med klar margin til Donald Trump.

– Det er kongressmedlemmer som har kommet med kommentarer i offentligheten om at muslimske amerikanere ikke bør få ha politiske verv, offentlige kommentarer som er rimelig like uttalelser vi ser fra hvite nasjonalister, sier New York-representanten.

– Fargede er ikke trygge rundt personer som sympatiserer med hvite nasjonalister og deres agenda, enten de er valgt inn i Kongressen eller ikke, konkluderer Ocasio-Cortez.

I tillegg visste hun ikke om politimennene i Kongressen hadde til hensikt å hjelpe eller skade. Det etterforskes om medlemmer av kongresspolitiet hjalp opprørerne med å komme seg inn. Vi har også sett at politimenn fra andre deler av USA er blitt tiltalt for å delta i Kongress-stormingen.

– Det som er så skremmende i slike situasjoner, er at du ikke vet om de er der for å hjelpe deg eller skade deg, selv ikke når de er i uniform, sier Ocasio-Cortez i intervjuet med Maddow.

– Å ikke være i et sikkert rom fordi et usikkert rom fremstår som et tryggere valg, er ganske skremmende. Jeg kan legge til at jeg ikke var det eneste kongressmedlemmet som følte det slik. Det var ikke alle som var i det sikrede rommet.

Ocasio-Cortez navngir ikke hvilke kongressmedlemmer hun sikter til.

To nyvalgte medlemmer av Representantenes hus, Marjorie Taylor-Greene fra Georgia og Lauren Boebert fra Colorado, har uttrykt støtte for Qanon-konspirasjonsteorien. Begge insisterer også på at de har lov til å bære våpen i Kongressen.

Hun fortalte i Instagram-posten også, på kryptisk vis, at hun opplevde én spesielt skremmende episode den onsdagen.

– En av årsakene til at vi nøler med å dele flere detaljer, er sikkerhetsbristene vi så den dagen. Vi er forsiktige med å dele lokasjoner og hva som faktisk skjedde, for å ikke avsløre andre potensielle sårbarheter, forklarer Ocasio-Cortez.