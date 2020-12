POPULÆR APP: Over 2 milliarder har lastet ned den kinesiske appen TikTok. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Dette var de mest populære TikTok-videoene i 2020

TikTok har laget en liste over de ti mest populære videoene i ti ulike kategorier fra 2020. Få med deg hvilke videoer som var mest populære.

Den populære appen TikTok har 500 millioner månedelig aktive bruker, ifølge Business of apps.

Selv om Donald Trump truet med å forby den kinesiske appen i USA, har det fortsatt ikke skjedd noe. Nå har TikTok i USA laget en liste over de mest populære videoene for 2020.

Amerikanske kontor får privat liste

I år har TikTok lansert sin første individuelle oppsummering kalt «Year on TikTok». Her kan brukerene se hva slags videoer de har sett mest av i 2020, akkurat slik som Spotify har «Wrapped» og Instagram har deres «Top 9.».

Hver enkelt oppsummering på TikTok viser hvor lenge man har brukt appen, hva slags typer videoer man har sett på, favorittsanger man har brukt, hvor ofte man har kommentert og delt andres innhold, med mer.

EGNE LISTER: Amerikanske kontoer på TikTok får egne individuelle lister over hva de pleier å se på appen. Oppdateringen har ikke kommet til Norge enda. Foto: Dado Ruvic / X02714

«Years on TikTok» vil også vise brukeren sin favoritt «vibe», som betyr om brukeren har sett på mest videoer om matlaging, dyr, reising osv.

For øyeblikket er «Year on TikTok» kun tilgjengelig for amerikanske brukere.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med TikTok for å høre om tjenesten vil komme til Norge.

Dette er favorittene

TikTok har laget sin egen liste over videoer som har vært populære i 2020, kalt «TikTok Top 100».

På sine nettsider skriver TikTok at de vil feire året som har gått på appen ved å samle de mest populære videoen i ti ulike kategorier.

– Det har vært en ære å se videoene og skaperne vokse og dele ting som har blitt ikonisk, noen gang til og med «life-changing», øyeblikk i 2020, sier daglig leder for TikTok i USA, Vanessa Pappas.

Her er vinnerne i hver kategori:

1. I kategorien «videoer som har gått viralt» kommer @bellapoarch med «M to the B».

Bella Poarch sin video på TikTok er sett av millioner verden over. Foto: Skjermbilde / TikTok

2. I kategorien «Topp trender, emneknaggen og utfordringer» kommer emneknaggen #YouHaveTo på førsteplass.

3. I kategorien «Topp skapere» er det verdens mest fulgte bruker på appen, Charli D’Amelio, som kommer på førsteplass.

Charli D’Amelio er verdens mest populære TikToker. Her sammen med storesøsteren Dixie. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

4. Neste kategori handler om den brukeren som har påvirket mest i 2020. Her er det @drleslie som kommer på førsteplass.

5. «Kjendiser er på TikTok, akkurat som oss andre», skriver appen selv. Nummer 1 kjendis på TikTok er Jason Derulo.

6. Jason Derulo topper enda en liste, nemlig «Topp sanger». Øverst på listen her er "Savage Love" (Laxed - Siren Beat) - Jawsh 685 & Jason Derulo

7. Så kommer kategorien topp matoppskrifter, trender og «hacks». Her troner Pancake Cereal på førsteplass.

Minipannekaker som frokostblanding har vært populært på TikTok. Foto: Skjermbilde TikTok

8. Øverst på listen over «Stiler og skjønnhetstips» ligger All the styles we've come to love while listening to Savage.

9. Nest siste kategori er «Topp nisje-samfunn». Her kommer #AltTikTok på førsteplass.

10. Siste kategori er «Topp produktelement», og her kom Green Screen på førsteplass.