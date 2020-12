Dette vet vi om Nashville-gjerningsmannen

Politiet sier de fremdeles leter etter motiv, og utelukker ingenting. Samtidig kaller naboer Anthony Quinn Warner (63), som skal stå bak bombeeksplosjonen i Nashville, for en «enstøing».

Det var tidlig på morgenen første juledag at en bobil, som spilte av et lydopptak med en kvinnestemme der folk ble oppfordret til å evakuere samtidig som en klokke telte ned, stod parkert på gaten i sentrum av Nashville.

Innimellom ble Petula Clarks sang «Downtown» spilt av.

Så smalt det.

Inne i totaltsmadrede bobilen fant politiet senere levninger etter en person, etter hvert identifisert som Anthony Quinn Warner. Tre forbipasserende ble skadet. Rundt 40 bygninger i sentrum av Nashville ble rammet av eksplosjonen.

Trolig ville flere mennesker blitt rammet om ikke politibetjenter hadde lyktes med å få naboer bort fra området tidsnok, mener byens borgemester John Cooper.

MISTENKT: Politiet har ingen andre mistenkte i saken enn Anthony Quinn Warner. Foto: FBI

Ingen andre mistenkte

Bobilen var eid av Warner, og FBI sier de mener det er han selv som står bak bomben. Trolig har vi altså å gjøre med en selvmordsbomber. Politiet har ikke mistanke om at andre var involvert.

Ifølge politiet har Warner aldri tidligere vært i politiets søkelys. De føler seg likevel trygge på at Warner er gjerningsmannen.

– Anthony Quinn Warner er bombemannen. Han var tilstede da bomben gikk av, sier statsadvokat Don Cochran på en pressekonferanse natt til søndag.

Det er DNA-undersøkelser som gjør at de slår fast at levningene som ble funnet var Warners.

New York Times melder at Warner nylig skal ha fortalt en ekskjæreste at han var dødssyk med kreft. Det er foreløpig uklart om han faktisk var syk, men han skal uansett ha gitt henne sin bil. Ifølge avisen ga han også nylig bort eierskapet til huset sitt. Alle ting som tyder på at angrepet kan ha vært planlagt en stund.

Hva motivet er derimot fremdeles et åpent spørsmål.

– Vi ser etter ett mulig - og alle mulige - motiv, sa FBI-agenten Doug Korneski på en pressekonferanse i natt.

Rykter om 5G-paranoid

På pressekonferansen ønsket politiet ikke å kommentere rykter om at Warner skal ha utviklet paranoia mot 5G-telefonnettverk.

Ryktene stemmer fra Steve Fridrich, som driver et eiendomselskap Warner iblant gjorde IT-arbeid for. Fridrich har ifølge The Guardian opplyst at han ble spurt av FBI-agenter om dette.

Daily Mail hevder å ha kilder på at dette er en teori politiet jobber etter.

Borgermesteren sa i et intervju med CBS søndag at det «føles som om» eksplosjonen har en forbindelse til AT&T-bygningen som ble hardt rammet av bomben. Han sa derimot ingenting om paranoia rundt 5G.

AT&T er et av USAs store telefonselskaper. Warners far jobbet for BellSouth, som fusjonerte med AT&T i 2006. Han døde med demens i 2011.

Det siste året har konspirasjonsteorier om 5G-nettverket sirkulert på internett. Der blir det uten rot i virkeligheten blant annet hevdet at nettverket, som skal sørge for raskere internett på mobiltelefoner, er et spionverktøy for «den dype staten» og at det blir brukt til å spre både kreft og coronavirus.

Holdt seg for seg selv

Men selv om motivet foreløpig ikke er klart begynner det å danne seg et bilde av hvem Anthony Quinn Warner var. CNN har snakket med Steve Schmidt som har vært 63-åringens nabo i forstaden Antioch siden 2001.

BOLIG: En hvit bobil, lik den som skal ha blitt sprengt i luften, parkert i hagen til Anthony Quinn Warner. Foto: GOOGLE EARTH

– Han har bodd der lenge og holdt seg på en måte for seg selv. Vi kjente ham bare som Tony. Han var en slags enstøing, sier Schmidt, som til The Guaridan omtaler Warner som «en datanerd som jobbet hjemmefra».

De bor i et rolig nabolag utenfor Nashville, storbyen i delstaten Tennessee, kjent som USAs countryhovedstad. Dette er samme sted Warner gikk på videregående skole på starten av 70-tallet, noe som kan tyde på at han har bodd i området det meste av livet.

PÅ STEDET: Politiet gjennomsøkte Warners hjem i går. Foto: Terry Wyatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge naboen hadde Warner hatt bobilen lenge. Noen ganger stod den parkert i oppkjørselen til huset hans. Andre ganger inne i hagen. Der skal den ha stått de siste par ukene.

Schmidt forteller til USA Today at han iblant hadde korte, overfladiske samtaler med Warner. Han beskriver ham som vennlig. De diskuterte aldri politikk, eller religion.

– Når det kommer til politikk så hadde han aldri skilt i hagen som viste støtte til noen kandidater, sier naboen.

– Hyggelig person

Steve Fridrich driver et eiendomsfirma, som gjennom flere år ved behov har leid Warner inn som IT-konsulent.

– Vi kjente Tony Warner som en hyggelig person, som aldri viste noe annet enn profesjonell oppførsel, skriver Fridrich om Warner i en uttalelse til CNN.

Han forteller også at mannen som nå er mistenkt for å stå bak bomben tidligere i desember hadde opplyst at han ville pensjonere seg.

– Vi har ikke hatt kontakt med ham siden, forteller Fridrich til CNN.

Ifølge offentlige dokumenter skal Warner ha hatt lang erfaring med elektronikk og alarmsystemer, skriver USA Today. På et tidspunkt drev han et firma som jobbet med slike ting.

Samme avis skriver at han for et par år siden skal ha vært involvert i en eiendomskrangel med sin egen mor, etter at Warner i 2018 fikk overført sin avdøde brors hjem til seg selv.