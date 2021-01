DØDE: Kevin Greeson, Rosanne Boyland og Ashli Babbit. Foto: PRIVAT/HANDOUT

Disse døde under stormingen av Kongressen

En Trump-tilhenger ble skutt og drept, en politimann er død, og ytterligere tre Trump-tilhengere omkom under stormingen av Kongressen. – Dette føles som den første dagen i resten av vårt liv, sa Benjamin Philips ved avreise til hovedstaden.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ba President Donald Trump tilhengerne sine marsjere mot Kongressbygningen og sa «Dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet».

En time senere stormet tilhengerne hans Kongressen.

Fem personer mistet livet i forbindelse med stormingen av kongressbygningen i USAs hovedstad.

les også Mannen med hornene pågrepet etter Kongress-stormingen

Torsdag meldte amerikanske medier at det var 35 år gamle Ashli Babbit som ble skutt under opprøret, og døde av skadene.

Hun skal ha forsøkt å ta seg inn gjennom en barrikadert dør der politiet var bevæpnet på den andre siden da hun ble skutt, skriver AP.

SKUTT: Ashli Babbit (35) ble skutt under opprøret, og døde av skadene. Foto: FREEDOMNEWS.TV / REUTERS

Flere politimenn ble også skadet, og minst en ble sendt til sykehus. Den amerikanske Kongressens politi bekreftet i en uttalelse fredag morgen at en av deres betjenter mistet livet etter stormingen.

Politiet skriver at betjenten, Brian D. Sicknick, ble såret da han havnet i fysisk konfrontasjon med demonstrantene, og at han senere døde av skadene på et lokalt sykehus. Dødsfallet skal granskes av drapsetterforskere ved politiet i Washington D.C.

les også Alle presidentens menn

– Noe er i ferd med å skje

Ytterligere tre personer mistet livet i det politiet kaller «medisinske nødhendelser».

En av disse var Benjamin Philips (50) fra Bloomsburg i Philadelphia, skriver The Philadelphia Inquirer. Philips skal ha fått et slag, men dette er enda ikke bekreftet.

Dataprogrammereren grunnla et nettsted for Trump-supportere, ifølge Inquirer. Nettstedet koordinerte turer til Washington for folk som ønsket å delta på protesten.

forrige







fullskjerm neste

– Dette føles som den første dagen i resten av vårt liv, for å være ærlig, sa Philips til Inquirer på vei for å protestere mot det han mente var et stjålet valg.

– De burde kalle dette år null, for noe er i ferd med å skje.

Gruppen han organiserte for turen reiste hjem igjen uten ham noen dager senere.

– Mens barna mine sørger og prosesserer gårsdagens sjokkerende hendelser, ber jeg respektfullt om privatliv, sa hans ekskone i en uttalelse torsdag.

– Lad våpnene

Kevin Greeson (55) fra Athens i Alabama var blant de omkomne i stormingen, skriver NBC News og AP.

Greeson slet med høyt blodtrykk, og fikk et hjerteinfarkt, sier familien ifølge NBC News.

– Kevin var en tilhenger av president Trump, og deltok på arrangementet 6. januar for å vise sin støtte. Han var ikke der for å delta i volden og opprøret, og han tolererte heller ikke slike handlinger, sier familien i en uttalelse ifølge AP.

Greeson skal ha vært aktiv på Parler, ifølge NBC News, som er en konservativ sosiale medier-plattform som fredag kveld ble midlertidig fjernet fra Googles app-butikk Google Play.

DØDE: Kevin Greeson Foto: Handout

Der var en konto med hans navn og bilde som kom med trusler mot demokratiske og republikanske politikere som Greeson mente ikke støttet Trump i tilstrekkelig grad. Han skal også ha kommunisert i innlegg med Proud Boys.

Ifølge NBC News skal Greeson ha sagt at han håpet at leder for Representantenes hus Nancy Pelosi ble smittet med coronaviruset og døde.

17. desember skal han ha skrevet «La oss ta dette jævla landet TILBAKE!! Lad våpnene og ta til gatene!».

Greesons kone har ikke villet bekrefte om profilen tilhører han eller ikke, men NBC News har verifisert Facebook- og Twitterbrukerne hans, som har bilder av samme person, skriver de.

les også Trump erkjenner nederlag: – Å være deres president har vært mitt livs største ære

– Trampet i hjel

Rosanne Boyland (34) fra Kennesaw i Georgia omkom også under stormingen, men politiet har enda ikke fastslått dødsårsaken, skriver Reuters.

Boylands venn Justin Winchell, som var med henne under stormingen, har fortalt til Atlanta CBS at hun ble trampet til døde i et stort sammenstøt mellom Trump-tilhengere og politiet, skriver Reuters.

OMKOM: Rosanne Boyland (34) døde under stormingen i hovedstaden. Foto: Justin Cave, AP

– Jeg fikk armen under henne, og dro og dro, og så falt en fyr oppå henne, og en annen bare gikk over henne.

Boylands svigerbror Justin Cave sier at han prøvde å stanse henne fra å dra på demonstrasjonen, men at hun var svært engasjert i sin tro og støtte til Trump.