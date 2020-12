FAR OG SØNN: Joe og Hunter Biden på en basketkamp i Washington i 2010. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Biden forsvarer sønnen: − Har stor tillit til ham

Skatteetterforskningen av sønnen Hunter Biden er en delikat sak for USAs påtroppende president. I et TV-intervju sier Joe Biden at han ikke er bekymret over anklagene.

– Vi har stor tillit til vår sønn. Jeg er ikke bekymret over noen av anklagene som har kommet mot ham. Det pleide å påvirke meg, jeg synes det er litt stygg stil, men det er sånn det er, sier han i et intervju på CBS-programmet «The Late Show With Stephen Colbert» torsdag.

Joe Biden stilte til intervjuet sammen med sin kone og USAs kommende førstedame Jill Biden.

– Han er en voksen mann, han er den smarteste mannen jeg vet, intellektuelt sett. Så lenge han har det bra, har vi det bra, legger Biden til.

Etterforskes for skatteforhold

Nyheten om at den påtroppende presidentens 58 år gamle sønnen Hunter Biden etterforskes på føderalt nivå for skatteforhold kom forrige uke, etter måneder med harde angrep fra president Donald Trump og hans allierte.

De har vært svært kritiske til flere av Biden-sønnens utenlandske forretningsavtaler, og har kommet med anklager om ulovligheter og korrupsjon – ifølge Washington Post uten å legge frem beviser.

– Jeg fikk for første gang i går vite at kontoret til statsadvokaten i Delaware etterforsker skatteforholdene mine, sa Hunter Biden selv i en uttalelse onsdag, og la til at han tok saken svært alvorlig.

Han sa også at han var trygg på at en gjennomgang av saken vil vise at han ikke har gjort noe ulovlig.

I intervjuet med Stephen Colbert blir Joe Biden også spurt om han tror han vil klare å samarbeide med republikanere som har kommet med hard kritikk mot sønnen, og som har brukt dette mot ham i presidentkampanjen.

– Om det kommer landet til gode, ja. Det mener jeg virkelig, svarer Biden.

Etterforskningen av sønnen er en delikat sak for USAs påtroppende president. Det er nemlig han som har ansvar for å peke ut en ny justisminister, som dermed blir øverste ansvarlige for denne etterforskningen.

Forbindelser i Kina og Ukraina

Hunter Biden har gjennom årene gjort forretninger med flere utenlandske selskaper og personer i flere land – og han har flere ganger vært omringet av kontroverser.

Ifølge kilder AP har snakket med er det uklart hvilke konkrete ting den føderale etterforskningen ser på, men noe av det skal dreie seg om hvorvidt han fulgte gjeldende skattelover da han jobbet for et kinesisk selskap.

Da faren kjempet om å bli demokratenes presidentkandidat i oktober i fjor, kunngjorde sønnen at han trakk seg fra styret i selskapet, som var en av rollene han ble kritisert for av Trump-leiren.

De har anklaget Bidens sønn for å prøve å tjene på sine politiske tilknytninger og farens makt, og de har også anklaget ham for korrupsjon i forbindelse med et styreverv han hadde i det kontroversielle ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon .

På denne tiden var Joe Biden visepresident i USA, og ansvarlig for USAs forhold til landet.

Hunter Biden har forsvart sin rolle i selskapet, og flere granskningskomiteer – blant annet i forbindelse med riksrettssaken mot Trump – har konkludert med at faren Joe Biden aldri gjorde noe ulovlig i sin kontakt med Ukraina.