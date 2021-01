forrige





fullskjerm neste BOR PÅ HERBERGE: Mira Melkumyan (til høyre) på flukt fra krigen sammen med moren. Her øver hun og Lia på en fremføring de skal ha for de andre flyktningbarna.

Mistet hjemmet sitt til fienden: − Jeg trodde det var et jordskjelv

JEREVAN (VG) Oksana Melkumyan tjenestegjorde selv i krigen før hun flyktet med barna. De har mistet huset, men hun klandrer ingen: «Hvis vi hadde ventet lenger ville enda flere dødd».

Publisert: Nå nettopp

Hun har ikke sett mannen sin på flere måneder.

Han er fortsatt ved frontlinjen etter krigen i Nagorno-Karabakh. Der kjempet han for at armenerne skulle beholde kontrollen over det lille fjellområdet, som er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

VG møter tobarnsmoren på et herberge i den armenske hovedstaden Jerevan. Her har de vært siden de flyktet da krigen nådde landsbyen Jabrail. Hun husker godt den dramatiske morgenen:

– Jeg våknet 07.30 og trodde det var et jordskjelv, men det var bombene som begynte å falle rundt landsbyen vår. Jeg løp for å lete etter barna mine, men jeg klarte ikke å finne dem.

På innsiden av krigen: Et grusomt syn møtte oss

TOK MED BARNA: Oksana Melkumyan tjenestegjorde selv i krigen. Nå bor hun på et herberge i Jerevan. Foto: Morten Risberg

Det viste seg senere at de var tatt hånd om av familiemedlemmer. Hun ønsker en gang å dra tilbake, men har foreløpig ingen steder å dra:

Fredsavtalen mellom Armenia og Aserbajdsjan satte en stopper for krigen, men tegnet også opp nye grenser. Det førte til at mange armenere mistet husene sine til aserbajdsjanerne.

Likevel klandrer hun ikke statsministeren for at han signerte den omstridte fredsavtalen.

– Hvis vi hadde ventet lenger ville enda flere dødd.

Familien på fire er ikke alene. Krigen i Nagorno-Karabakh har skapt en humanitær krise for etniske armenere i den omstridte regionen. Opp mot 100.000 sivile ble drevet på flukt.

– Jeg ville ikke forlate hjemmet mitt. Jeg ville bli der så lenge jeg kunne, men det var for farlig, sier familiefaren Ashad til VG.

MISTET HUSET: Ashad fra Shushi tok med familien til Jerevan da situasjonen ble for farlig. Nå er hjemmet deres tapt for alltid, grunnet den nye grensetegningen Foto: Morten Risberg

Da bombene begynte å falle faretruende nærme familiens hjem utenfor Shushi i Nagorno-Karabakh, bestemte han seg for å sende kona og deres fem barn til Armenia.

De ankom først grensebyen Goris, hvor de fikk bo hos familiemedlemmer.

Bakgrunn: Veien til krig

Etter hvert kom det så mange flyktninger over grensen at de måtte flytte videre til andre bekjente. Samtidig ble det for farlig for Ashad å bli boende i landsbyen, så han dro etter familien.

Nå er de samlet på en mottakssentral for flyktninger nord i Jerevan. Rett ved inngangen sitter Greta sammen med svigerinnen Rosanna, og Rosannas gravide svigerdatter, som har termin om 15 dager.

FAMILIE: Greta, Rosanna, og Rosannas gravid svigerdatter kommer fra landsbyen Askeran i Nagorno-Karabakh. De håper å finne et sted å bo sammen. Foto: Morten Risberg

Også de har flyktet fra krigen:

– Jeg er egentlig sykepleier, så de første dagene hjalp jeg til i skjulestedene hvor sivilbefolkningen gjemte seg. 6. oktober begynte bombene å falle også i landsbyen vår, og da dro jeg til Armenia.

Det store hopetallet av flyktninger er barn, eldre, og kvinner, som er splittet fra resten av familien. Da konflikten pågikk ble mennene i stor grad værende igjen ved frontlinjen, med unntak av dem som var såret eller syke.

– Hit kommer de som ikke har noe annet sted å gå, sier senterets bestyrer Yeva, som også arbeider i samfunnsdepartementet.

forrige









fullskjerm neste DELER ÉN KØYESENG: Tigram måtte flykte med mor og besteforeldre da krigen kom faretruende nær. Faren måtte bli værende i Nagorno-Karabakh som soldat.

Senteret har nesten hundre senger. Til sammen har det kommet 2047 flyktninger eller 452 familier siden kampene startet i slutten av september.

– Armenere flest har åpnet hjemmene sine for de tusenvis av flyktningene som kommer, og hotellene fylles opp, men likevel er det noen som ikke finner et sted å dra selv. Da kan de komme hit, få en trygg seng å sove i for et par netter, før vi sammen med myndighetene finner et mer permanent oppholdssted.

Les også: Tyrkia hyller Aserbajdsjans seier i Nagorno-Karabakh

PÅ FLUKT: En kvinne og hennes to barn har akkurat ankommet mottakssentralen i Jerevan Foto: Morten Risberg

Den humanitære krisen kommer midt i en forverrende coronapandemi, og Armenia har de siste dagene hatt over 2000 nye smittetilfeller hver dag, en drastisk oppgang fra rundt 400 om dagen, som var tilfelle for noen uker siden.

Nå er de bekymret for et potensielt smitteutbrudd blant flyktningene på senteret.

– Vi må derfor ha ekstra strenge tiltak ved ankomst, med temperatursjekk, undersøkelse av symptomer, samt eventuell testing. I tillegg forsøker vi å håndheve avstand og bruk av munnbind, men dette er litt utfordrende med så mange barn, sier Yeva.

MIDLERTIDIG HJEM: Gohar og hennes åtte barn kommer fra Stepanakert, men flyktet til herberget like etter at krigen brøt ut. Foto: Morten Risberg

Tilbake på herberge i den armenske hovedstaden Jerevan møter vi Gohar og hennes åtte barn.

– Jeg var heldig nok til å få med mannen da vi flyktet, siden man ikke har lov til å bli værende i krigen hvis man har fem barn eller flere.

Hun forteller at de kom til hovedstaden allerede i starten av oktober, men at huset de fikk bo i var utslitt og uten innlagt vann. De hørte om herberget, hvor de har søkt ly helt til nå.

– Mannen min er nå i Stepanakert for å se om leiligheten vår fortsatt kan brukes. Den var ganske nærme et rakettnedslag, og mye har blitt ødelagt. Det finnes heller ikke elektrisitet eller gass.

Også hun ønsker å bli værende her i den armenske hovedstaden fremfor å reise hjem.

– Det føles ikke trygt ut enda.