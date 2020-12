FULLT: Akuttavdelingen på sykehuset i Helsingborg i Sverige mangler både plass og ansatte. Her ved den oppsatte intensivavdelingen på sykehuset i april. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Akutten i Helsingborg overbelastet: Klarer ikke isolere mistenkte coronasmittede

Ved Helsingborg sykehus i Sverige renner det inn så mange personer med mistenkt coronasmitte at akutten ikke klarer å isolere dem, og de blir satt i samme rom med andre.

– Det føles selvfølgelig ikke bra å måtte gå på akkord med sikkerheten. Det blir en frustrasjon og bekymring blant personalet når vi ikke kan bruke de retningslinjene som finnes, sier Sören Nordh, hovedverneombud for helseforeningen og verneombud på akuttmottaket i Helsingborg til Aftonbladet.

Ved det svenske sykehuset er akutten nå så overbelastet at de ikke lenger klarer å isolere mistenkte coronatilfeller. Dermed blir flere med uklare luftveissymptomer satt i samme rom.

Nordh sier til avisen at de ikke har nok enkeltrom til å håndtere trykket. I tillegg er det mangel på personale.

Helsingborg kommune er for tiden et episenter for coronasmitte. I løpet av uke 48 hadde kommunen 687 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, viser svenske folkemyndigheters siste tall.

Det er tre ganger så mange som gjennomsnittet i Sverige.

Slitne ansatte

Personer som ikke er smittet med coronaviruset har måttet vente på pleie i samme rom som coronasmittede. Først når hurtigtester har gitt svar, har pasientene med påvist smitte blitt flyttet.

Nordh forteller til avisen at de ansatte føler seg presset, og at de som jobber med coronapasienter har måttet si fra at de ikke orker mer.

– De har sagt ifra, og da får de muligheten til å flyttes til en annen del av akutten.

EKSTRA: Sykehuset satte opp ekstra intensivsengeplasser i april, men nå sliter akuttmottaket på sykehuset med plass. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tirsdag advarte svenske folkemyndigheters generaldirektør Johan Carlson om at smitteutbredelsen kan nå en topp i juleferien, og at det «kan ende virkelig ille».

Myndighetene i landet anbefaler nå maksimalt åtte personer under julefeiringen, og at man unngår reiser med tog og buss.

I tillegg skjerpes tonen i de nye nasjonale forskriftene, som innføres 14. desember, hvor ordlyden «du bør» erstattes med «du skal»

Ifølge sosialminister Lena Hallengren er svenskene forpliktet til å følge regelverket, selv om det ikke innebærer noen straff om de bryter dem.

Stockholm hardt rammet

Tirsdag kveld er Sverige oppe i totalt 297.732 smittetilfeller, og 7200 personer har mistet livet relatert til coronaviruset. Tirsdag ble det registrert 26 dødsfall, ifølge VGs oversikt.

Hovedstaden Stockholm er nå en av de hardest rammede hovedstedene i Europa – bare Brussel og Madrid er verre, viser en oversikt fra Aftonbladet.

Forrige uke hadde byen 12 ganger flere døde totalt enn Oslo har hatt.

