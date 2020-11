HOLDT TALE: Republikanernes presidentkandidat Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt onsdag morgen norsk tid hver sin tale. Førstnevnte hevder å ha vunnet valget – selv om mange avgjørende stemmer gjenstår å telle. Foto: AP/AFP

USA-ekspert om Trumps tale: − Han undergraver hele prosessen

«Farlig», «alvorligste angrep på det amerikanske demokratiet», «ikke uventet», og «skuffende». Slik oppsummerer ekspertene talen til Trump.

Oppdatert nå nettopp

USAs president Donald Trump holdt onsdag morgen norsk tid en tale. Han mener valget er juks og sier han har vunnet så langt han kan se. Han vil også ha slutt på tellingen av poststemmer.

– Dette er en svindel mot det amerikanske folk, en skam for landet vårt, sa Trump.

– Så langt jeg kan se har vi allerede vunnet.

President Donald Trump oppfører seg som en eneveldig hersker og forsøker å delegitimere valget. Det mener Hilmar Mjelde, forsker ved Norsce Research, som er en del av Universitetet i Bergen.

les også Trump talte etter dramatisk valgnatt: - Dette er en svindel mot det amerikanske folket

– Ekstraordinært

– Trump oppfører seg som en autokrat. Dette er slikt en forventer av en autokrat i Ungarn eller Hviterussland, ikke en amerikansk president. Det er ekstraordinært i amerikansk historie. Han prøver å delegitimere valget, sier Mjelde til VG.

– Hva innebærer det når Trump sier han skal ta dette til Høyesterett og at han ikke ønsker videre telling av stemmer?

– Han kan ikke stoppe opptelling av ordinære, lovlige stemmer så lenge det ikke er regelbrudd. Dette er trist og var det verste vi fryktet, at presidenten skulle gå ut og erklære prematur seier, sier Mjelde.

Han mener Bidens tale var som forventet, at han var mer tilbakeholden og viste til at stemmene må telles opp.

Mjelde understreker at det godt kan hende at Trump vinner valget, men at opptellingsprosessen må gå sin gang.

– Trump har angrepet demokratiske institusjoner som media, valgprosessen og maktfordelingen i fire år. Dette var imidlertid hans alvorligste angrep på det amerikanske demokratiet.

les også Valgthriller: Nå ser det mer lovende ut for Biden

USA-ekspert: Seniorforsker ved NORCE, Hilmar Mjelde, sier Trump oppførte seg som en «autokrat». Foto: Privat

Den demokratiske guvernøren i Pennsylvania, Tom Wolf, skriver på Twitter at delstaten har over enn én million stemmer igjen å telle, og kaller Trumps uttalelse for et «partipolitisk angrep»:

– Jeg lovet Pennsylvanias innbyggere at vi skulle telle hver stemme, og det er det vi kommer til å gjøre, skriver Wolf.

Pennsylvania er en av vippestatene hvor utfallet av valget ennå ikke er avgjort.

– Utrolig farlig

Rådgiver i den liberale tankesmien, Eirik Løkke mener Trump bidrar til å undergrave den demokratiske prosessen.

– Jeg syns Trump sutrer for mye. Han sier han har vunnet valget, og bidrar nærmest til å undergrave hele prosessen, sier Løkke til VG og fortsetter:

– At han har erklært seier og kaller det for svindel, er utrolig farlig for hele situasjonen. Det er ikke uventet, men det er likevel farlig det Trump driver med.

Førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole og forsker på amerikansk politikk, Hilde Restad beskriver talen til Trump som «skuffende og «selvsagt farlig».

– Trump har varslet siden 2016 at han ikke respekterer demokratiske spilleregler, så dette er ikke overraskende, sier hun til VG.

– Hva innebærer det at at Trump sier han vil ta valget til Høyesterett?

– Det er usikkert hva han mener med det, sier Restad.

RÅDGIVER: Eirik Løkke beskriver utspillene fra USAs president som «farlige». Foto: CF-WESENBERG

les også Biden: – Tror vi er på vei til å vinne valget

Bidens tale: – Ansvarlig politiker

Like før klokken syv talte Demokratenes presidentkandidat Joe Biden fra Wilmington, Delaware, der Biden har fulgt med på opptellingen av stemmene sammen med familien sin.

– Det kjennes bra ut der vi er nå. Vi tror vi er på rett spor til å vinne dette valget, sa Biden da.

På det tidspunktet var rundt halvparten av stemmene telt opp. Foreløpig har Demokratene en knapp ledelse, slik meningsmålingene har spådd.

Løkke mener Bidens tale var som forventet:

– Han manet til tålmodighet og oppførte seg som en ansvarlig politiker. Det er stor kontrast blant kandidatene. Den ene er ansvarlig, den andre bidrar til en veldig farlig situasjon.

Den amerikanske presidenten har klokken 09:30 norsk tid 213 valgmenn mot Joe Bidens 220 i skrivende stund. Flere nøkkelstater er imidlertid ikke talt opp ennå.

Trump hevdet å ha vunnet stort i nøkkelstatene Michigan og Pennsylvania. Her leder han foreløpig, men mange stemmer er ennå ikke talt opp.

Like før klokken 09.00 ble det klart at Biden vinner delstaten Arizona. Han er den første demokratiske kandidaten som vinner den republikanske høyborgen siden 1948.

Publisert: 04.11.20 kl. 09:37 Oppdatert: 04.11.20 kl. 09:56

Les også