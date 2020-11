BEKYMRET FOR VINTEREN: – Det er ikke mulig å være verre posisjonert, sier USAs smittevernekspert Anthony Fauci i et intervju lørdag. Foto: POOL / REUTERS

Fauci om coronaviruset: − Trump ser på det fra et annet perspektiv

Trump bryr seg mer om økonomien enn om folkehelsen, sier USAs smittevernekspert Anthony Fauci i et sjeldent åpent intervju.

Det er i den amerikanske avisen Washington Post at Anthony Fauci kommer med uttalelsene om Trump-kampanjens håndtering av pandemien.

I intervjuet blir han spurt om hva han mener om hvilke forskjeller det er i hvordan de to presidentkandidatene har håndtert smitten.

– Bidens kampanje tar det alvorlig fra et folkehelseperspektiv. Trump ser på det fra et annet perspektiv, sa Fauci.

På spørsmål om hvilket perspektiv det var, svarte Fauci: «Økonomien, og det å gjenåpne landet».

MER POP: Anthony Fauci er den eneste som er blitt mer populær etter å være assosiert med Donald Trump, viser en spørreundersøkelse gjort for den britiske avisen The Independent. Foto: Alex Brandon / AP

Anthony Fauci har flere ganger tidligere motsagt presidenten, men har sjelden latt høre fra seg med like kritiske bemerkninger mot Trumps håndtering av coronasmitten som han nå kommer med.

I midten av oktober gikk han likevel ut i mediene og sa at en Trump-reklame siterte ham feil, da reklamen hevdet at han støttet Trump.

– Ikke mulig å være verre posisjonert

USAs ledende smittevernekspert er svært bekymret for vinteren.

– Vi må vente oss mye smerte. Dette er ikke en god situasjon, sa han til avisen.

– Alle stjernene peker feil når vi nå går inn i høst- og vintersesongen, når folk samler seg innendørs. Det er ikke mulig å være verre posisjonert, sa han om tiden USA nå går inn i.

Fauci er medlem av corona-arbeidsgruppen til Det hvite hus, en gruppe som han forteller har møttes stadig sjeldnere og har stadig mindre innflytelse over president Donald Trumps avgjørelser rundt pandemien.

– Akkurat nå har fokuset på folkehelse minket kraftig innad i arbeidsgruppen, sa han til Washington Post.

– Gir ikke mening

Fauci selv har ikke møtt Trump siden begynnelsen av oktober. Han deltar i telefonmøter med ansatte i Det hvite hus, men holder seg fysisk unna.

– På grunn av alle infeksjonene der, forklarte han avisen.

Den eneste helserådsgiveren Trump hører på nå, ifølge Fauci, er Scott Atlas. Atlas har tatt til orde for å gjenåpne USA uten restriksjoner.

– Jeg har store problemer med den karen. Han er en smart fyr som snakket om ting som jeg tror han ikke har innsikt i eller kunnskap om. Når du dissekerer det han snakker om, gir det ikke mening, sa Fauci.

Tonen er ikke god mellom den amerikanske presidenten og Fauci. For to uker siden kalte Trump sin helserådsgiveren for «en katastrofe».

– Folk er lei av å høre på Fauci og alle disse idiotene, skal Trump ha sagt på en telefonkonferanse med valgkampmedarbeidere.

HEKTISK VALGKAMP: USAs president fortsetter å samle store folkemengder til valgmøter i dagene opp til valget på tirsdag. Her er han i Dubuque i Iowa på lørdag. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Kritisert for å drive politikk

Intervjuet med Fauci kommer samtidig som USA har bikket over ni millioner smittede, og dagen etter at forskere ved Stanford-universitetet fant at Trumps valgmøter antagelig har ført til at 30.000 er blitt smittet av coronaviruset, og 700 har dødd.

Det hvite hus avviser kritikken fra Fauci.

– Fauci vet at farene ved coronaviruset i dag er dramatisk mindre enn hva de var bare noen måneder siden, sa Judd Deere, en talsperson ved Det hvite hus.

– Det er uakseptabelt, og bryter med alle normer å drive med politikk tre dager før valget, sa han videre til avisen.

