FØLGER MED: Lokalpolitiet i den franske byen Mandelieu-la-Napoule sjekker om en kvinne har med attest for å være utendørs. Fordi hun ikke har fylt inn klokkeslett for når hun skal være ute, får hun streng beskjed om å gjøre det riktig neste gang. Foto: Harald Henden

Portforbud i Frankrike: Politiet stopper «alle» for å sjekke at de følger coronareglene

DEN FRANSKE RIVIERA (VG) Politibetjent Charly skrur på blålysene og tråkker klampen i bånn. Fra fredag har det vært portforbud i Frankrike. Hvorfor er bilen foran ute så sent?

En ung, mannlig sjåfør sveiver ned ruten. Kameraten hans i passasjersetet bøyer seg fram for å høre hva politiet vil.

– Har dere attesten? spør betjent Charly Lambert.

Klokken er halv ti lørdag kveld, og VG får bli med når Charly og kollega Lionel Augeri skal sjekke at folk tar coronarestriksjonene på alvor. Vi er i Mandelieu-la-Napoule, en by med rundt 22.000 innbyggere langs den franske rivieraen.

De unge mennene fomler fram en variant av attesten de har på telefonen, den franske myndigheter nå krever hvis du skal være utenfor ditt eget hjem. Bilen får kjøre videre.

fullskjerm neste PATRULJERER: Charly Lambert og Lionel Augeri har gått på vakt klokken ni. Kvelden skal brukes på å spørre alle som ikke overholder portforbudet om hvorfor de er ute.

Langs et tomt fortau kun opplyst av gatelysene rusler en mann på tur med hunden sin. Klokken er straks ti, og det er ikke et menneske å se i mils omkrets. Slik føles det, i alle fall.

Charly og Lionel bremser ned ved siden av ham.

– Hvor er munnbindet ditt?

Mannen stirrer tomt på dem, putter hånden i lommen og drar opp et munnbind som han fester bak ørene.

Sånn, ja.

LOCKDOWN: Selv i Nice, der det har vært unntakstilstand de siste dagene på grunn av terrorangrepet, er det svært tomt i gatene. Foto: Harald Henden

Fra 30. oktober strammet myndighetene inn til et bortimot totalt portforbud Frankrike. De siste 14 dagene er over 549.000 personer registrert smittet i landet, viser VGs oversikt.

I Rue Masséna i Nice skriker en tom crêpes-disk mot gågaten. Kosmetikkjeden Sephora har dekket inngangspartiet med pleksiglass og organisert en «klikk og hent»-ordning. Et sokkepar eller ei bok er umulig å oppdrive i den nedstengte byen.

En champagneforretning holder derimot åpnet under status som «prioritert næring», og er kanskje den eneste grunnen til å nå dra til det populære restaurantområdet Le Marche aux Fleurs som vanligvis bugner av folk.

fullskjerm neste HUSKESKILT: Et trafikkskilt i Nice er gjort om til en vennlig påminnelse om å ta nedstengingen og corona på alvor.

Skal du være utenfor ditt eget hus, må du nå ha en spesielt god grunn til det, foruten én time om dagen du kan bruke til trening eller å få deg frisk luft, i så fall i maksimalt en kilometers radius fra hjemmet ditt.

Du skal ikke være sammen med venner og ikke være sammen med familie du ikke bor med.

Og uansett hva du skal, må attesten være med. Der skal det stå hvorfor du er ute, og hvilket tidsrom du skal være ute i. Å reise til og fra jobb er lov dersom du ikke kan ha hjemmekontor. Å lufte hunden er lov. Barn får gå på skolen og i barnehage. Strengt nødvendige ærend er greit.

Ellers er unntakene få.

fullskjerm neste HJEMMELIV: Brando (9) og lillebror Giorgio (5) får gå på skolen og i barnehagen, men mamma Marilyn (39) er spent på hvordan en hel måned skal gå uten sosialt samvær med andre.

– Takk og lov for hagen vi har, sier Marilyn Pena (39).

Minstemann Giorgio (5) stuper nesten baklengs kråke i lenestolen. For både ham og storebror Brando (9) går høstferieuken mot slutten. Mandag er de tilbake på skolen. Og foran seg har de en måned med portforbud på fritiden.

Bare tanken får mamma Marilyn til å rive seg i håret.

– Oh my god, er svaret når VG spør hvordan hun tror det vil bli.

fullskjerm neste LEKEN GÅR: Påbegynte Lego-sett, Minecraft-figurer og Nintendo Switch-spill fyller gutterommet.

Mamma Marilyn vil helst ikke at guttene skal sitte for mye på hver sin iPad. Samtidig er aldersforskjellen litt for stor til at de alltid leker godt sammen. Gamle leker som ikke har sett dagens lys på en stund har fått ta plass i stuen i et forsøk på ha nok å finne på.

– Det er vanskelig å følge portforbudet. Jeg er supersosial, og vant til å treffe folk hele tiden. Når man er alene med barna er det ekstra vanskelig med lockdown, sier hun.

KAOS: Marilyn Pena (39) skulle egentlig vært i full jobb nå, med butikken hun planla å åpne. Det må vente på ubestemt tid. Foto: Harald Henden

Politipatruljen i Mandelieu-le-Napoule skal kjøre hele natten. Tidligere på kvelden forklarte en mann at han «bare hadde vært en tur hos foreldrene» sine da han ble stoppet.

Beskjeden han fikk tilbake var klar:

– Dette blir den siste gangen jeg forteller deg at du må ha med deg attesten.

Neste gang kan det bety bot. Men betjenten som kan virke streng, er myk på innsiden. Coronapandemien handler om mye mer enn smittevern, også for politiet.

– Jeg vet at folk sliter nå. Mange har mistet jobben, og har økonomiske problemer. Det er vanskelige tider. Jeg tror jobben vi gjør er viktig for å stanse spredningen av viruset. Men om folk er pålitelige og er til å stole på, vil jeg ikke bøtelegge dem, sier Charly.

PÅ UTKIKK: Charly Lambert skuer utover en tom vei. Så snart to frontlys dukker opp, er han klar til å skru på blålysene. Foto: Harald Henden

Selv om paturljen stopper nærmere 20 personer i løpet av de to timene VG sitter på, er det ikke flere utendørs enn at de rekker å spørre absolutt alle de påtreffer:

Har du attesten? Hvorfor er du ute? Hva med munnbindet?

Litt over klokken halv elleve er det Johan Wiltar (35) sin tur til å sveive ned ruten. Det hvite arket ligger klart på dashbordet. Han strekker det ut av vinduet.

– Alarmen gikk på foreldrene mine sitt hotell i Cannes, så jeg måtte stikke dit, forklarer han.

GRUNDIG SJEKK: Lionel Augeri ser grundig på Johan Wiltars (35) attest. Alt er riktig fylt ut. Foto: Harald Henden

Årsak godkjent. Attest riktig utfylt.

Fra et norsk perspektiv kan det virke absurd at politiet skal kunne bøtelegge deg for å kjøre bil, mutters alene, på kveldstid.

– Hvordan syns du det er å bli stoppet, alene i bilen, klokken halv elleve om kvelden?

Johan må smile, men konkluderer kjapt.

– Jeg tror det får flere til å følge reglene.

fullskjerm neste VINKER INN: Lionel Augeri vinker inn alle bilene som kjører inn i kommunegrensen fra Cannes.

En vegg tildekket av skjermer på politistasjonen viser bildene fra de 205 overvåkningskameraene som er montert opp rundt om på offentlige plasser i byen. Knapt et menneske å se.

Enkelte kameraer har høyttaler slik at politiet kan snakke til folk direkte fra sentralen og ut på gaten, men de foretrekker å sende en patrulje som kan snakke ordentlig med folk.

Munnbind-boten er på 135 euro. Bryter du påbudet tre ganger, kan det reises tiltale mot deg.

FULL KONTROLL: Minst to personer sitter konstant og følger med på byens 205 overvåkingskameraer. På dagtid er de gjerne fem. Foto: Harald Henden

Over radiosambandet i politibilen meldes det om bråk fra en halloweenfest som har stanset innen vi når frem.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg satte på blinklyset, det er jo ingen andre her, fleiper Charly når vi kjører videre etter en annen melding om høylytt musikk og roping.

Betjentene blinker med lommelykten på balkongveggen for å få festgjengernes oppmerksomhet.

Lokalpolitiet kan ikke ta seg inn i boligen, men støy som er til sjenanse for naboene kan de slå ned på. En kvinne kommer gående ut på høye hæler og må identifisere seg. Det blir med en advarsel denne gangen.

fullskjerm neste HVEM DER: Charly og Lionel forsøker å få kontakt med det som høres ut som et festlig lag.

Ikke en eneste bot er skrevet ut i løpet av to timer på tur med lokalpolitipatruljen. Betjentene tar ikke mer på vei enn å gi påminnelser, selv ikke når folk åpenbart har brutt reglene. Kanskje kan det få folk til å bli enda flinkere i det som ligger an til å bli en lang måned med nedstenging.

Kanskje kan det til og med være en trøst i ei tung tid.

Blålysene skrus på igjen når en møtende bil i lav hastighet kommer mot oss. En ung kvinne sitter bak rattet. Hun er alene i bilen. I blikket hennes kan du se at dette var det siste hun trengte nå.

Før politiet i det hele tatt rekker å åpne munnen, ber hun gråtkvalt:

– Jeg har ikke attesten, unnskyld. Jeg har akkurat kranglet med kjæresten min. Vær så snill, bare la meg kjøre hjem.

Charly trenger ikke å tenke seg om før han svarer.

– Ikke tenk på det. Alt kommer til å ordne seg.

VG I FRANKRIKE: Journalist Synne Eggum Myrvang og fotograf Harald Henden.

Publisert: 05.11.20 kl. 20:45

