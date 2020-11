TAPTE VALGET: Donald Trump må forlate Det hvite hus etter fire år. Foto: Evan Vucci / AP

Republikaner om Trumps søksmål: − Tannløse og grunnløse

Flere republikanere er frustrert over president Donald Trumps reaksjon etter valgtapet. De ber ham respektere resultatet.

– Det amerikanske folket har sparket den mest korrupte, den mest uanstendige, den mest inkompetente presidenten i USAs historie, sier republikaneren Steve Schmidt fra The Lincoln Project.

President Donald Trump har foreløpig ikke anerkjent valgresultatet i USA, men det forandrer ikke det faktum at det amerikanske folk har valgt Joe Biden som landets 46. president.

Trump begynte å klage på valgjuks før valget startet.

– Han planter frøene for å kunne mistenkeliggjøre valget dersom han taper, kommenterte Vanita Gupta, sjef for justisdepartementets sivilrettsavdeling under Barack Obama, allerede i mai.

Lørdag tvitret Trump at han «vant dette valget med stor margin», til tross for at Joe Biden har vunnet 279 valgmenn mot 213 for Trump i VGs oversikt, og til tross for at Biden har fått over fire millioner stemmer mer enn den sittende presidenten.

Valg-søksmålene fra Trump-leiren I Pennsylvania: * Krav om at Philadelphia stanset tellingen av stemmer: Avvist. * Krav om at Trump-observatører må få stå nærmere valgfunksjonærene som teller stemmer: Medhold. * Krav om tidligere frist for velgere som må vise identifikasjonsbevis hvis dette ikke sto på deres stemmesedler: Pågår. * Krav om at valgledelsen i Montgomery stanser registrering av poststemmer: Pågår. Det kom inn 501.561 stemmer i Montgomery, inkludert 238.122 poststemmer. Biden har tatt 63 prosent av stemmene her når 98 prosent er ferdigrapportert. * Krav om at retten skal involvere seg i en allerede pågående sak for Høyesterett, om hvorvidt stemmesedler som mottas etter 20.00 på valgdagen skal telle: Pågår. I Nevada: * Krav om å stanse signatur-verifiseringsmaskinene som brukes i Clark County: Avvist. * Krav om at Trump-observatører må få stå nærmere valgfunksjonærene som teller stemmer i et valglokale i Clark County: Avvist I Michigan: * Krav om å stanse opptellingen av forhåndsstemmer, med begrunnelse i at Trump-leiren ikke hadde fått tilgang til å observere prosessen i henhold til loven i Michigan: Avvist. * Å stanse sertifiseringen av valgresultatene i Detroit, den største byen i delstaten og et sted med overvekt av velgere for Demokratene: Avvist. I Georgia: * Krav om å slette 53 velgeres stemmer: Avvist. Kilde: Time Magazine Vis mer

Trumps advokat Rudy Giuliani kom også med nye påstander om valgjuks etter at Bidens seier ble annonsert, men la ikke fram bevis eller noe som kunne underbygge dette, og anklagene avvises også av lederen for USAs føderale valgkommisjon.

– Søksmålene er tannløse og grunnløse. De oppnår ingenting, fastslår Steve Schmidt i The Lincoln Project overfor MSNBC.

Republikaneren Schmidt jobbet for valgkampene til George W. Bush, Arnold Schwarzenegger og John McCain. Han er en av grunnleggerne The Lincoln Project.

– Det er bokstavelig talt ingenting jeg har sett så langt som har en meningsfull mulighet til å påvirke valgresultatet, sier jusprofessor Justin Levitt ved Loyala Law School til TIME.

Den tidligere senatoren Claire McCaskill fra delstaten Missouri sier til MSNBC at republikanerne ikke har en noe å klage på med årets valg.

– Republikanerne vet at de ikke har det. De bør skamme seg, mener hun.

UTFORDRER TRUMP: Josh Shapiro har gjort det til en vane å beseire Trump i retten. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Flere andre republikanere har også reagert på presidentens utspill og påstander om valgresultatene.

– Det finnes ikke forsvar for presidentens kommentarer i kveld, som undergraver vår demokratiske prosess. Amerika teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort. Intet valg eller person er viktigere enn vårt demokrati, skriver den republikanske guvernøren i Maryland Larry Hogan.

Også representant i Kongressen og tidligere CIA-agent Will Hurd (R) stiller seg svært kritisk til Trumps påstander.

– En sittende president som undergraver vår politiske prosess og setter spørsmålstegn ved lovligheten av røstene til utallige amerikanere uten bevis er ikke bare farlig og feil, det undergraver selve grunnmuren dette landet ble bygget på, skriver han på Twitter.

En annen som er misfornøyd er kongressrepresentant Adam Kinzinger (R).

– Vi vil at alle stemmer skal telles, ja alle lovlige stemmer (selvfølgelig). Men, om du har seriøse bekymringer om fusk, legg fram bevis og ta det til retten. Slutt å spre avkreftet feilinformasjon, skriver Kinzinger.

Den republikanske kongressmannen Paul Mitchell er sympatisk for presidentens tap, men mener likevel at man må respektere resultatet.

– Om noen har bevis for at noe er gjort feil, bør det presenteres og håndteres. Noe annet skader integriteten av våre valg og er farlig for vårt demokrati.

– Jeg har selv erfart både seier og tap i valg. Tap gjør veldig vondt – det vet jeg personlig. Men vår nasjon krever at deres politiske ledere skal akseptere både seier og tap med nåde og modenhet. La velgerne bestemme, skriver Mitchell.

Trump-leirens søksmål har allerede blitt avvist i Nevada, Georgia, North Carolina og Arizona. De tapte seks av seks søksmål i Pennsylvania før valgdagen.

Pennsylvanias statsadvokat Josh Shapiro, som er demokrat, har følt seg så trygg at han har utfordret Trump til å komme med flere søksmål.

«Faktasjekk: Våre valg er over når alle stemmene er telt. Men hvis dine advokater vil utfordre oss, slår vi deg med glede i retten igjen», skriver Shapiro på Twitter.

Han forteller til MSNBC at ulovlige stemmer ikke forekommer.

– Det er forskjell på at en funksjonær gjør en feil og denne elleville påstanden fra presidenten og noen av hans støttespillere. Men dette følger et mønster vi har sett gang på gang, som er dette: De kommer med en sinnssyk påstand. De tvitrer om den. De blåser det opp. Det kan til og med dukke opp i uttalelser fra Det hvite hus. Av og til følger de opp med søksmål.

– Og hver gang et søksmål kommer, blir det avvist av retten fordi det ikke finnes bevis for påstandene deres, mener Shapiro.

Publisert: 08.11.20 kl. 09:40 Oppdatert: 08.11.20 kl. 09:53

