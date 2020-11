SEIEREN: Etter mange lange dager, er resultatet klart: Joe Biden blir USAs neste president. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Slik skal Joe Biden håndtere coronapandemien

En av Joe Bidens første – og største – utfordringer blir å håndtere den stadig voksende pandemien i landet. Natt til søndag avslørte Biden flere planer.

Oppdatert nå nettopp

Natt til søndag holdt Joe Biden sin første tale som USAs påtroppende president.

I talen lovet presidenten det amerikanske folk at han vil ta flere grep for å prøve å bekjempe coronaviruset.

Nåværende president Donald Trump har i flere måneder fått krass kritikk for sin håndtering av pandemien. Tidlig i pandemien sa han blant annet at mediene blåste opp pandemien og «gjorde alt for å skremme folk».

Biden har under hele sin presidentkampanje forsøkt å snu denne retorikken. Han har flere ganger forsikret amerikanerne om at han vil ta coronaviruset på største alvor.

Under sin tale natt til søndag, understreket han dette løftet.

Allerede på mandag skal det settes ned et ekspertpanel, som skal utarbeide en plan for å stoppe spredningen av viruset, sa den kommende presidenten.

– Planen vil iverksettes 20. januar 2021, sa Biden.

les også Joe Biden feiret seieren med Kygo-låt: – Overveldet, sier artisten selv

– Jeg vil gi alt for å snu denne pandemien

Biden sa at det hans første, og viktigste oppgave, ville bli å få pandemien under kontroll.

Biden lovet videre at hans nye coronaplan skal bygges på bunnsolid fakta, medfølelse, empati og omtanke.

– Jeg vil gi alt for å snu denne pandemien, sa Biden.

les også Biden om det nære båndet til familien: – De er hjertet mitt

230.000 mennesker har mistet livet til corona i USA. Biden sa at han ønsket å vise omtanke overfor disse familiene.

På nettsiden til Joe Biden-kampanjen har den kommende presidenten listet opp flere punkter i sin plan for å bekjempe viruset:

Gratis testing til alle – og bedre tilgang til testing. Biden vil blant annet ha minst ti «drive in» testsenter i hver stat.

Det amerikanske folket skal få en daglig fakta-oppdatering fra Det hvite hus, på hvor mange tester som er gjennomført siste døgn.

Utvikling av en vaksine vil bli høyt prioritert. Vaksinen skal gis til befolkningen gratis, og Biden vil sørge for tilgjengelig personell og lokaler til vaksinering.

Økonomisk støtte til alle som blir sykmeldt som følge av pandemien.

Økonomisk støtte til arbeidere, familier og små bedrifter som rammes.

Kostnadene på corona-behandling skal senkes. Biden vil sørge for at alle som trenger det, skal få behandling.

Munnbind-påbud vil bli vurdert nasjonalt.

Biden: Vi skal stoppe det politiske teateret

– Jeg vil snakke med guvernøren i hver stat og oppfordre dem til å innføre munnbind-påbud. Hvis de nekter, vil jeg gå til ordførerne i hver by. På den måten kan vi få innført et nasjonalt munnbind-påbud, sa Biden i oktober.

I tillegg skriver Biden-kampanjen på sin hjemmeside at det er på tide å «stoppe det politiske teateret og den misledende informasjon som har ført til forvirring og diskriminering».

Biden vil utpeke forskere og ledende helsepersonell, som skal fungere som talspersoner under corona-pandemien.

Alle avgjørelser som tas, skal tas av folkehelsepersonell, og ikke politikere, ifølge Biden.

– Jeg er forberedt på å gjøre det som trengs for å redde liv, sa Biden til ABC i august.

les også Donald Trump etter Biden-seieren: – Jeg vant valget

Publisert: 08.11.20 kl. 17:55 Oppdatert: 08.11.20 kl. 18:06

Les også