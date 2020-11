KRITISERES: Justisminister William Barr anklages for å jobbe for Trump i stedet for det amerikanske folk av en mangeårig ansatt i justisdepartementet. Foto: Mandel Ngan / AFP

Frykter hva som vil skje etter valget: − Alle amerikanere bør være bekymret

Phillip Halpern (67) jobbet i Justisdepartementet i 36 år før han «flyktet» fra justisminister William Barr, som han anklager for å løpe president Donald Trumps private ærend.

Nå nettopp

«Etter 36 år flykter jeg fra det som var det amerikanske justisdepartementet – hvor jeg med stolthet jobbet under 19 forskjellige justisministere og seks forskjellige presidenter», skriver Phillip Halpern i en kronikk i San Diego Union-Tribune.

Halpern var føderal påtaleadvokat for Justisdepartementets avdeling i California, fram til han sluttet 30. september.

Han tar i kronikken et nådeløst oppgjør med justisminister William Barr, som ifølge den erfarne påtaleadvokaten misbruker departementet.

– Kommer til å skrike «Juks!»

«Kanskje jeg burde ha sett dette komme, men i likhet med mange av mine kolleger håpte jeg at justisminister William Barrs feilaktige fremstilling av spesialetterforsker Robert Muellers rapport var en ærlig tabbe eller en enkelthendelse», skriver 67-åringen.

Kronikken gikk viralt. Han ble intervjuet direkte på både MSNBC og CNN.

BEKYMRET: Phillip Halpern jobbet i justisdepartementet i 36 år, før han ga seg 30. september. Foto: Skjermdump fra MSNBC

I dette intervjuet med VG trekker Phillip Halpern fram flere eksempler på det han mener er maktmisbruk av USAs justisminister.

Først spør vi om han, med sin mangeårige bakgrunn i justisdepartementet, er bekymret for hvordan årets presidentvalg vil ende.

President Trump har sådd tvil om hvorvidt han vil forlate Det hvite hus frivillig. Både han og Republikanerne har gått til angrep på poststemmer, både verbalt og i rettssystemet.

– Absolutt! Alle amerikanere bør være bekymret for dette. Dette er ikke en illusorisk bekymring. Det er usikkert om dette vil materialisere seg, men det er tydelig fra hans retorikk de siste fire årene at han kommer til å skrike «Juks!», sier Halpern til VG.

Ikke militært diktatur

Han er spent på om Trump vil forsøke å sette inn føderale militærstyrker eller oppfordre sine tilhengere til å bruke vold.

– Men jeg er ikke der at jeg tror at han vil forsøke å bli værende hvis rettsvesenet sier at han ikke kan det. Jeg tror ikke at militæret vil følge ham blindt. Jeg tror ikke at han er særlig godt likt av militæret. Jeg er ikke bekymret for at vi skal bli et militært diktatur, understreker Halpern.

Det bekymrer ham imidlertid at justisministeren i USA «har bestemt seg for å representere presidenten i stedet for folket».

Han trekker fram flere eksempler:

Justisdepartementet droppet alle tiltaler mot Michael Flynn , til tross for at den tidligere generalen hadde tilstått å ha løyet om samtaler med Russland.

Justisminister William Barr blandet seg personlig inn i påtalen mot Roger Stone , for å redusere Stones straff

Barrs nærmeste medarbeider sørget for at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble løslatt fra fengsel på grunn av coronapandemien

Barr forsøkte å få Justisdepartementet satt inn som den anklagde part i stedet for Trump i E. Jean Carrolls søksmål. Hun har saksøkt Trump for ærekrenkelse fordi han påstår at hun diktet opp voldtektsanklagen mot ham

Justisdepartementet saksøker Melania Trumps tidligere assistent Stephanie Wolkoff , som har gitt ut bok om USAs førstedame

Michael Cohen ble arrestert og fengslet under hjemmesoning, noe en dommer senere fastslo at Justisdepartementet gjorde for å forsøke å hindre Trumps eksadvokat fra å skrive en bok om presidenten

– At justisministeren skal blande seg inn i disse sakene, er avskyelig. Dette opprører alle offentlige anklagere, sier Halpern.

– Dette er handlinger som hører hjemme i totalitære regimer, i undertrykkende autokratier, ikke i et demokrati. Det er vanskelig for meg å likestille dette med det landet jeg vokste opp i, legger han til.

les også Cohen tror at Trump må i fengsel

Halpern håper at presidentvalget vil forandre kursen.

– Jeg er svært bekymret for demokratiet vårt, sier Halpern til VG.

– Jeg er også bekymret for at det skal bli langdrøye rettsprosesser dersom valgresultatet er jevnt. Hvis valgresultatet ikke er jevnt, tror jeg ikke Trump kan gjøre mer enn det han pleier å gjøre, nemlig å sutre. Selv etter forrige valg, som han vant, hevdet han at det var valgjuks.

– Hvilke reaksjoner har du fått på kronikken du skrev?

– Reaksjonene har nesten utelukkende vært positive. Det er selvfølgelig ikke alle som liker det. Jeg har kolleger som har sagt at jeg ikke representerer alles syn. Det har jeg heller aldri trodd, men jeg tror at jeg representerer synet til en stor prosentandel av de ansatte i justisdepartementet, som er svært opprørte over hvordan justisministeren har håndtert situasjonen med presidenten.

Publisert: 03.11.20 kl. 17:32

Les også