Protester i Washington D.C.: − Tror folk kan ta til gatene etter valget

WASHINGTON D.C. (VG) Mens USAs president Donald Trump følger med på valgresultatene fra Det Hvite hus, har demonstranter samlet seg utenfor.

På Black Lives Matter Plaza, 150 meter fra Det hvite hus, har noen få hundre mennesker samlet seg, de aller fleste for å vise sin misnøye med presidenten.

Taktfaste Black Lives Matter-rop blir tidvis ropt ut og store bannere med «Remove Trump» og «Trump lies all the time» blir vist frem.

Flere har også tatt med seg høyttalere det blir spilt musikk fra, og som enkelte danser og koser seg til.

DEMONSTRERER: Joshua (29) har stemt i Washington D.C. - på demokratenes kandidat Joe Biden. Valgkvelden tilbringer han utenfor Det hvite hus.

For selv om Washington D.C. er hovedsete for den amerikanske presidenten, har ikke republikanernes Donald Trump all verdens med støtte i befolkningen: Joe Biden er utropt til valgvinner i delstaten av amerikanske medier, og vil med det ta med seg de tre valgmennene herfra.

– Jeg har stemt på Joe Biden. Jeg tror han vinner, men du vet aldri, sier D.C.-innbygger Joshua (29) til VG fra Black Lives Matter Plaza.

Han tror det er en viss fare for at Trump ikke vil godta valgresultatet dersom han taper.

– Jeg tror folk kan komme til å ta til gatene etter dette valget.

I 20-tiden lokal tid er stemningen på stedet rolig og fredelig, men det er ingen tvil om at enkelte er forberedt på at det kan bli urolig etter hvert.

Flere har med seg både hjelmer og gassmasker, som de har hengende på utsiden av ryggsekker. Mange forretninger i byen brukte også mandagen til å dekke over vinduer og dører med treplater.

En rekke politifolk er også i området, men de fleste står et par kvartaler unna. Skulle ting gå fra å være fredelig til mer kaotisk kan disse raskt rykke inn.

– Det er uklart om vi kommer til å få et resultat i natt, kanskje ikke engang før senere i uken. Så vi er rett og slett ikke helt sikre på hva som kommer til å skje, sier politisjef Peter Newsham til NBC Washington.

