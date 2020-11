65 ÅR: Emmett Till (t.v.) ble lynsjet i Mississippi. 65 år får saken igjen oppmerksomhet etter at Quawan «Bobby» Charles (t.h.) ble funnet død med store skader i ansiktet. Foto: AP / NTB

15-åring funnet død i USA: Sammenlignes med lynsjet 14-åring fra 1955

Da moren fikk se liket av sin 15 år gamle sønn, skal hun skrikende å løpt ut av visningsrommet. – Er det Emmett Till-stygt?, skal niesen ha spurt tanten sin.

Nå nettopp

Det var i 1955 i en liten by i Mississippi 14 år gamle Emmett Till, som var på besøk fra Chicago, 28. august ble revet ut av onkelens hjem av to hvite menn. Bakgrunnen skal ha vært at han hadde vært frekk mot den hvite kassadamen i butikken.

De to mennene, ektemannen til kassadamen og hans bror, slo, lemlestet ansiktet til Till og skjøt ham i hodet. Samme år ble de frikjent fordi kassadamen forklarte i retten at han hadde grepet henne ved hoftene.

Moren, Mamie Till Bradley, ville vise verden hva som hadde skjedd med sønnen, og forlangte åpen kiste i begravelsen. Saken rystet store deler av USA, og flere medier publiserte bildene av guttens ansikt.

ÅPEN KISTE: Mamie Till Bradley ved kisten til Emmett Till. Foto: AP / NTB

Vil vise verden

65 år senere er Emmett Till fortsatt ikke glemt. Nå ønsker familien til Quawan «Bobby» Charles å vise verden hva som har skjedd med 15-åringen, som etter å ha vært savnet i fire dager ble funnet med død med store skader i ansiktet.

Det forteller 15-åringens kusine, Celina Charles, til Washington Post. Hun forteller hvordan hun så tanten sin skrikende løp ut av visningsrommet etter å ha sett ansiktet til sønnen sin, og skal selv ha trukket frem Till-referansen etter å ha sett ansiktet til fetteren.

Deretter oppfordret hun moren, Roxanne Nelson, til å dele bildet av «Bobby». Nelson skal da ha tatt opp telefonen sin, tatt et bilde og delt det på sosiale medier.

Bildet viser store skader på venstre side av ansiktet, blant annet er kjevepartiet er så ødelagt at tennene står utenfor kjeven.

– Folket må se hvordan han så ut, sier Charles.

Ifølge nyhetsbyrået AP bekrefter også familiens advokat Ron Haley at bildet er tatt og delt av familien.

– Det ser ut som han har blitt torturert, sier hun til ABC.

Hevder politiet sa det trolig er drukning

30. oktober startet marerittet for Quawan «Bobby» Charles’ familie. 15-åringen var forsvunnet, og ble samme dag meldt savnet hos politiet i Baldwin i delstaten Louisiana.

Etter fire dager ble han funnet død i en sukkerrørsåker.

Ifølge familien sa politiet at 15-åringen trolig hadde druknet, skriver Washington Post.

Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer ifølge avisen at skadene i ansiktet hans ble påført etter hans død, trolig av dyr i vannet han ble funnet.

– Tull. Ansiktet hans forteller en annen historie, sier Celina Charles.

Ifølge Kevin Archon, som bor like ved åkeren 15-åringen ble funnet, var det ankelhøyt vann i åkeren da han ble funnet. Han mener det virker «usannsynlig» at noen kunne druknet der.

Hentet av en venn

Dagen han forsvant ble 15-åringen hentet av en 17 år gammel venn og hans mor, noe familien hevder de først fikk vite gjennom en tredjepart flere dager etter at de hadde meldt ham savnet.

Samme dag dro de, sammen med politiet, til trailerparken der 17-åringen og moren bodde. Sønnen bekreftet at de hadde hentet Charles, men at 15-åringen senere hadde dratt uten å si hvor han skulle.

Politiet fant ikke noe mistenkelig hos 17-åringen og moren, sier Charles far, Kenneth Jacko.

Senere samme dag fant politiet 15-åringen død på en åker i nærheten.

Ifølge familiens advokat har de ikke hatt kontakt med 17-åringen og moren etter funnet, og ifølge Washington Post har de blitt kastet ut av hjemmet sitt – uten at avisen vet hvorfor. Politiet ønsker ikke å kommentere om de har vært i kontakt med de to etter funnet.

– Mangel på empati

Politiet har uttalt at de nå etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og at de venter på resultatene fra den endelige obduksjonsrapporten.

– Våre etterforskere vil finne fakta, ikke høre på rykter og spekulasjoner i mediene, sier talsperson i politiet Katherine Breaux til AP.

Ifølge familiens advokat, Ron Haley, tok det flere dager fra familien meldte «Bobby» savnet, til de virkelig begynte å lete etter ham. Advokaten hevder også det gikk tre dager før politiet forsøkte å spore opp Charles’ mobiltelefon.

– Systemisk rasisme og urettferdighet er ikke bare å stoppe noen på motorveien, eller skyte en ubevæpnet person, det går mye dypere enn det. Det er mangel på empati, sier Haley til Washington Post.

Familien har også bedt om en uavhengig obduksjonsrapport, og flere demonstranter krever en uavhengig etterforskning.

– Vi mener om han hadde hatt en annen hudfarge, ville denne saken blitt tatt mye mer alvorlig. Vi ville ikke stått her 13 dager etter at han ble funnet, uten spor, svar eller dødsårsak, sier Haley til ABC.

Publisert: 15.11.20 kl. 04:52

