fullskjerm neste Opprørere utenfor et kjøpesenter som har blitt omringet med brennende barrikader i den sørafrikanske byen Durban.

Minst 72 drept i voldelige opptøyer i Sør-Afrika

72 mennesker er drept og flere enn 750 arrestert. Blant de drepte var en 15 år gammel gutt som skal ha blitt skutt i brystet med gummikuler av politiet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

De voldelige opptøyene i Sør-Afrika oppsto etter fengslingen av landets tidligere president, Jacob Zuma, og eskalerte mandag da et kjøpesenter i Johannesburg ble plyndret. Veier i hovedstaden ble sperret av brennende dekk og politiet og militæret slet med å dempe volden, skriver AP.

Zuma ble dømt til 15 måneder i fengsel 29. juni for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.

Det samlede antallet personer som har mistet livet siden begynnelsen på demonstrasjonene, har steget til 72, ifølge en uttalelse fra politiet tirsdag kveld, skriver Sør-Afrikanske News 24.

Tidligere tirsdag ettermiddag meldte Reuters om minst 45 dødsfall, 19 i regionen Gauteng, og 26 i KwaZulu-Natal. Tirsdag kveld er tallet 45 i Gauteng, og 27 i KwaZulu-Natal, ifølge politiets uttalelse.

Sørafrikanske politistyrker forsøker å stoppe opptøyene i landet, etter fengslingen av landets tidligere president Jacob Zuma. Foto: PHILL MAGAKOE / AFP

Ifølge uttalelsen fra politiet har de fleste dødsfallene og personskadene som nå undersøkes skjedd i forbindelse med plyndring av kjøpesentre og butikker, mens andre knyttes til minibank-eksplosjoner og skyting.

Blant de drepte er også en 15 år gammel gutt som skal ha blitt skutt i brystet med gummikuler av politiet mandag morgen, skriver News 24.

Skal ha angrepet helsepersonell

Etter at militæret ble utplassert i gatene, har 757 personer blitt arrestert, opplyste politiministeren i landet tirsdag formiddag.

Fra før var det meldt om seks drepte personer i provinsen Gauteng som storbyene Johannesburg og Pretoria ligger i. Noen av de drepte skal ha hatt skuddskader.

President Cyril Ramaphosa sier volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter apartheid tok slutt i 1994.

I en dyster tale som ble sendt til nasjonen mandag kveld, lovet presidenten at politiet og hæren ville gjenopprette orden, og ba alle sørafrikanere om å samarbeide for fred, men unnlot å nevne fengslingen av tidligere president Zuma, skriver AP.

Vil sikre at volden ikke sprer seg

Opptøyene har vært særlig voldelige i landets største by Johannesburg, men også i provinsen KwaZulu-Natal.

Ifølge News24 skal også helsepersonell ha blitt angrepet i KwaZulu-Natal.

Politimesteren i landet sier at de nå vil sikre at volden ikke utvikler seg ytterliggere. Ministeren sier også at landet ikke kan tillate folk å gjøre narr av den demokratiske staten.

Ifølge ministeren risikerer volden at smitten øker kjapt i landet og at myndighetene nå vil innføre strenge coronarestriksjoner.