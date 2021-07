forrige



























fullskjerm neste Opprørere utenfor et kjøpesenter som har blitt omringet med brennende barrikader i den sørafrikanske byen Durban.

26 drept i voldelige opptøyer i Sør-Afrika

Minst 26 mennesker er drept og flere enn 490 arrestert. Blant de drepte var en 15 år gammel gutt som skal ha blitt skutt i brystet med gummikuler av politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De voldelige opptøyene i Sør-Afrika oppsto etter fengslingen av tidligere president, Jacob Zuma, og eskalerte mandag da et kjøpesenter i Johannesburg ble plyndret. Veier i hovedstaden ble sperret av brennende dekk og politiet og militæret slet med å dempe volden, skriver AP.

Zuma ble dømt til 15 måneder i fengsel 29. juni for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.

Ifølge det lokale nyhetsbyrået News24 er 26 personer drept, noen av dem med skuddskader, siden uroen brøt ut.

Sørafrikanske politistyrker forsøker å stoppe opptøyene i landet, etter fengslingen av landets tidligere president Jacob Zuma. Foto: PHILL MAGAKOE / AFP

Skal ha angrepet helsepersonell

Etter at militæret ble utplassert i gatene, har 489 personer blitt arrestert.

Blant de drepte var en 15 år gammel gutt som skal ha blitt skutt i brystet med gummikuler av politiet.

President Cyril Ramaphosa sier volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter apartheid tok slutt i 1994.

I en dyster tale som ble sendt til nasjonen mandag kveld, lovet presidenten at politiet og hæren ville gjenopprette orden, og ba alle sørafrikanere om å samarbeide for fred, men unnlot å nevne fengslingen av tidligere president Zuma, skriver AP.

Opptøyene har vært særlig voldelige i landets største by Johannesburg, men også i provinsen Zuma kommer fra, KwaZulu-Natal.

Ifølge News24 skal også helsepersonell ha blitt angrepet i KwaZulu-Natal.