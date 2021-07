President Joe Biden besøkte tirsdag USA nasjonale etterretningstjeneste nær Washington. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Biden anklager Russland for innblanding i neste års kongressvalg

USAs president Joe Biden sier Russland prøver å forstyrre kongressvalget i 2022 ved å spre feilinformasjon og advarer om at cyberangrep kan føre til krig.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

– Se på hva Russland allerede gjør med valget i 2022 og feilinformasjon, sa Biden da han besøkte USA nasjonale etterretningstjeneste med henvisning til sine daglige sikkerhetsoppdateringer.

– Det er et klart brudd på vår suverenitet, sa Biden, som også langet ut mot den russiske presidenten.

Vladimir Putin har «et reelt problem, han styrer et land som har atomvåpen og ikke noe annet», sa Biden og fortsatte:

– Han vet at han er i trøbbel, noe som etter min mening gjør han enda farligere.

Den amerikanske presidenten uttrykte også bekymring for cyberangrepene, inkludert løsepengevirus, som har rammet flere bedrifter i USA.

– Dersom vi havner i en krig, en ordentlig krig mot en stormakt, kommer det til å være som en konsekvens av et cyberangrep, sa Biden.

I kongressvalget neste år er alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg.

I juni møttes de to presidentene endelig ansikt til ansikt i Geneve. Der konfronterte Biden Putin med menneskerettighetsbrudd og også cyberangrep, samtidig som han krevde at forholdet mellom de to landene ble mer forutsigbart.