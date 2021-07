HANDELEN: Bildet viser sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoums delegasjon ankomme Ghana i mars i år, med russiske Sputnik-vaksiner som er solgt til nær dobbel pris. I delegasjen var Umar Farooq Zahoor med, som er etterlyst av norsk politi. I midten, med det hvite slipset, står Ghanas helseminister. Foto: Privat

Kjøpte Sputnik-vaksiner til nær dobbel pris – avtalen terminert

Ghanas avtale med en emiratisk sjeik, som VG avdekket i mai, er hevet.

Helseministeren i Ghana møtte torsdag foran en granskningskomité i nasjonalforsamlingen og fortalte at en kontroversiell vaksineavtale med en emiratisk sjeik er terminert.

VG skrev 29. mai om hvordan den kritiske mangelen på coronavaksiner i fattige land har skapt et marked, hvor sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum og straffedømte Umar Farooq Zahoor, som er etterlyst av politiet i Norge, har reist rundt i privatfly og solgt russisk vaksine til overpris.

Afrika befinner seg i den til nå dødeligste perioden av pandemien, og vaksinemangelen er prekær.

Ghana avtale først å kjøpe 3,4 millioner vaksinedoser, før summen ble redusert til 300.000, pluss en opsjon på ytterligere én million doser.

Prisen var 19 dollar per dose, mens russerne i direkteavtaler, med land som Slovakia og Ungarn, har tatt rett under 10 dollar per dose.

VGs artikkel om salg av overpriset russisk vaksine gjennom mellommenn har skapt overskrifter i Ghana.

Forsinkede leveranser

Men sjeiken har ikke levert vaksinene i henhold til skjema. Ghana har kun mottatt 16.000 doser. Derfor er avtalen terminert.

– De kom til oss og fortalte at de hadde gått tom for vaksiner og ventet på leveranser fra produsenten, og at de ville levere i løpet av to uker, fortalte helseministeren komiteen som undersøker handelen.

Helseministeren forklarte videre at tilliten deres til sjeiken gradvis ble svekket og at Helsedepartementet til slutt ga en leveringsfrist i juli.

– De ga oss så muntlig beskjed om at de ikke ville klare å levere, så vi ba om at de terminerte avtalen, som de har gjort. Så når vi sitter her, er det ingen kontrakt mellom oss, sa helseministeren til komiteen.

Vaksinemangel i Afrika

Afrika hadde sin «verste uke i pandemien noensinne», sa Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag 8. juli.

Den uken ble det registrert 6.273 dødsfall, opp 43 prosent fra uken før.

Delta-varianten av viruset gjør at smittetallene stiger, mens mindre enn to prosent av befolkningen er vaksinert. I Norge er nå 30 prosent fullvaksinert, mens 60 prosent har fått minst én dose.

Flere forsinkelser

Det er uklart hvorfor sjeiken ikke har kunnet levere vaksinene i tide. Hverken Al Maktoum eller Farooq Zahoor har besvart VGs henvendelser.

Produksjonen og eksporten av Sputnik-vaksiner har vært vesentlig lavere enn hva russiske myndigheter har lovet, ifølge Reuters.

Moscow Times publiserte forrige uke en lengre artikkel hvor de har gått opp og bekreftet flere av de sentrale funnene i VGs artikkel om vaksinesalg via mellommenn i Emiratene.

Avisen har også fått bekreftet ytterligere én handel via de samme mellommenne: I Libanon.

Forretningsmannen Jacques Sarraf inngikk en avtale om å kjøpe én million doser, ifølge avisen. Men også her har det vært leveringsproblemer. Kun 80.000 doser har så langt ankommet Libanon.

– Den siste leveransen kom i april. I løpet av mai og juni har vi ikke fått en eneste dose, sier Sarraf til Moscow Times.