Afghanske sikkerhetsstyrker på stedet der en angivelig bilbombe eksploderte tirsdag kveld, og der væpnede menn skal ha tatt seg inn i boligen til landets fungerende forsvarsminister, Foto: AP / NTB

Kraftige eksplosjoner i Afghanistan: − Kabul er under angrep

Afghanistans hovedstad Kabul er rystet av flere kraftige eksplosjon, og det meldes også om skuddveksling ved boligen til landets forsvarsminister.

Av Lara Rashid og NTB

– Bomben var så kraftig at folk kjente den i hjemmene sine. Det føltes som et jordskjelv og hele sengen min ristet, sier korrespondent Magda Gad, som befinner seg i Kabul, til Expressen.

Senere på kvelden skjedde det ytterligere to eksplosjoner i Kabul – begge selvmordsbombere i den grønne sonen, skriver Expressen.

– Kabul er dermed under angrep, sier hun.

Eksplosjonen skjedde i det velstående Sherpur-nabolaget, et område som er godt sikret, som huser flere ambassader og som er kjent som den grønne sonen.

Ifølge Tolo News har væpnede menn tatt seg inn i boligen til Afghanistans fungerende forsvarsminister, Bismillah Khan Mohammadi, men han var ikke til stede da angrepet fant sted.

En kraftig eksplosjon, trolig forårsaket av en bilbombe, rammet tirsdag kveld det velstående Sherpur-nabolaget i Kabul. Foto: AP / NTB

– Nærmest smelter bort

Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan siden USA og Nato trakk sine styrker ut i sommer, og rykker stadig nærmere Kabul.

Tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, sier til VG at Taliban har en stadig opptrapping i landet, og at konflikten mellom Taliban og regjeringen stadig blir mer intens.

– Det som skjer nå forsterker dramatikken i Afghanistan. Taliban har sett hvordan amerikanerne har forsvunnet og hvordan den afghanske hæren nærmest smelter bort, sier Eide.

Ifølge ham ser det ut til at Taliban nå prøver å få erobre byer og å holde dem.

– Det er vanskelig å si mer om dette angrepet før vi har mer informasjon, men det er klart at et angrep på regjeringsmedlemmer viser en videre opptrapping av Talibans krigføring, mener Eide.

Afghansk sikkerhetspersonell ankommer området hvor det har vært en kraftig eksplosjon i dag. Foto: Rahmat Gul / AP

Vil skape panikk

Eide mener målet til Taliban er å skape panikk i regjeringen.

– Jeg mener Taliban ønsker å se at panikken sprer seg i regjeringen og at støtten til presidenten svekkes, sier han.

Han tror ikke Taliban kommer til forhandlinsbordet før etter regjeringen er ytterligere svekket.

– Allerede nå står Taliban sterkere enn det de gjorde for kun få måneder siden. Talibans dominans i landet har vokst mye raskere enn det noen hadde sett for seg, og det gir dem blod på tann. De forsøker å bedre sin posisjon ytterligere før eventuelle forhandlinger, sier Eide og legger til:

– Det er tragisk og et nederlag at Nato trakk seg ut av Afghanistan. Nato burde kjent den afghanske hæren bedre enn det de har vist. Hvis de trodde at den afghanske hæren kunne mestre dette alene, så er det en alvorlig feilvurdering, sier han.