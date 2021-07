KJEMPER FOR LIVET: Den nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries kjemper for livet på sykehus etter å ha blitt skutt på kloss hold tirsdag. Foto: BAS CZERWINSKI / ANP

Avis: Nederland øker sikkerhetsnivået etter at journalist ble skutt

Nederland har økt sikkerhetsnivået etter at en profilert nederlandsk krimjournalist tirsdag ble skutt på åpen gate i Amsterdam.

Publisert: Nå nettopp

Peter R. de Vries (64) ligger livstruende skadet på sykehus.

Det er avisen Het Parool som skriver at sikkerhetsnivået er forhøyet.

Det er snakk om en «intensivering» ifølge justisminister Ferd Grapperhaus. Hvordan, hva og hvor vil han ikke si.

De intensiverte tiltakene er gjort i påvente av hva etterforskningen vil vise. Het Parool skriver at de Vries er livstruende skadet.

Regjeringen hadde onsdag møter med representanter for media, advokatstanden og rettsvesenet. I et brev til det nederlandske parlamentet skriver justisministeren var sikkerheten til de involverte var et viktig tema.

– Som dere skjønner, er sorgen, forargelsen og sinnet stort, heter det i brevet.

les også Angrepet på nederlandsk journalist: – Det er sterkt urovekkende

Takket være et titall tips og kjapp gjennomgang av overvåkningskameraer i Amsterdams bykjerne, kunne politiet en time etter attentatet pågripe to menn som man mistenker står bak attentatet, skriver Het Parool. Takket være kameraene fikk man registreringsnummeret på fluktbilen.

Totalt tre menn ble pågrepet, men en ble løslatt onsdag. De to andre, en 35 år gammel mann fra Polen og en 21 år gammel mann fra Rotterdam, fremstilles for varetektsfengsling fredag. Politiet antar at en av de to var den som skjøt.

Skal ha stått på narkotopps «dødsliste»

Tirsdag kveld sa Amsterdams ordfører Femke Halsema at De Vries kjemper for livet på sykehus. Torsdag er det foreløpig ingen nyheter om helsetilstanden.

Nederlandske medier knytter angrepet på De Vries til den omfattende rettssaken mot den marokkansk-nederlandske narkotoppen Ridouan Taghi.

De Vries er rådgiver for aktoratets stjernevitne og tidligere gjengmedlem Nabil Bakkali.

I 2018 ble Bakkalis bror skutt og drept, og hans advokat Derk Wiersum ble skutt og drept på åpen gate i Amsterdam i 2019.

Kort tid etter angrepet på De Vries meldte lokalavisen Breda Vandaag om bevæpnet politi utenfor huset til Bakkalis nåværende advokat Peter Schouten. Schouten ble brakt i sikkerhet tirsdag kveld.

Det er ikke kjent om angrepet på de Vries er relatert til denne saken.