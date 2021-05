Mediebygning jevnet med jorden etter Gaza-angrep

Bomben har truffet bygningen hvor flere mediehus holdt til, viser direktebilder fra området. Redaksjonene fikk en times frist til å evakuere.

SISTE NYTT: Lørdag ettermiddag varslet militæret eieren av bygget om at et bombeangrep var på vei. Dette er lokalene hvor både Al Jazeera, AP og andre medier i Gaza holder til. Direktebilder fra området viser en stor eksplosjon og at bygningen har kollapset.

AP bekrefter at bygningen som er truffet er lokalene mediene holder til i.

Ifølge NTB fikk Jawwad Mahdi beskjed av det israelske forsvaret om å forsikre seg om at alle innbyggerne ble evakuert. Han skal ha fått en time på seg til å sikre at alle hadde forlatt bygningen.

AP har vært i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som ikke var kjent med opplysningene om at bygningen skulle bombes.

VG vært i kontakt med Khaled Mohammed Ibrahim (30), som bor på Gaza. Han hadde hørt at et fjortenetasjer høyt hus skulle jevnes med jorden.

– Jeg hører bombing, som torden utenfor. Tunge drønn. Jeg tør ikke forlate hjemmet mitt nå. Det er ingen trygghet noe sted, sier Ibrahim.

Mange angrep

Natt til lørdag fortsatte angrepene i Gaza for full styrke, og minst syv palestinere ble ifølge nyhetsbyrået AP drept etter at flere bomber fra Israel slo ned i et hus i utkanten av flyktningleiren Al-Shati.

Ifølge Al Jazeera var seks av de drepte barn.

– Jeg klarte ikke å holde det ut og løp hjem igjen, sier Said Alghoul, som bor i nærheten av huset som ble truffet, til AP, og forteller at redningsmannskaper leter etter overlevende i ruinene.

Hamas sier de har svart på angrepet – som de kaller en «krigsforbrytelse» og en «massakre» – med flere rakettangrep.

En rakett slo ned i havneområdet i Ashdod der den traff et oljelager, skriver NTB. Det utløste ifølge Times of Israel enorm eksplosjon. Det er også blitt advart mot angrep i Sderot nær Gazastripen, skriver den israelske avisen Haaretz.

– Dette skal ikke forbli ubesvart, skriver det israelske forsvaret IDF på Twitter. om angrepet på Ashdod.

GAZA: Bildet fra Gaza City er tatt natt til lørdag 15. mai. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Familie på ti drept

En familie på ti ble lørdag drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen, får AFP opplyst av medisinske kilder.

Åtte barn og to kvinner, som alle tilhørte samme familie, ble drept da en bygning på tre etasjer kollapset etter luftangrepet i flyktningleiren al-Shati nord på Gazastripen, skriver NTB.

Flere skal fortsatt være savnet i ruinene. Ifølge AFP ble en baby funnet i live og fraktet til al-Shifa-sykehuset etter å ha overlevd luftangrepet.

LUFTANGREP: Syv av babyens familiemedlemmer døde som følge angrepet. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Dødstallene stiger

Fredag var VG i byen Beit Hanoun, på den nordøstlige kanten av Gazastripen, bare seks kilometer fra den israelske byen Sderot.

Samme dag meldte FN at 10.000 palestinere har måttet flykte fra hjemmene sine på Gaza på grunn av kampene som herjer.

Himmelen blir oransje når israelske prosjektiler flyr gjennom luften. Samtidig skytes palestinske raketter motsatt vei.

Nabolag ligger øde.

Langs veien flykter sivile.

Slik ser det nå ut i byen Beit Hanoun:

Mohammed Abu Maleeh (38) kom seg unna i naboens bil, sammen med sin 75 år gamle mor, kone og fem barn. En av dem er handikappet.

– Min bror er skadet og på sykehus, sier mannen til VG.

Bombingen begynte uten forvarsel.

Maleeh sier han har sett tre drepte kvinner og to barn.

Han tror huset hans allerede er jevnet med jorden og sauene og geitene hans døde.

Gazas helsedepartement melder lørdag om 139 døde palestinere totalt de siste dagene. 39 av dem er barn og 22 av dem er kvinner. I tillegg skal 1000 mennesker nå være skadet i angrepene.

Hamas og Islamsk jihad hevder at 20 av deres personer er drept. I Israel har ni personer blitt drept siden mandag, inkludert et barn, skriver AP.

– Vi rakk ikke å ta med mat

I Beit Hanoun fredag ser VG folk flykte i bil, med madrasser og bagasje på toppen av bilen. På vei til slektninger eller bygninger de har fått høre er trygge.

Andre sitter i traktorer og på esler.

Sosiologen Mohammed Abu Shabab (41) forteller VG at det oppsto en lang diskusjon i nabolaget hans: Skal vi flykte eller ikke? Han bestemte seg for å dra. Med seg pakket han og kona barnas leker og klær og viktige dokumenter.

– Det viktigste er å unngå døden, sier han.

Da han dro tilbake til huset for å hente noe, så han at hele nabolaget var tømt. Bare katter og hunder er igjen.

VG ankommer en skole, der vi møter Mohamme Al-Louh, fra Beit Lahiya.

Her har mange søkt tilflukt. I andre etasje bor kvinner på tre ulike rom. I første etasje er fedrene og barna. De har ikke vann.

– Vi rakk heller ikke å ta med mat, sier Al-Louh til VG.

PÅ FLUKT: Flere har måttet pakke sine viktigste eiendeler og flykte fra hjemmene sine. Foto: Sami Abu Salem

FN ber om våpenhvile

Ifølge en uttalelse fra FNs koordinator Lynn Hasting flykter sivile til skoler og moskeer, med begrenset tilgang til vann, mat og helsetjenester.

FNs generalsekretær António Guterres ber nå om umiddelbar våpenhvile, skriver NTB.

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, sier han ifølge Times of Israel.

– Kampene kan potensielt føre til en ukontrollerbar sikkerhets- og humanitær krise og føre til ytterligere ekstremisme, ikke bare på det okkuperte palestinske området og i Israel, men i regionen som helhet, sier FN-sjefen videre.

FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 16 norsk tid.

Rakettalarm i Tel Aviv

Lørdag formiddag gikk rakettalarmene i Tel Aviv, ifølge den israelske forsvaret (IDF). Alarmene skal gå i indre del av Israel.

– Rakettangrepene lørdag er den sjette bølgen siden angrepene startet tirsdag kveld, skriver DPA.

Det har vært ventet at volden vil blusse opp lørdag i forbindelse med nakba-dagen, da palestinerne minnes at hundretusener ble drevet på flukt fra sine hjem i 1948.