I GANG: Arbeidet har startet i Nørre Felding i Danmark torsdag. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix

Graver opp fire millioner døde mink: − Det lukter død

Natt til torsdag startet arbeidet med å grave opp de døde minkene som medfører fare for å forurense grunnvannet på Jylland.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Danmarks minkindustri var verdensledende før coronapandemien kom og de i november 2020 fikk beskjed om at all mink i landet måtte avlives etter at et mutert virus begynte å spre seg blant minken.

Det hele ble en stor skandale, da det i ettertid viste seg at den danske regjeringen ikke hadde lovhjemmel for å beordre avliving av friske dyr, og matvareminister Mogens Jensen gikk av.

Rundt 15 millioner mink ble avlivet, ifølge Aftonbladet. De fleste ble brent, men på grunn av begrenset kapasitet på forbrenningsanleggene, ble også rundt fire millioner døde mink begravet i Nørre Felding og Kølvrå på Jylland.

Senere kom det fram at det er fare for at minkkadavrene kan avgi væske som kan forurense grunnvannet, og det ble besluttet å grave dem opp og brenne dem.

AVLIVET: Dette bildet er fra nedgravingen av minkene i Farre i november 2020.

Arbeidet med å grave opp rundt 13.000 tonn minklik startet natt til torsdag i Nørre Felding.

– Når man kommer inn på området lukter det død, sier Ritzau-journalist Mikkel Berg Pedersen til nyhetsbyrået.

Arbeidet er forventet å pågå til juli og å koste over 72 millioner danske kroner, ifølge Ekstra Bladet.

– Jeg forventer at vi får løst dette og får fjernet den potensielle forurensningskilden, sier matminister Rasmus Prehn til Ritzau torsdag morgen.

– Jeg beklager at det medfører noe støy og noe lukt, men jeg tenker at beboerne heller vil ha det i en kort periode enn å leve med uvisshet i mange år fremover, sier han.

Kasper Klintø i danske Fødevarestyrelsen beskriver synet av minkene slik:

– Det ligger mink der nede, og det materialet som ligger mellom minkene kan ligne på fetaost.