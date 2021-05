DØMT TIL LIVSTID: Finnegan Lee Elder (21) i rettslokalet i Roma like etter at dommen er blitt avsagt sent onsdag kveld. Foto: TIZIANA FABI / AFP

To amerikanere dømt til livstid for drap på politimann i Italia

En kokainhandel som gikk galt endte med at en politimann ble knivstukket og drept. To amerikanere ble onsdag dømt til livstid for drapet i en domstol i Roma.

Ifølge New York Times ble det hørt flere gisp i rettssalen da dommen mot Finnegan Lee Elder (21) og Gabriel Natale-Hjorth (20) falt i en domstol i Roma sent onsdag kveld.

De to var henholdsvis 19 og 18 år gamle da drapet på den 35 år gamle politimannen Mario Cerciello Rega ble begått.

De to kameratene og tidligere studievennene fra California var på sommerferie i Europa i 2019. Den ene reiste gjennom kontinentet, mens den andre besøkte besteforeldrene sine i Italia. De møttes i Roma, der de endte med å bli tiltalt for drap, forsøk på utpressing, motstand mot offentlig tjenestemann og bæring av kniv, skriver NTB.

Rettssaken har vart i 14 måneder, siden februar 2020.

DREPT: Rosa Maria Esilio holder opp et bilde av sin avdøde ektemann, politimannen Mario Cerciello Rega. under rettssaken i Roma. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / AFP

Politimannens enke Rosa Maria Esilio var gråtkvalt da dommen ble lest opp, skriver AP. Hun måtte begrave sin ektemann i samme kirke der de hadde giftet seg bare seks uker tidligere, skriver NBC.

– Hans integritet ble forsvart. Han var alles sønn, alles politimann. Han var en fantastisk ektemann, en tjener av staten som fikk respekt og ære, sier hun utenfor rettslokalet.

Renato Borzone, som er forsvarer for dømte Finnegan Lee Elder, kaller ifølge AP dommen for en «skam for Italia». Natale-Hjorths forsvarer sier at han ikke har ord.

– Finnegan, jeg elsker deg, ropte faren til Lee Elder da sønnen og kameraten ble ført bort etter at dommen falt.

Drapsdømte Finnegan Lee Elder (21) snakker med foreldrene sine i forkant av domsavsigelsen i Roma onsdag. Foto: REMO CASILLI / REUTERS

Bakgrunnen for hendelsen var med en mislykket kokainhandel i nabolaget Trastevere i Roma.

Etter at handelen gikk galt, skal de to amerikanerne ha stjålet mellommannens ryggsekk, og krevd penger for å levere den tilbake. Politiet ble blandet inn, og to betjenter – deriblant drepte Mario Cerciello Rega – dukket opp til et avtalt møte med de to studentene.

De fire personene møttes på et gatehjørne tidlig om morgenen den 26. juli 2019, og det oppsto raskt slåssing.

Basketaket endte med at Cerciello Rega ble knivstukket 11 ganger. Han døde av skadene.

I RETTEN: Rosa Maria Esilio, som var gift med den drepte politimannen Mario Cerciello Rega, like etter at dommen ble avsagt i Roma onsdag kveld. De to hadde nylig kommet tilbake fra bryllupsreise da mannen ble drept. Foto: REMO CASILLI / Reuters

Timer senere ble de to unge amerikanerne pågrepet på hotellrommet sitt. Der fant politiet en kniv gjemt inne i et takpanel.

Finnegan Lee Elder, som da var 19 år gammel, har innrømmet å ha knivstukket politimannen. Kameraten Gabriel Natale-Hjorth skal ha slåss med den andre politimannen på stedet, Andrea Varriale.

De to amerikanerne har argumentert med at de handlet i selvforsvar. Forsvarerne deres har sagt at de ikke forsto hvem de to politifolkene, som var sivilkledd, var.

Politimannen Varriale, som har vitnet i den 14 måneder lange rettssaken, har på sin side forklart at han og partneren identifiserte seg selv som politimenn.