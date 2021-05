Mediebygning jevnet med jorden etter Gaza-angrep

Minst fire bomber har truffet bygningen hvor flere mediehus holdt til i Gaza, viser direktebilder fra området. Redaksjonene fikk en time på seg til å evakuere.

Lørdag ettermiddag varslet militæret eieren av bygget om at et bombeangrep var på vei. Dette er lokalene hvor både Al Jazeera, AP og andre medier i Gaza holder til. Direktebilder fra området viser en stor eksplosjon og at bygningen har kollapset.

AP bekrefter at bygningen som er truffet er lokalene mediene holder til i.

Det israelske luftforsvaret bekrefter bombingen på Twitter og hevder Hamas har oppbevart militært materiell i bygningen:

– Bare forsvunnet

Al Jazeera er en av mediene som har holdt til i bygningen.

– Jeg har arbeidet her i 11 år. Jeg har dekket mange hendelser fra denne bygningen og har hatt personlige og private opplevelser. Nå har alt – på to sekunder- bare forsvunnet, sier korrespondent Sawat al-Kahlout, til kanalen.

– Min kolleger stanset ikke opp et sekund, til tross for denne sorgen. De så etter et alternativ for å holde Al Jazeera oppdatert.

Også Harry Fawcett, som har rapportert fra Gaza by for i mediehuset har uttalt seg.

– Dette er et veldig personlig øyeblikk for oss alle. Ideen om at dette stedet ikke er mer, er ufattelig å ta inn over seg.

En times varsel

Jawwad Mahdi, som eier bygningen, sa at det israelske forsvaret hadde gitt ham beskjed om å forsikre seg om at alle innbyggerne ble evakuert. Han skal ha fått en time på seg til å sikre at alle har forlatt bygningen, skriver NTB.

Luftangrepet skjedde en time etter at advarselen fra det israelske forsvaret kom. Ansatte i AP og andre som var i bygningen, skal ha rømt ut i panikk etter at de fikk beskjeden.

AP har vært i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som ikke var kjent med opplysningene om at bygningen skulle bombes.

VG vært i kontakt med Khaled Mohammed Ibrahim (30), som bor på Gaza. Han hadde hørt at et fjortenetasjer høyt hus skulle jevnes med jorden.

– Jeg hører bombing, som torden utenfor. Tunge drønn. Jeg tør ikke forlate hjemmet mitt nå. Det er ingen trygghet noe sted, sier Ibrahim.

Forklarer angrepet

Det israelske forsvaret IDF forklarer angrepene i en rekke Twitter-meldinger lørdag ettermiddag.

«Hamas har gjort boligområder i Gaza til militære festninger. De bruker høye bygg for flere militære formål som etterretningsarbeid, å planlegge angrep, kommando og kontroll, og kommunikasjon», skriver IDF.

Ifølge IDF blir byggene da et lovlig militært mål.

Forsvaret skriver videre at de i forkant av angrepene har tatt grep for å sikre at sivile ikke bli skadet som å ringe, sende meldinger og såkalte «roof knockers» - en varselbombe som kun rammer taket for å advare.

På IDFs hebraiske Twitter-konto hevder de at Hamas bevisst har brukt bygger til militær virksomhet for å «gjemme seg» bak sivile.

Ifølg Al Jazeera er 140 palestinere, blant dem 39 barn, drept i Gaza siden mandag. Omkring 950 skal ha blitt skadet.