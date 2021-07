SPANIA: Kommer du inn? Må du teste deg? Spania har ulike regler for de norske fylkene. Foto: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment

Disse ferielandene slipper norske turister inn

Planlegger du en tur til Syden i sommer? Sjekk hvilke regler som gjelder i noen av ferielandene.

Publisert: Nå nettopp

Mandag 5. juli opphever regjeringen det generelle reiserådet for land i EØS, Schengen og Storbritannia.

Fra samme dato vil en rekke land kunne bli grønne, som innebærer at du slipper karantene ved innreise til Norge.

Likevel vil en rekke land i EØS, Schengen og Storbritannia ha egne innreiseregler.

Men slipper du inn i ferielandet ditt – og hva må du huske på i forkant? Bla ned og sjekk selv.

Siden reiserådet kun oppheves for land i EØS, Schengen og Storbritannia, har VG ikke kartlagt innreisereglene for tredjeland som Tyrkia, Albania eller Kosovo.

Frankrike

PARIS: Restaurantbesøk i Paris kan bli mulig i sommer. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Frankrike åpnet grensene for internasjonale reisende 9. juni. I likhet med Norge opererer landet med en trafikklysmodell for andre land. Her er Norge på listen over grønne land.

Det er to hovedregler for å komme inn landet fra Norge:

Hvis du er vaksinert, må du legge frem bevis på at du er fullvaksinert (minst 14 dager siden siste dose av vaksinasjonen) og en skriftlig egenerklæring på at du ikke har hatt covid-19-symptomer eller vært i kontakt med et påvist smittetilfelle.

Hvis du ikke er vaksinert, må du vise frem en negativ PCR-test eller hurtigtest til både selskapet du reiser med og grensekontrollen. Testen kan tidligst være tatt 72 timer før avgang fra hjemstedet ditt. For å komme inn i landet, må også levere egenerklæring på at du ikke har symptomer eller har vært i kontakt med smittede. Barn under elleve år slipper å teste seg.

Spania

SPANSKE STRENDER: En lat dag på en solseng i Spania kan bli mulig – om du følger reglene for innreise. Foto: Manuel Lorenzo / EFE

Turister får igjen komme inn i Spania. Men det er ulike regler for hvor i Norge du reiser fra.

Alle reisende til Spania må fulle ut et innreiseskjema – uavhengig hvor man reiser fra, alder eller om man er i transitt.

Spanske helsemyndigheter definerer Norge som et land med høyt smittetrykk, men har gjort unntak for flere fylker de anser som trygge. Listen oppdateres hver syvende dag og er tilgjengelig på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet.

Reiser du fra Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland eller Viken, slipper du rett inn uten ekstra tiltak.

Reiser du fra Oslo, må du imidlertid forholde deg til noen regler. Du må ha et grønt verifiserbart coronasertifikat eller et verifiserbart dokument som viser at du:

Er vaksinert mot coronaviruset, med vaksiner godkjent i EU.

har gjennomgått covid-19,

eller har testet negativt innen 48 timer før avreise.

Barn under tolv år er unntatt kravet om coronasertifikat.

Italia

ITALIA: Oppfyller du visse krav, kan du besøke Colosseum i Roma. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse

Også Italia har åpnet opp for flere internasjonale reisende, deriblant nordmenn.

Landet har laget et spørreskjema du kan fylle ut for å se om du er tillatt innreise. Ut fra hva du svarer, får du beskjed om du kan reise inn i landet eller ei.

Skulle du få lov, må du også oppfylle disse kravene:

Kunne vise frem grønt verifiserbart EU-vaksinesertifikat som beviser at du enten er fullvaksinert (siste dose satt for minst 14 dager siden), har blitt friskmeldt fra covid-19-sykdom i løpet av de siste 180 dagene eller at du har tatt PCR- eller hurtigtest senest 48 timer før ankomst til Italia. Utenlandske vaksinesertifikat er bare gyldige om de er på engelsk, spansk, italiensk eller fransk. Det norske vaksinesertifikatet har samme status som EUs vaksinesertifikat.

Fylle ut et digitalt skjema for passasjerlokalisering før innreise og ta kontakt med de lokale helsemyndighetene i Italia når du ankommer.

Hvis du ikke har EUs vaksinesertifikat, kan du likevel reise inn i Italia. Men da gjelder disse reglene:

Du må informere dine lokale helsemyndigheter her i Norge.

Selvisolere i ti dager før avreise.

Ta en PCR- eller hurtigtest i slutten av selvisoleringsperioden.

Barn under seks år slipper å teste seg, men må likevel i selvisolasjon.

Reisende under 18 år er bare unnlatt å selvisolere om de reiser med en voksen som har EUs digitale vaksinesertifikat.

Portugal

PORTUGAL: Selv om turister slipper inn i Portugal, har utbrudd deltavarianten ført til en ny nedstenging i Lisboa. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Portugal har åpnet opp igjen for turisme, og Norge er på listen over land de mottar reisende fra.

Disse reglene gjelder:

Ha testet negativt ved bruk av PCR-test tidligst 72 før avreise eller hurtigtest tidligst 48 timer før avreise, eller være vaksinert mot coronaviruset med EU-godkjente vaksiner.

Barn under tolv år slipper å fremvise test.

Fylle ut et skjema for passasjerlokalisering før avreise til Portugal eller om bord på flyet.

Men: Bacalaosultne nordmenn bør likevel være observante på smitteutviklingen i Portugal. For forrige uke kom beskjeden om at et økende antall av deltavarianten, som først ble oppdaget i India, fører til at myndighetene stanset planene om ytterligere lettelser på restriksjonene i landet. I for eksempel hovedstaden Lisboa er nå rundt 70 prosent av tilfellene deltavarianten.

Kroatia

KROATIA: For å legge deg på strendene i Kroatia, må du ha et grønt verifiserbart coronapass. Foto: Milan Sabic/PIXSELL / Pixsell

Nordmenn som har grønt verifiserbart coronasertifikat kan reise inn i Kroatia så lenge sertifikatet viser at du er:

vaksinert mot coronaviruset, med vaksiner godkjent i EU,

har gjennomgått covid-19 de siste 180 dagene,

eller har testet negativt innen med PCR-test 72 timer før avreise eller med hurtigtest 48 timer før avreise.

Barn under tolv år er unntatt test- og karantenekrav.

Hellas

HELLAS: Dersom du følger reglene for innreise, kan du ende opp på en solseng på Kreta. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Siden 14. mai har Hellas igjen tatt imot turister.

Alle reisende til Hellas må fylle ut et innreiseskjema senest 24 timer før innreise. Der må du svare på spørsmål om hvor du reser fra, eventuelle andre land du har vært i og hvor du skal bo i Hellas.

Når skjemaet er fylt ut, vil du få en QR-kode som du må fremvise på grensen.

Uvaksinerte må også ta en negativ PCR-test senest 72 timer før innreise, eller en negativ hurtigtest tatt senest 48 time før innreise. Barn under 12 år er unntatt.

Fullvaksinerte slipper å ta en test, såfremt man kan fremvise at det har gått minst 14 dager siden siste dose med et verifiserbart coronasertifikat. Det samme gjelder for personer som med et verifiserbart coronasertifikat kan dokumentere at de har hatt covid-19 siste halvår.

Greske myndigheter kan foreta en tilfeldig screening av reisende – dersom du blir plukket ut, er du pliktet til å gjennomføre screeningen.

Bulgaria

BULGARIA: Fra 1. juli kan du hoppe i Svartehavet fra Bulgarias fjell – om du oppfyller kriteriene for innreise. Foto: VASSIL DONEV / EPA

Det er ventet at Bulgaria fra og med 1. juli godta alle reisende med EUs’ vaksinesertifikat – det inkluderer at nordmenn med grønt verifiserbart coronasertifikat kan reise inn i landet.

Frem til da kan nordmenn likevel reise til landet med et grønt verifiserbart coronasertifikat som viser at du:

er vaksinert mot coronaviruset, med vaksiner godkjent i EU,

har gjennomgått covid-19 de siste 180 dagene,

eller har testet negativt innen med PCR-test 72 timer før avreise eller med hurtigtest 48 timer før avreise.

Barn under fem år slipper test- og karantenekrav ved innreise til Bulgaria.

Bulgaria har laget egne risikokart som kan avvike fra EU’s trafikklyssystem. For å være på den sikre siden, bør du sjekke her hvordan Norge ligger an her før avreise.