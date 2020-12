ENGASJERT: Bert Hernandez vil sikre demokratene Senatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Viktig frist i kampen om Senatet går ut i dag: − Folk er lei

ATLANTA, GEORGIA (VG) I flere måneder har demokrat Bert Hernandez jobbet for valgseier i Georgia. Nå håper han folk holder ut de siste ukene, og stiller opp under Senatsvalget i delstaten i januar.

Bert Hernandez (38) står med valgplakaten høyt til værs i et lyskryss midt i Coca-Colaens fødeby, Atlanta.

Selv om presidentvalget var over for over en måned siden, fortsetter kampen om det viktige Senatet i Georgia.

Valget vil være med å avgjøre hvor vidt demokratene klarer å ta tilbake Senatet – tilsvarende Stortinget – i Norge.

VIL GI ALT: Bert Hernandez innrømmer at de siste månedene med dugnadsånd har vært en påkjenning, men at han ikke har tenkt til å gi opp før valgdagen i januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Joe Biden trenger all den hjelpen han kan få, og vi vil gjøre jobben hans enklere ved å sikre Senatet, sier Bert som til daglig jobber som flyvert for amerikanske Delta.

Han innrømmer at det vil kreve mye av dem for å få det til.

Demokratenes kandidater Raphael Warnock og Jon Ossoff kjemper nemlig mot to sittende republikanske senatorer. Og de trenger begge setene for flertall, hvor visepresident Kamala Harris vil bli tungen på vektskålen for demokratene.

– Folk er lei av valget, og vil bare bli ferdig med det. Men hvis vi skal klare dette må vi få med alle, sier han mens venner og kolleger danser rundt i krysset til musikk fra høyttaleren han har tatt med seg.

Han er likevel optimistisk, og forteller at hvis det hadde vært et senatsvalg ett annet år, hadde han ikke hatt troen på at de kunne fått det til.

REISER RUNDT: Damon Jacobs fra New York jobber for å få folk til å registrere seg til å stemme. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fristen for å registrere seg er i dag

Fristen for å registrere seg til å stemme går ut mandag. Det betyr at de som ønsker å stemme under Senatsvalget 5. januar er nødt til å registrere seg i dag, hvis ikke får de ikke stemt.

Damon Jacobs har tatt turen hele veien fra Brooklyn, New York for hjelpe folk med å registrere seg.

– Det er så viktig at folk forstår at dette kan redde demokratiet vårt. Og at hver eneste stemme teller.

Han jobber frivillig for en uavhengig politisk organisasjon som får folk til å registrere seg. Han har de siste dagene reist rundt i Atlanta.

– Flere jeg har snakket med vet ikke at det er et valg. De trodde det var ferdig når de stemte under presidentvalget. Enkelte orker heller ikke snakke mer om valget. Min jobb er å få dem til å forstå, uavhengig av hvem de stemmer på, at det er viktig for demokratiet at de stemmer, sier Damon til VG.

«STEM»: Søndag ettermiddag var det flere som hadde møtt opp i lyskrysset i Midtown Atlanta. Foto: Thomas Nilsson / VG

Godkjent for tredje gang

Natt til søndag norsk tid holdt Trump sitt første rally siden valget. Det skjedde i byen Valdosta i Georgia, tre timers kjøretur sør for Atlanta.

Trump har siden amerikanske medier annonserte Joe Biden som vinner av presidentvalget hevdet at valget har vært «rigget», uten at domstolene har funnet bevis på at dette har skjedd.

Han brukte i underkant av to timer på rallyet for å snakke om de udokumenterte påstandene. Likevel var han i Georgia for å få republikanerne til å stemme i det samme valgsystemet under Senatsvalget.

Dagen etter rallyet kunngjorde den republikanske statssekretæren i Georgia, Brad Raffensperger, at de har telt stemmene for tredje gang og at de nok en gang vil godkjenne resultatet mandag.

– Vi har nå talt lovlige stemmer, tre ganger, og resultatet forblir uendret, sier han ifølge New York Times.

– Hva tenker du om Trumps påstander?

– Han liker ikke å tape, og det han sier er løgner. Dette er hans måte å fortsette å holde seg relevant. Det har sikkert vært utfordringer, men de vet at det ikke har vært valgjuks slik som Trump snakker om. Ingen land er perfekte, men dette er løgner, sier Bert.

Han har i måneder før presidentvalget vært en aktiv del av grasrota for Joe Biden. Nå driver han en av de største Facebookgruppene I Atlanta, for Raphael Warnock og Jon Ossoff.

Ikke siden 1992 har Georgia gått til en demokrat under presidentvalget.

– Landet var klar for en ny president. Mange ville ha noe annet enn Trump, og vi ser store endringer i samfunnet med tanke på at det er flere unge som engasjerer seg. Men først og fremst ville folk ha bort Trump.

HAR HÅP: Vanessa Puckett sier til VG at hun håper at Georgia stemmer frem demokratenes kandidater. Foto: Thomas Nilsson / VG

En kjøretur på rundt ti minutter fra der Bert står, foregår det søndag ettermiddag demonstrasjoner. Rundt 80 Trump-supportere, med store Trump-flagg og noen med synlige våpen, har stilt seg opp utenfor rådhuset for å demonstrere mot det de mener er et «rigget valg».

– Hvordan er det å bo en by og en delstat med så stor splittelse akkurat nå?

– Vi har ikke hatt splittelse før, men ikke sånn som nå. Vi er redde, og vi vet ikke hvordan de vil reagere. Det er skumle tider, sier Bert.

