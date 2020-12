AVSTAND: Mange av Sveriges eldre har vært isolert siden pandemiens utbrudd. Foto: Pontus Orre

Sveriges coronajul: − Ensomheten dreper meg

STOCKHOLM/ OSLO (VG) De hardt coronarammede svenskene kan ha enda færre på julebesøk enn vi kan i Norge. – Ensomheten dreper meg, sier 89 år gamle Rosa Horowitz.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Oppdatert nå nettopp

Sveriges gjeldende forbud mot å treffes mer enn åtte personer, gjelder også over julen, ble det nylig bestemt. Landet som under pandemien har vært kjent for å ikke ville pålegge innbyggerne påbud og forbud, men heller råd, har nå måttet innføre strenge regler fordi smitten i landet fortsetter å stige.

Over 300.000 svensker har fått påvist coronasmitte så langt. I Norge har vi til sammenligning hatt drøye 39.000 smittede.

– I år kan ikke julen bli som vanlig. Coronaviruset tar ikke hensyn til feiringen, sa statsminister Stefan Löfven under pressekonferansen med Folkehelsemyndighetene.

Med den stigende smittetrenden har en rekke regioner i Sverige gjeninnført det strenge besøksforbudet ved landets eldre – og pleiehjem. Mange hjem har vært stengt for besøk fra mars til oktober, slik at de eldre ikke fikk se sine pårørende på mange måneder. Nå er mange isolerte på nytt.

Forsker Ingela Beck snakker om en følelse av «eksistensiell ensomhet» før jul for landets eldre, skriver Expressen.

TROSSER RÅD: Rose Horowitz (89) sier hun bare måtte komme seg ut blant folk. Foto: Pontus Orre

I Norge har myndighetene bestemt at inntil ti personer kan møtes opptil to ganger i julen. At reglene blir enda strengere i Sverige, ødelegger ikke juleplanene for stockholmerne VG snakket med et par dager før regelen ble kjent.

Felles for alle som lot seg intervjue, var derimot at de uttrykte bekymring for landets eldre, som i stor grad blir sittende alene i julen.

– Det blir bare nærmeste familie, og i år er det greit for meg. Men jeg synes synd på besteforeldrene mine, som ofte har gledet seg i mange måneder til å være sammen med oss på julekvelden, sier en julegavehandlende Anton Nordin (26) fra Kungsbacka utenfor Göteborg til VG.

les også Dødstallene fortsetter å stige i Sverige: – Hadde vært enklere med forbud

– Ensomheten dreper meg

I sentrumsgaten Drottningagatan treffer VG 89 år gamle Rosa Horowitz med en krykke under armen, i målrettet marsj mot et varehus.

Mot alle anbefalinger er kvinnen på vei inn i et folketett sted i peak-tid for handlende.

– Ensomheten dreper meg. Så nå kjente jeg at det var nok. Jeg bare måtte ut og kjenne på livet, se folk. Jeg vil kikke i butikker, kjøpe vakre julepresanger! Det er tungt å være alene så lenge, forteller den energiske kvinnen til VG.

Julen i år blir ikke med barna og barnebarn. De har hun ikke sett «på ekte» siden i vår.

– Barna mine er redde for å være sammen med meg. Selv er jeg ikke redd i det hele tatt. Jeg har kanskje ikke tatt inn over meg hva slags fare dette utgjør, men faktisk vil jeg si at fred i sjelen er viktigst uansett. Det er faktisk greit om jeg blir syk, for dør jeg i morgen, har jeg hatt et godt liv. Det er ensomheten jeg lider av, forteller Horowitz til VG i den travle handlegaten.

GLAD: En tur ut er kanskje risikabel, men gir Rosa Horowitz (89) etterlengtet påfyll av inntrykk. Foto: Pontus Orre

Handel uten munnbind

Nettopp førjulshandel pekes på som en mulig årsak til økningen i smitte i Sverige de siste ukene. I Helsingborg er pasientkapasiteten så sprengt at sykehuset ikke lenger kan isolere mistenkte coronasmittede for seg. Sykehusdirektør Harald Roos mener innbyggerne har fortsatt å shoppe, uten hensyn til pandemien som herjer.

– Vi har merket en økning av tilfeller i sammenheng med lønningshelger og Black Friday, forteller han til Aftonbladet.

INTIM SAMLING: Carl Johan og Maria Östgren skal feire med barn og barnebarn, men holder seg under grensen på åtte personer. Foto: Pontus Orre

Mens man i norske butikker nå skal bruke munnbind dersom tometersregelen ikke kan opprettholdes, er det ikke slike pålegg på handlende i Sverige.

Kun et veldig lite flertall av de handlende denne førjulsdagen har på seg ansiktsmaske, men Maria Östgren som er på shopping med sin ektemann, sier at hun faktisk vurderte å ta på et.

– Men så gikk vi ut så tidlig at det er lite folk uansett, sier hun til VG.

Flere helsekyndige har vært ute i svensk mediene med en pekefinger disse førjulsdagene. Også leder for Legeforeningen i Sverige, Johan Styrud, fortalte til SVT forrige uke at han hadde observert folk som handlet og pakket inn gaver, tett i tett på byen kjøpesenter, og at satt i sammenheng med «trykket på landets sykehus, så er det klart, det er ikke bra!».

– Bare 89 år!

Svenske myndigheters råd til eldre er å begrense antall kontakter og holde avstand, og ved det minste symptom på sykdom, sørge for avstand.

89-åringen Horowitz angrer ikke sekund på at hun tredde luen over håret og dro ut blant folk denne dagen. Det er energibringende, forteller hun. Energien tenker hun kan holde henne gående gjennom julen også.

– Jeg har ingen forventninger i det hele tatt. Vi får se hva dagen bringer. Men jeg kunne gjerne tenkt meg å kle meg ut i noen morsomme klær og lage litt god mat sammen med naboene mine. Man er tross alt bare 89 år! Smiler kvinnen.

VG I STOCKHOLM: Fotograf Pontus Orre og journalist Nora Thorp Bjørnstad. Foto: Pontus Orre

Publisert: 10.12.20 kl. 23:18 Oppdatert: 10.12.20 kl. 23:36