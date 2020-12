MYE OMTALT SAK: «Zodiac»-mysteriet har engasjert etterforskere og true crime-entusiaster i årtier. Foto: Eric Risberg / AP

«Zodiac»-journalist: Tror ikke saken blir løst

Kevin Fagan har jobbet med mysteriet om seriemorderen Zodiac siden 1995, og slapp en stor nyhet i saken fredag. Han tror likevel mer må til for å løse det 51 år gamle mysteriet.

Fredag ble det kjent at et 340 tegn langt kryptogram sendt fra den beryktede seriemorderen kjent som Zodiac er løst. Drapsmannen sendte kodede brev til presse og politi, og i 51 år har

kryptologer hos FBI og politietterforskere klødd seg i hodet i 51 år for å finne ut hva koden prøver å si. Det var avisen San Francisco Chronicle som breaket saken, den samme avisen som fikk mange av seriemorderens brev.

Kevin Fagan har jobbet med Zodiac-mysteriet siden 1995, og har vært med på flere dokumentarer om seriemorderen. Han skrev saken om kryptogrammet som endelig er løst, av tre privatpersoner.

– FBI hadde ikke noe med dette å gjøre, tre privatpersoner løste dette med software, sendte det til FBI som bekreftet at koden er knekket. FBI har selv en svært god kryptologienhet, men denne koden har vært vanskelig å løse. Disse tre holdt på i åtte måneder, sier han til VG.

ZODIAC-VETERAN: Kevin Fagan har jobbet med Zodiac-mysteriet siden 1995, og får stadig vekk nye tips i innboksen. Foto: Knut Egil Wang / MOMENT

– Jeg er ikke overrasket over at det var et team utenfor de offisielle kanalene som løste det. FBI har masse annet å gjøre enn 51 år gamle krimsaker.

Vil det hjelpe FBI i det hele tatt, eller er det bare som et av mange tips gjennom årene?

– FBI og tre politidistrikt jobber fortsatt med saken til og fra. Det kan ihvertfall hjelpe ved at vi nå får en bekreftelse på at koden IKKE inneholder navnet hans. Det er et komplisert puslespill som en intelligent person stod bak. I brevene ellers fremstod nemlig Zodiac ganske dum. Men måtene han gjennomførte drapene, og måten han sendte disse kodede meldingene på viser at han kanskje spilte dummere enn han var, sier Fagan som heller kaldt vann i blodet på dem som tror kodeknekkingen vil løse en av de mest omtalte krimgåtene i historien.

KODEN: Mange har fundert veldig lenge på hva som skjuler seg i kodene i brevet sendt fra notoriske Zodiac. Foto: Anonymous / San Francisco Chronicle

– Jeg tror ikke dette vil løse saken. Det hjelper med en forståelse av hva som ble sendt til min og andre aviser. Det koden forteller oss er enda mer skryt fra Zodiac av hvor mye han likte å drepe, hva for en psykotisk galning han var.

En annen svært mye omtalt seriemorder-sak fra California ble løst i 2018. Den notoriske «Golden State Killer» ble avslørt gjennom DNA-funn, over 40 år etter at de første ugjerningene skjedde. Joseph DeAngelo, som var hans navn, ble dømt til livstid i fengsel.

Kan det samme være mulig når det gjelder «Zodiac»? Fagan er både pessimist og optimist.

– De har ikke noen brukbar DNA per nå. De hadde noe fra frimerker på brev han sendte. Men siden det på den tiden gikk an å spore spytt var han smart nok til å bruke svam. DNA eksisterte ikke som noen vitenskap på den tiden, men ett av frimerkene hadde delvis DNA-markører, men ikke nok, sier han.

– Så inntrykket jeg får fra etterforskere er at inntil DNA-teknologien har utviklet seg enda mer får de ikke løst det på denne måten. Men, når det er sagt: Ingenting er umulig. Jeg kan når som helst få en telefon om at vi har en bra treff på et frimerke, et rep eller fra en parkert bil - og teknologien kan utvikle seg ytterligere.

Han får fortsatt «dusinvis» av tips i året, og det tar seg opp dersom det kommer en ny dokumentar eller bok. Eller nyheter som han slapp fredag.

– Jeg leser alt og arkiverer det. Dersom politiet ikke foretar seg nå, så pleier jeg ikke hoppe på. Folk er oppriktige om hva de tror de har funnet, men hvis jeg skulle skrive sak hver gang jeg får et tips måtte jeg få meg en egen Zodiac-avis!

JOBBET I REDAKSJONEN: Duffy Jennings jobbet i SF Chronicle da brevene fra Zodiac ankom redaksjonen. Foto: Knut Egil Wang / MOMENT

Duffy Jennings er en annen journalist som har jobbet mye med Zodiac. Han jobbet i redaksjonen i San Francisco Chronicle da de mottok brevene fra Zodiac.

Han sier grunnlaget i koden kan stamme fra koder fra en kodebok brukt av det amerikanske militæret på 1950-tallet.

– Det var mye spekulasjoner allerede tidlig om at Zodiac var en tidligere miltær: Han gikk med militærstøvler, og det var flere andre spor som fortalte etterforskerne at han hadde en militær bakgrunn. Det er mulig, når han bruker disse kodene, at det er utgangspunkt å gå etter der.

Tror du saken blir løst?

– Vi har alltiid håpet saken blir løst. Kanskje, siden koden nå er validert av FBI, kan vi håpe på at det vil generere flere spor eller interessante tips.

Her er løsningen på koden, på engelsk, fra Fagans artikkel i SF Chronicle:

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASNT ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

